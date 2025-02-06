https://ria.ru/20250206/poland-1997810512.html
"Огромная опасность". В Польше забили тревогу из-за украинцев
"Огромная опасность". В Польше забили тревогу из-за украинцев - РИА Новости, 06.02.2025
"Огромная опасность". В Польше забили тревогу из-за украинцев
В Польше враждебность между украинцами и местным населением вышла на опасный уровень, сообщило издание Do Rzeczy. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T18:15:00+03:00
2025-02-06T18:15:00+03:00
2025-02-06T21:36:00+03:00
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В Польше враждебность между украинцами и местным населением вышла на опасный уровень, сообщило издание Do Rzeczy."Это прежде всего огромная опасность для поляков. <...> Сегодня, когда каждый десятый житель Польши — украинец, растущая враждебность между украинцами и поляками уже очень опасна, особенно для Польши", — приводятся слова украинской активистки Натальи Панченко.По ее мнению, страна может столкнуться с поджогами магазинов, домов и других общественных мест.В последнее время по Польше прокатилась волна крупных пожаров. Власти страны заявляли, что подозревают в поджогах российские спецслужбы, но доказательств этому ни разу не представили.Как заявил в четверг бывший премьер-министр республики Лешек Миллер, за этими инцидентами могут стоять украинские агенты.
https://ria.ru/20250206/ukraine-1997799150.html
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в мире, польша, лешек миллер
В мире, Польша, Лешек Миллер
"Огромная опасность". В Польше забили тревогу из-за украинцев
Do Rzeczy: Польше грозят поджоги и стычки между местными жителями и украинцами