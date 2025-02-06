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Подполье сообщило об ударах в сторону расположения ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 06.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:15 06.02.2025 (обновлено: 23:01 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/podpole-1997847430.html
Подполье сообщило об ударах в сторону расположения ВСУ в Сумской области
Подполье сообщило об ударах в сторону расположения ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 06.02.2025
Подполье сообщило об ударах в сторону расположения ВСУ в Сумской области
В направлении расположения ВСУ в пригороде Ахтырки в Сумской области нанесли удары, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T22:15:00+03:00
2025-02-06T23:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
дмитрий песков
харьковская область
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ДОНЕЦК, 6 фев — РИА Новости. В направлении расположения ВСУ в пригороде Ахтырки в Сумской области нанесли удары, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."В город Ахтырку Сумской (области. — Прим. ред.) прилетело уже два раза. Местные товарищи писали про взрыв в западной части пригорода. Там есть известный пансионат "Буймеровка", на берегу реки Ворскла. Курорт облюбовали бандеровцы. &lt;...&gt; Есть техника, катаются на ней на позиции бывшего 664-го дивизиона, который тоже рядом", — сказал собеседник агентства.Местные жители рассказывали, что некоторые из военных в том районе разговаривают с иностранным акцентом, добавил Лебедев.В четверг вечером украинские СМИ сообщили, что в Ахтырке прогремело несколько взрывов. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, по состоянию на 22:43 мск в Сумской, а также в Киевской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250206/kurskaya-1997848534.html
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сумская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, дмитрий песков, харьковская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Дмитрий Песков, Харьковская область, В мире
Подполье сообщило об ударах в сторону расположения ВСУ в Сумской области

Лебедев сообщил об ударах в направлении расположения ВСУ в пригороде Ахтырки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета САУ 2С7М "Малка" в зоне СВО
Боевая работа расчета САУ 2С7М Малка в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа расчета САУ 2С7М "Малка" в зоне СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 фев — РИА Новости. В направлении расположения ВСУ в пригороде Ахтырки в Сумской области нанесли удары, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"В город Ахтырку Сумской (области. — Прим. ред.) прилетело уже два раза. Местные товарищи писали про взрыв в западной части пригорода. Там есть известный пансионат "Буймеровка", на берегу реки Ворскла. Курорт облюбовали бандеровцы. <...> Есть техника, катаются на ней на позиции бывшего 664-го дивизиона, который тоже рядом", — сказал собеседник агентства.
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Местные жители рассказывали, что некоторые из военных в том районе разговаривают с иностранным акцентом, добавил Лебедев.
В четверг вечером украинские СМИ сообщили, что в Ахтырке прогремело несколько взрывов. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, по состоянию на 22:43 мск в Сумской, а также в Киевской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеСумская областьСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраинаДмитрий ПесковХарьковская областьВ мире
 
 
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