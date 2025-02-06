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В подполье сообщили об ударе в районе завода "Мотор Сич" в Запорожье - РИА Новости, 06.02.2025
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10:17 06.02.2025 (обновлено: 10:48 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/podpole-1997666415.html
В подполье сообщили об ударе в районе завода "Мотор Сич" в Запорожье
В подполье сообщили об ударе в районе завода "Мотор Сич" в Запорожье - РИА Новости, 06.02.2025
В подполье сообщили об ударе в районе завода "Мотор Сич" в Запорожье
Российские войска нанесли удар по цеху сборки беспилотников в районе завода "Мотор Сич" в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщил РИА Новости координатор РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T10:17:00+03:00
2025-02-06T10:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
мотор сич
сергей лебедев
запорожье
киев
в мире
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по цеху сборки беспилотников в районе завода "Мотор Сич" в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Запорожье, прилеты, о которых молчат. &lt;…&gt; Завод "Мотор Сич" и окрестные производства. &lt;…&gt; Один точно в цех сборки БПЛА, вернее, там изготавливали какую-то важную деталь и с помощью изготовленных в других местах частей производили сборку", — сказал он.По словам собеседника агентства, в цеху, вероятно, удалось уничтожить оборудование, на котором производили эту деталь. "До понедельника работникам других смен сказали не являться, а это очень долго. Для сравнения: после испытания "Орешника" перерыв был два дня", — добавил Лебедев.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250205/lebedev-1997556740.html
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мотор сич, сергей лебедев, запорожье, киев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Мотор Сич, Сергей Лебедев, Запорожье, Киев, В мире
В подполье сообщили об ударе в районе завода "Мотор Сич" в Запорожье

Лебедев: при ударе по Запорожской области поразили цех сборки БПЛА

© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по цеху сборки беспилотников в районе завода "Мотор Сич" в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Запорожье, прилеты, о которых молчат. <…> Завод "Мотор Сич" и окрестные производства. <…> Один точно в цех сборки БПЛА, вернее, там изготавливали какую-то важную деталь и с помощью изготовленных в других местах частей производили сборку", — сказал он.
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По словам собеседника агентства, в цеху, вероятно, удалось уничтожить оборудование, на котором производили эту деталь.
"До понедельника работникам других смен сказали не являться, а это очень долго. Для сравнения: после испытания "Орешника" перерыв был два дня", — добавил Лебедев.

Предприятие "Мотор Сич" разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели, промышленные газотурбинные установки. В ноябре 2022 года перешло в управление государства и сейчас, как сообщалось, контролируется Министерством обороны Украины. Сообщалось, что сейчас там собираются и хранятся авиадвигатели и комплектующие дронов для ВСУ.

В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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