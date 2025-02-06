Рейтинг@Mail.ru
Спикер парламента Молдавии поставил ПМР условие для получения помощи от ЕС - РИА Новости, 06.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:12 06.02.2025 (обновлено: 18:13 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/pmr-1997809660.html
Спикер парламента Молдавии поставил ПМР условие для получения помощи от ЕС
Спикер парламента Молдавии поставил ПМР условие для получения помощи от ЕС - РИА Новости, 06.02.2025
Спикер парламента Молдавии поставил ПМР условие для получения помощи от ЕС
Непризнанная Приднестровская Молдавская Республики должна руководствоваться принципами и правилами ЕС, чтобы получить грант в 60 миллионов евро для борьбы с... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T18:12:00+03:00
2025-02-06T18:13:00+03:00
в мире
молдавия
тирасполь
кишинев
игорь гросу
евросоюз
газпром
транзит газа через украину
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994606422_0:264:3171:2048_1920x0_80_0_0_7c29ace54260e97b63f4ea7a1b9733f8.jpg
КИШИНЕВ, 6 фев - РИА Новости. Непризнанная Приднестровская Молдавская Республики должна руководствоваться принципами и правилами ЕС, чтобы получить грант в 60 миллионов евро для борьбы с энергокризисом, считает спикер парламента Молдавии Игорь Гросу. Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Коc заявила, что Европейский союз готов выделить еще 60 миллионов евро на преодоление энергетического кризиса в Приднестровье, однако помощь будет зависеть от соблюдения ряда условий, включая уважение прав человека. Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья. Поставки планируется осуществлять до 10 февраля. Молдавский государственный поставщик Energocom в 1 февраля приступил к закупкам природного газа на европейских биржах для обеспечения потребителей Приднестровья. В тот же день Молдавская ГРЭС, расположенная на территории ПМР, возобновила генерацию электроэнергии на газе, веерные отключения света прекращены, с воскресенья в жилые дома поступает тепло. "Если хочешь получать помощь ЕС, где ценности и свободы — это основа всего, будь любезен, соблюдать эти принципы. Начиная со свободы слова и свободы передвижения — до освобождения заключенных. Это касается и финансовых вопросов: корректировки тарифов, начала оплаты энергоресурсов. Иначе будет то, о чем они знают — газ они не получат, таково соглашение", - заявил Гросу на брифинге, комментируя условия, которые должен выполнить Тирасполь, чтобы получить деньги. В Бюро по реинтеграции Молдавии сообщили, что оповестили Тирасполь об условиях, отправив несколько писем по каналу связи политических представителей. Ответа пока не последовало. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
https://ria.ru/20250131/moldaviya-1996529760.html
https://ria.ru/20250130/mid--1996370082.html
молдавия
тирасполь
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994606422_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_992e462af685a408931ad0863b393dd3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, тирасполь, кишинев, игорь гросу, евросоюз, газпром, транзит газа через украину
В мире, Молдавия, Тирасполь, Кишинев, Игорь Гросу, Евросоюз, Газпром, транзит газа через Украину
Спикер парламента Молдавии поставил ПМР условие для получения помощи от ЕС

Гросу: ПМР должна руководствоваться принципами ЕС, чтобы получить помощь

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкЗдание Министерства экономического развития в Тирасполе
Здание Министерства экономического развития в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
Здание Министерства экономического развития в Тирасполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 6 фев - РИА Новости. Непризнанная Приднестровская Молдавская Республики должна руководствоваться принципами и правилами ЕС, чтобы получить грант в 60 миллионов евро для борьбы с энергокризисом, считает спикер парламента Молдавии Игорь Гросу.
Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Коc заявила, что Европейский союз готов выделить еще 60 миллионов евро на преодоление энергетического кризиса в Приднестровье, однако помощь будет зависеть от соблюдения ряда условий, включая уважение прав человека. Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья. Поставки планируется осуществлять до 10 февраля. Молдавский государственный поставщик Energocom в 1 февраля приступил к закупкам природного газа на европейских биржах для обеспечения потребителей Приднестровья. В тот же день Молдавская ГРЭС, расположенная на территории ПМР, возобновила генерацию электроэнергии на газе, веерные отключения света прекращены, с воскресенья в жилые дома поступает тепло.
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Кишинев хочет спровоцировать региональный кризис, заявил глава ПМР
31 января, 08:04
"Если хочешь получать помощь ЕС, где ценности и свободы — это основа всего, будь любезен, соблюдать эти принципы. Начиная со свободы слова и свободы передвижения — до освобождения заключенных. Это касается и финансовых вопросов: корректировки тарифов, начала оплаты энергоресурсов. Иначе будет то, о чем они знают — газ они не получат, таково соглашение", - заявил Гросу на брифинге, комментируя условия, которые должен выполнить Тирасполь, чтобы получить деньги.
В Бюро по реинтеграции Молдавии сообщили, что оповестили Тирасполь об условиях, отправив несколько писем по каналу связи политических представителей. Ответа пока не последовало.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Кишинев заинтересован в энергетическом кризисе в ПМР, заявил МИД России
30 января, 14:50
 
В миреМолдавияТираспольКишиневИгорь ГросуЕвросоюзГазпромтранзит газа через Украину
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала