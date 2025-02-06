https://ria.ru/20250206/podpole-1997666415.html

В подполье сообщили об ударе в районе завода "Мотор Сич" в Запорожье

В подполье сообщили об ударе в районе завода "Мотор Сич" в Запорожье - РИА Новости, 06.02.2025

В подполье сообщили об ударе в районе завода "Мотор Сич" в Запорожье

Российские войска нанесли удар по цеху сборки беспилотников в районе завода "Мотор Сич" в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщил РИА Новости координатор РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T10:17:00+03:00

2025-02-06T10:17:00+03:00

2025-02-06T10:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

мотор сич

сергей лебедев

запорожье

киев

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967496647_0:115:1280:835_1920x0_80_0_0_dd88e75f53515f263ca45eaf4b9b9fa5.jpg

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по цеху сборки беспилотников в районе завода "Мотор Сич" в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Запорожье, прилеты, о которых молчат. <…> Завод "Мотор Сич" и окрестные производства. <…> Один точно в цех сборки БПЛА, вернее, там изготавливали какую-то важную деталь и с помощью изготовленных в других местах частей производили сборку", — сказал он.По словам собеседника агентства, в цеху, вероятно, удалось уничтожить оборудование, на котором производили эту деталь. "До понедельника работникам других смен сказали не являться, а это очень долго. Для сравнения: после испытания "Орешника" перерыв был два дня", — добавил Лебедев.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250205/lebedev-1997556740.html

https://ria.ru/20250206/pvo-1997640449.html

запорожье

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мотор сич, сергей лебедев, запорожье, киев, в мире