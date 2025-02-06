https://ria.ru/20250206/politika-1997753337.html
"ЕС вынуждает". Орбан ответил на вопрос об отношении к России
"ЕС вынуждает". Орбан ответил на вопрос об отношении к России - РИА Новости, 06.02.2025
"ЕС вынуждает". Орбан ответил на вопрос об отношении к России
Решение ЕС обязывает говорить о России как об агрессоре, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T15:18:00+03:00
2025-02-06T15:18:00+03:00
2025-02-06T15:18:00+03:00
в мире
россия
венгрия
виктор орбан
евросоюз
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982616083_0:836:1698:1791_1920x0_80_0_0_d0521395d6a82d5d19cc7bd7bcae9b27.jpg
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Решение ЕС обязывает говорить о России как об агрессоре, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung."Давайте оставим оценку историкам. Я политик, и у нас есть решение ЕС. Оно обязывает меня говорить о "российской агрессии", — ответил он на вопрос об отношении к России.В свою очередь, на провокационный комментарий журналиста о "российской агрессии" Орбан заявил, что таковой является лишь официальная позиция Европейского Союза.Ранее премьер Венгрии также отмечал, что Запад, не воспринимая новой реальности в конфликте на Украине, тотально ошибается и заплатит за ошибку большую цену.В начале февраля политический директор венгерского премьера Балаж Орбан напомнил, что Венгрия способна остановить евроинтеграцию Украины, если данные Будапешту гарантии по энергобезопасности не будут выполнены.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20250205/peregovory-1997352351.html
россия
венгрия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982616083_0:815:1645:2048_1920x0_80_0_0_67b4e07f9f6a02f157a24b0622bc5ba7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, венгрия, виктор орбан, евросоюз, украина
В мире, Россия, Венгрия, Виктор Орбан, Евросоюз, Украина
"ЕС вынуждает". Орбан ответил на вопрос об отношении к России
Орбан признал, что ЕС вынуждает говорить об РФ как агрессоре