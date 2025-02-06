https://ria.ru/20250206/pmr-1997814539.html

Венгерская компания может стать посредником при закупке газа в ПМР

Венгерская компания может стать посредником при закупке газа в ПМР - РИА Новости, 06.02.2025

Венгерская компания может стать посредником при закупке газа в ПМР

Компания Венгрии может стать посредником при закупке газа на европейском рынке для Приднестровья, оплачивать поставки будет "Тираспольтрансгаз" за счет средств... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T18:32:00+03:00

2025-02-06T18:32:00+03:00

2025-02-06T18:36:00+03:00

венгрия

тирасполь

россия

экономика

молдавия

приднестровская молдавская республика

виталий игнатьев

дорин речан

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Компания Венгрии может стать посредником при закупке газа на европейском рынке для Приднестровья, оплачивать поставки будет "Тираспольтрансгаз" за счет средств российского кредита, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев.Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщала, что Приднестровье с 1 по 10 февраля будет получать газ, который поставит с европейского рынка молдавская Energocom через "Молдовагаз", а с 11 февраля, вероятнее всего, перейдет к поставкам через венгерских трейдеров."Закупку газа на европейском рынке для Приднестровья планируется осуществлять при посредничестве компании из Венгрии. Сейчас мы продолжаем работу с венгерской и российской стороной, а также иными участниками, чтобы оформить соответствующую сделку", - сказал Игнатьев."Оплачивать поставки будет "Тираспольтрансгаз" за счет средств российского кредита", - добавил он.Отвечая на вопрос, в каком объеме будет осуществляться подача газа, министр отметил, что речь идет о покрытии внутренних потребностей Приднестровья."То есть обеспечение бытовых и промышленных потребителей, теплоснабжения, а также генерации электроэнергии на Молдавской ГРЭС для населения и предприятий", - заключил Игнатьев.Приднестровье осталось без российского газа с 1 января, жители региона при минусовой температуре на улице лишились отопления и горячей воды. Голубое топливо из России перестало идти в регион из-за прекращения Украиной транзита российского газа, а также нежелания Молдавии выплачивать долг "Газпрому". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде.Приднестровский лидер Вадим Красносельский в середине января посетил Москву, обсуждал с Минэнерго возобновление поставок газа в республику. Технические детали не уточнены, но, по словам Красносельского, подача газа для нужд жителей Приднестровья и работы промышленных предприятий вскоре будет восстановлена – это будет "гуманитарный газ".Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил в понедельник, что правительство страны выделит 3 миллиона кубометров газа Приднестровью для решения энергетического кризиса. ЕС выделит 30 миллионов евро в виде гранта для закупки газа и производства электроэнергии по выгодной цене, уточнил он.

https://ria.ru/20250206/pmr-1997809660.html

https://ria.ru/20250201/energokrizis-1996827074.html

https://ria.ru/20250124/pmr-1995414850.html

венгрия

тирасполь

россия

молдавия

приднестровская молдавская республика

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