https://ria.ru/20250206/podpole-1997847430.html

Подполье сообщило об ударах в сторону расположения ВСУ в Сумской области

Подполье сообщило об ударах в сторону расположения ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 06.02.2025

Подполье сообщило об ударах в сторону расположения ВСУ в Сумской области

В направлении расположения ВСУ в пригороде Ахтырки в Сумской области нанесли удары, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T22:15:00+03:00

2025-02-06T22:15:00+03:00

2025-02-06T23:01:00+03:00

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ДОНЕЦК, 6 фев — РИА Новости. В направлении расположения ВСУ в пригороде Ахтырки в Сумской области нанесли удары, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."В город Ахтырку Сумской (области. — Прим. ред.) прилетело уже два раза. Местные товарищи писали про взрыв в западной части пригорода. Там есть известный пансионат "Буймеровка", на берегу реки Ворскла. Курорт облюбовали бандеровцы. <...> Есть техника, катаются на ней на позиции бывшего 664-го дивизиона, который тоже рядом", — сказал собеседник агентства.Местные жители рассказывали, что некоторые из военных в том районе разговаривают с иностранным акцентом, добавил Лебедев.В четверг вечером украинские СМИ сообщили, что в Ахтырке прогремело несколько взрывов. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, по состоянию на 22:43 мск в Сумской, а также в Киевской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250206/kurskaya-1997848534.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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