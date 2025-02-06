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"Огромная опасность". В Польше забили тревогу из-за украинцев - РИА Новости, 06.02.2025
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18:15 06.02.2025 (обновлено: 21:36 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/poland-1997810512.html
"Огромная опасность". В Польше забили тревогу из-за украинцев
"Огромная опасность". В Польше забили тревогу из-за украинцев - РИА Новости, 06.02.2025
"Огромная опасность". В Польше забили тревогу из-за украинцев
В Польше враждебность между украинцами и местным населением вышла на опасный уровень, сообщило издание Do Rzeczy. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T18:15:00+03:00
2025-02-06T21:36:00+03:00
в мире
польша
лешек миллер
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В Польше враждебность между украинцами и местным населением вышла на опасный уровень, сообщило издание Do Rzeczy."Это прежде всего огромная опасность для поляков. &lt;...&gt; Сегодня, когда каждый десятый житель Польши — украинец, растущая враждебность между украинцами и поляками уже очень опасна, особенно для Польши", — приводятся слова украинской активистки Натальи Панченко.По ее мнению, страна может столкнуться с поджогами магазинов, домов и других общественных мест.В последнее время по Польше прокатилась волна крупных пожаров. Власти страны заявляли, что подозревают в поджогах российские спецслужбы, но доказательств этому ни разу не представили.Как заявил в четверг бывший премьер-министр республики Лешек Миллер, за этими инцидентами могут стоять украинские агенты.
https://ria.ru/20250206/ukraine-1997799150.html
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в мире, польша, лешек миллер
В мире, Польша, Лешек Миллер
"Огромная опасность". В Польше забили тревогу из-за украинцев

Do Rzeczy: Польше грозят поджоги и стычки между местными жителями и украинцами

© РИА Новости / Филип Климашевский | Перейти в медиабанкМужчина с флагом Польши
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Филип Климашевский
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Мужчина с флагом Польши. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В Польше враждебность между украинцами и местным населением вышла на опасный уровень, сообщило издание Do Rzeczy.
"Это прежде всего огромная опасность для поляков. <...> Сегодня, когда каждый десятый житель Польши — украинец, растущая враждебность между украинцами и поляками уже очень опасна, особенно для Польши", — приводятся слова украинской активистки Натальи Панченко.
По ее мнению, страна может столкнуться с поджогами магазинов, домов и других общественных мест.
В последнее время по Польше прокатилась волна крупных пожаров. Власти страны заявляли, что подозревают в поджогах российские спецслужбы, но доказательств этому ни разу не представили.
Как заявил в четверг бывший премьер-министр республики Лешек Миллер, за этими инцидентами могут стоять украинские агенты.
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