ЕС выделил Приднестровью помощь до десятого февраля, заявил МИД ПМР
Игнатьев: с первого февраля в ПМР поступает газ, купленный на средства ЕС
© AP Photo / Francisco SecoШтаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе
© AP Photo / Francisco Seco
Штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе . Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Тирасполь ведет переговоры о контракте на стабильные поставки газа в Приднестровье, а пока пользуется газом, закупленным на средства из экстренного финансового гранта ЕС, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев.
"С 1 февраля в Приднестровье поступает газ, закупленный на средства из экстренного финансового гранта Европейского союза. Он предназначен только для обеспечения потребностей населения, работы социальных и медицинских учреждений, а также пищевых производств", - сказал Игнатьев.
Он подчеркнул, что эта помощь выделена на десять дней и за это время Тирасполю необходимо завершить процесс заключения контракта на дальнейшие стабильные поставки газа в республику. "Соответствующие переговоры идут", - добавил министр.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде.
Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии 1 февраля одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья. Поставки планируется осуществлять до 10 февраля. Молдавский государственный поставщик Energocom в субботу приступил к закупкам природного газа на европейских биржах для обеспечения потребителей Приднестровья. В тот же день Молдавская ГРЭС, расположенная на территории ПМР, возобновила генерацию электроэнергии на газе, веерные отключения света прекращены, с воскресенья в жилые дома поступает тепло.