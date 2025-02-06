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ЕС выделил Приднестровью помощь до десятого февраля, заявил МИД ПМР - РИА Новости, 06.02.2025
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18:49 06.02.2025 (обновлено: 19:17 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/pmr-1997819311.html
ЕС выделил Приднестровью помощь до десятого февраля, заявил МИД ПМР
ЕС выделил Приднестровью помощь до десятого февраля, заявил МИД ПМР - РИА Новости, 06.02.2025
ЕС выделил Приднестровью помощь до десятого февраля, заявил МИД ПМР
Тирасполь ведет переговоры о контракте на стабильные поставки газа в Приднестровье, а пока пользуется газом, закупленным на средства из экстренного финансового... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T18:49:00+03:00
2025-02-06T19:17:00+03:00
евросоюз
экономика
тирасполь
виталий игнатьев
молдавия
кишинев
газпром
транзит газа через украину
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Тирасполь ведет переговоры о контракте на стабильные поставки газа в Приднестровье, а пока пользуется газом, закупленным на средства из экстренного финансового гранта ЕС, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев."С 1 февраля в Приднестровье поступает газ, закупленный на средства из экстренного финансового гранта Европейского союза. Он предназначен только для обеспечения потребностей населения, работы социальных и медицинских учреждений, а также пищевых производств", - сказал Игнатьев.Он подчеркнул, что эта помощь выделена на десять дней и за это время Тирасполю необходимо завершить процесс заключения контракта на дальнейшие стабильные поставки газа в республику. "Соответствующие переговоры идут", - добавил министр.После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде.Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии 1 февраля одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья. Поставки планируется осуществлять до 10 февраля. Молдавский государственный поставщик Energocom в субботу приступил к закупкам природного газа на европейских биржах для обеспечения потребителей Приднестровья. В тот же день Молдавская ГРЭС, расположенная на территории ПМР, возобновила генерацию электроэнергии на газе, веерные отключения света прекращены, с воскресенья в жилые дома поступает тепло.
https://ria.ru/20250131/moldaviya-1996681288.html
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евросоюз, экономика, тирасполь, виталий игнатьев, молдавия, кишинев, газпром, транзит газа через украину
Евросоюз, Экономика, Тирасполь, Виталий Игнатьев, Молдавия, Кишинев, Газпром, транзит газа через Украину
ЕС выделил Приднестровью помощь до десятого февраля, заявил МИД ПМР

Игнатьев: с первого февраля в ПМР поступает газ, купленный на средства ЕС

© AP Photo / Francisco SecoШтаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе
Штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© AP Photo / Francisco Seco
Штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе . Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Тирасполь ведет переговоры о контракте на стабильные поставки газа в Приднестровье, а пока пользуется газом, закупленным на средства из экстренного финансового гранта ЕС, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев.
"С 1 февраля в Приднестровье поступает газ, закупленный на средства из экстренного финансового гранта Европейского союза. Он предназначен только для обеспечения потребностей населения, работы социальных и медицинских учреждений, а также пищевых производств", - сказал Игнатьев.
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Он подчеркнул, что эта помощь выделена на десять дней и за это время Тирасполю необходимо завершить процесс заключения контракта на дальнейшие стабильные поставки газа в республику. "Соответствующие переговоры идут", - добавил министр.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде.
Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии 1 февраля одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья. Поставки планируется осуществлять до 10 февраля. Молдавский государственный поставщик Energocom в субботу приступил к закупкам природного газа на европейских биржах для обеспечения потребителей Приднестровья. В тот же день Молдавская ГРЭС, расположенная на территории ПМР, возобновила генерацию электроэнергии на газе, веерные отключения света прекращены, с воскресенья в жилые дома поступает тепло.
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Вчера, 11:56
 
ЕвросоюзЭкономикаТираспольВиталий ИгнатьевМолдавияКишиневГазпромтранзит газа через Украину
 
 
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