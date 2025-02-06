https://ria.ru/20250206/politika-1997689061.html

СМИ: некоторые страны могут объявить бойкот брендам США из-за Трампа

СМИ: некоторые страны могут объявить бойкот брендам США из-за Трампа - РИА Новости, 06.02.2025

СМИ: некоторые страны могут объявить бойкот брендам США из-за Трампа

Некоторые страны могут начать бойкотировать американские бренды в качестве ответной меры на протекционистскую торговую политику президента США Дональда Трампа,... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T11:50:00+03:00

2025-02-06T11:50:00+03:00

2025-02-06T11:50:00+03:00

экономика

сша

мексика

канада

дональд трамп

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

в мире

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Некоторые страны могут начать бойкотировать американские бренды в качестве ответной меры на протекционистскую торговую политику президента США Дональда Трампа, считает главный исполнительный директор японской группы компаний-производителей спиртных напитков Suntory Holdings Такэси Ниинами. "Мы подготовили стратегический и бюджетный план на 2025 год с расчетом на то, что американские товары, включая американское виски, будут хуже приниматься в других странах... из-за, во-первых, пошлин, а во-вторых, эмоций", - заявил Ниинами в интервью газете Financial Times. По его словам, Suntory Holdings планирует при продаже американского виски сосредоточиться непосредственно на США, сократив экспорт американских товаров в другие страны, такие как государства Европы, Мексику и Канаду. Ниинами заявил, что он особенно обеспокоен ситуацией с Мексикой, где у компании находятся производства текилы. Он отметил, что Suntory Holdings хотела бы и дальше продавать текилу, поскольку продажи ее и виски растут. Кроме того, по убеждению главы холдинга, сильнее всего от торговых пошлин пострадают сами США. В феврале президент США Дональд Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%, однако в понедельник Трамп объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США.

https://ria.ru/20250203/tramp-1996942491.html

https://ria.ru/20250202/kitay-1996858108.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, сша, мексика, канада, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире