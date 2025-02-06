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Венгерская компания может стать посредником при закупке газа в ПМР - РИА Новости, 06.02.2025
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18:32 06.02.2025 (обновлено: 18:36 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/pmr-1997814539.html
Венгерская компания может стать посредником при закупке газа в ПМР
Венгерская компания может стать посредником при закупке газа в ПМР - РИА Новости, 06.02.2025
Венгерская компания может стать посредником при закупке газа в ПМР
Компания Венгрии может стать посредником при закупке газа на европейском рынке для Приднестровья, оплачивать поставки будет "Тираспольтрансгаз" за счет средств... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T18:32:00+03:00
2025-02-06T18:36:00+03:00
венгрия
тирасполь
россия
экономика
молдавия
приднестровская молдавская республика
виталий игнатьев
дорин речан
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Компания Венгрии может стать посредником при закупке газа на европейском рынке для Приднестровья, оплачивать поставки будет "Тираспольтрансгаз" за счет средств российского кредита, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев.Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщала, что Приднестровье с 1 по 10 февраля будет получать газ, который поставит с европейского рынка молдавская Energocom через "Молдовагаз", а с 11 февраля, вероятнее всего, перейдет к поставкам через венгерских трейдеров."Закупку газа на европейском рынке для Приднестровья планируется осуществлять при посредничестве компании из Венгрии. Сейчас мы продолжаем работу с венгерской и российской стороной, а также иными участниками, чтобы оформить соответствующую сделку", - сказал Игнатьев."Оплачивать поставки будет "Тираспольтрансгаз" за счет средств российского кредита", - добавил он.Отвечая на вопрос, в каком объеме будет осуществляться подача газа, министр отметил, что речь идет о покрытии внутренних потребностей Приднестровья."То есть обеспечение бытовых и промышленных потребителей, теплоснабжения, а также генерации электроэнергии на Молдавской ГРЭС для населения и предприятий", - заключил Игнатьев.Приднестровье осталось без российского газа с 1 января, жители региона при минусовой температуре на улице лишились отопления и горячей воды. Голубое топливо из России перестало идти в регион из-за прекращения Украиной транзита российского газа, а также нежелания Молдавии выплачивать долг "Газпрому". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде.Приднестровский лидер Вадим Красносельский в середине января посетил Москву, обсуждал с Минэнерго возобновление поставок газа в республику. Технические детали не уточнены, но, по словам Красносельского, подача газа для нужд жителей Приднестровья и работы промышленных предприятий вскоре будет восстановлена – это будет "гуманитарный газ".Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил в понедельник, что правительство страны выделит 3 миллиона кубометров газа Приднестровью для решения энергетического кризиса. ЕС выделит 30 миллионов евро в виде гранта для закупки газа и производства электроэнергии по выгодной цене, уточнил он.
https://ria.ru/20250206/pmr-1997809660.html
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венгрия
тирасполь
россия
молдавия
приднестровская молдавская республика
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венгрия, тирасполь, россия, экономика, молдавия, приднестровская молдавская республика, виталий игнатьев, дорин речан, вадим красносельский, газпром, молдовагаз, министерство энергетики рф (минэнерго россии), транзит газа через украину
Венгрия, Тирасполь, Россия, Экономика, Молдавия, Приднестровская Молдавская Республика, Виталий Игнатьев, Дорин Речан, Вадим Красносельский, Газпром, Молдовагаз, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), транзит газа через Украину
Венгерская компания может стать посредником при закупке газа в ПМР

Венгерская компания может стать посредником при закупке газа в Приднестровье

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Заготовка дров для пенсионеров в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Компания Венгрии может стать посредником при закупке газа на европейском рынке для Приднестровья, оплачивать поставки будет "Тираспольтрансгаз" за счет средств российского кредита, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев.
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщала, что Приднестровье с 1 по 10 февраля будет получать газ, который поставит с европейского рынка молдавская Energocom через "Молдовагаз", а с 11 февраля, вероятнее всего, перейдет к поставкам через венгерских трейдеров.
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"Закупку газа на европейском рынке для Приднестровья планируется осуществлять при посредничестве компании из Венгрии. Сейчас мы продолжаем работу с венгерской и российской стороной, а также иными участниками, чтобы оформить соответствующую сделку", - сказал Игнатьев.
"Оплачивать поставки будет "Тираспольтрансгаз" за счет средств российского кредита", - добавил он.
Отвечая на вопрос, в каком объеме будет осуществляться подача газа, министр отметил, что речь идет о покрытии внутренних потребностей Приднестровья.
"То есть обеспечение бытовых и промышленных потребителей, теплоснабжения, а также генерации электроэнергии на Молдавской ГРЭС для населения и предприятий", - заключил Игнатьев.
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Приднестровье осталось без российского газа с 1 января, жители региона при минусовой температуре на улице лишились отопления и горячей воды. Голубое топливо из России перестало идти в регион из-за прекращения Украиной транзита российского газа, а также нежелания Молдавии выплачивать долг "Газпрому". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде.
Приднестровский лидер Вадим Красносельский в середине января посетил Москву, обсуждал с Минэнерго возобновление поставок газа в республику. Технические детали не уточнены, но, по словам Красносельского, подача газа для нужд жителей Приднестровья и работы промышленных предприятий вскоре будет восстановлена – это будет "гуманитарный газ".
Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил в понедельник, что правительство страны выделит 3 миллиона кубометров газа Приднестровью для решения энергетического кризиса. ЕС выделит 30 миллионов евро в виде гранта для закупки газа и производства электроэнергии по выгодной цене, уточнил он.
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ВенгрияТираспольРоссияЭкономикаМолдавияПриднестровская Молдавская РеспубликаВиталий ИгнатьевДорин РечанВадим КрасносельскийГазпромМолдовагазМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)транзит газа через Украину
 
 
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