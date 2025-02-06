https://ria.ru/20250206/pmr-1997809660.html

Спикер парламента Молдавии поставил ПМР условие для получения помощи от ЕС

Спикер парламента Молдавии поставил ПМР условие для получения помощи от ЕС - РИА Новости, 06.02.2025

Спикер парламента Молдавии поставил ПМР условие для получения помощи от ЕС

Непризнанная Приднестровская Молдавская Республики должна руководствоваться принципами и правилами ЕС, чтобы получить грант в 60 миллионов евро для борьбы с... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T18:12:00+03:00

2025-02-06T18:12:00+03:00

2025-02-06T18:13:00+03:00

в мире

молдавия

тирасполь

кишинев

игорь гросу

евросоюз

газпром

транзит газа через украину

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КИШИНЕВ, 6 фев - РИА Новости. Непризнанная Приднестровская Молдавская Республики должна руководствоваться принципами и правилами ЕС, чтобы получить грант в 60 миллионов евро для борьбы с энергокризисом, считает спикер парламента Молдавии Игорь Гросу. Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Коc заявила, что Европейский союз готов выделить еще 60 миллионов евро на преодоление энергетического кризиса в Приднестровье, однако помощь будет зависеть от соблюдения ряда условий, включая уважение прав человека. Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья. Поставки планируется осуществлять до 10 февраля. Молдавский государственный поставщик Energocom в 1 февраля приступил к закупкам природного газа на европейских биржах для обеспечения потребителей Приднестровья. В тот же день Молдавская ГРЭС, расположенная на территории ПМР, возобновила генерацию электроэнергии на газе, веерные отключения света прекращены, с воскресенья в жилые дома поступает тепло. "Если хочешь получать помощь ЕС, где ценности и свободы — это основа всего, будь любезен, соблюдать эти принципы. Начиная со свободы слова и свободы передвижения — до освобождения заключенных. Это касается и финансовых вопросов: корректировки тарифов, начала оплаты энергоресурсов. Иначе будет то, о чем они знают — газ они не получат, таково соглашение", - заявил Гросу на брифинге, комментируя условия, которые должен выполнить Тирасполь, чтобы получить деньги. В Бюро по реинтеграции Молдавии сообщили, что оповестили Тирасполь об условиях, отправив несколько писем по каналу связи политических представителей. Ответа пока не последовало. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.

https://ria.ru/20250131/moldaviya-1996529760.html

https://ria.ru/20250130/mid--1996370082.html

молдавия

тирасполь

кишинев

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в мире, молдавия, тирасполь, кишинев, игорь гросу, евросоюз, газпром, транзит газа через украину