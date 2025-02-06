https://ria.ru/20250206/plita-1997742779.html

В кузбасском отделении почты на мать с ребенком обвалилась потолочная плита

В кузбасском отделении почты на мать с ребенком обвалилась потолочная плита - РИА Новости, 06.02.2025

В кузбасском отделении почты на мать с ребенком обвалилась потолочная плита

Потолочная плита обвалилась на мать с пятилетним ребенком в здании почты в городе Киселевске Кемеровской области, СУСК РФ по региону начало доследственную... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T14:49:00+03:00

2025-02-06T14:49:00+03:00

2025-02-06T14:49:00+03:00

происшествия

киселевск

россия

кемеровская область

следственный комитет россии (ск рф)

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КЕМЕРОВО, 6 фев – РИА Новости. Потолочная плита обвалилась на мать с пятилетним ребенком в здании почты в городе Киселевске Кемеровской области, СУСК РФ по региону начало доследственную проверку, сообщило следственное управление. Информация о том, что в Киселевске в одном из почтовых отделений произошло падение потолочных плит на посетительницу и ее 5-летнего сына, вследствие чего ими получены телесные повреждения, выявлена в ходе мониторинга СМИ и соцсетей. "В территориальном следственном отделе следственного управления СК России по Кемеровской области - Кузбассу по данному факту организовано проведение доследственной проверки по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", – говорится в сообщении. В данное время следователь проводит комплекс проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств, озвученных в социальных сетях. По результатам будет принято процессуальное решение. Также проверку организовала прокуратура региона. "По данному факту прокуратуре г. Киселевска поручено провести проверку, установить обстоятельства и причины произошедшего, дать надлежащую правовую оценку действиям ответственных лиц", – сообщили в надзорном ведомстве.

https://ria.ru/20250112/vladivostok-1993312113.html

https://ria.ru/20241119/sk-1984536575.html

киселевск

россия

кемеровская область

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происшествия, киселевск, россия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)