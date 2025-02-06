В подполье сообщили об ударе в районе завода "Мотор Сич" в Запорожье
Лебедев: при ударе по Запорожской области поразили цех сборки БПЛА
© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по цеху сборки беспилотников в районе завода "Мотор Сич" в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Запорожье, прилеты, о которых молчат. <…> Завод "Мотор Сич" и окрестные производства. <…> Один точно в цех сборки БПЛА, вернее, там изготавливали какую-то важную деталь и с помощью изготовленных в других местах частей производили сборку", — сказал он.
По словам собеседника агентства, в цеху, вероятно, удалось уничтожить оборудование, на котором производили эту деталь.
"До понедельника работникам других смен сказали не являться, а это очень долго. Для сравнения: после испытания "Орешника" перерыв был два дня", — добавил Лебедев.
Предприятие "Мотор Сич" разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели, промышленные газотурбинные установки. В ноябре 2022 года перешло в управление государства и сейчас, как сообщалось, контролируется Министерством обороны Украины. Сообщалось, что сейчас там собираются и хранятся авиадвигатели и комплектующие дронов для ВСУ.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.