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В кузбасском отделении почты на мать с ребенком обвалилась потолочная плита - РИА Новости, 06.02.2025
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14:49 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/plita-1997742779.html
В кузбасском отделении почты на мать с ребенком обвалилась потолочная плита
В кузбасском отделении почты на мать с ребенком обвалилась потолочная плита - РИА Новости, 06.02.2025
В кузбасском отделении почты на мать с ребенком обвалилась потолочная плита
Потолочная плита обвалилась на мать с пятилетним ребенком в здании почты в городе Киселевске Кемеровской области, СУСК РФ по региону начало доследственную... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T14:49:00+03:00
2025-02-06T14:49:00+03:00
происшествия
киселевск
россия
кемеровская область
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 6 фев – РИА Новости. Потолочная плита обвалилась на мать с пятилетним ребенком в здании почты в городе Киселевске Кемеровской области, СУСК РФ по региону начало доследственную проверку, сообщило следственное управление. Информация о том, что в Киселевске в одном из почтовых отделений произошло падение потолочных плит на посетительницу и ее 5-летнего сына, вследствие чего ими получены телесные повреждения, выявлена в ходе мониторинга СМИ и соцсетей. "В территориальном следственном отделе следственного управления СК России по Кемеровской области - Кузбассу по данному факту организовано проведение доследственной проверки по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", – говорится в сообщении. В данное время следователь проводит комплекс проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств, озвученных в социальных сетях. По результатам будет принято процессуальное решение. Также проверку организовала прокуратура региона. "По данному факту прокуратуре г. Киселевска поручено провести проверку, установить обстоятельства и причины произошедшего, дать надлежащую правовую оценку действиям ответственных лиц", – сообщили в надзорном ведомстве.
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киселевск
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происшествия, киселевск, россия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Киселевск, Россия, Кемеровская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В кузбасском отделении почты на мать с ребенком обвалилась потолочная плита

СК: на почте в Киселевске на мать с ребенком обвалилась потолочная плита

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КЕМЕРОВО, 6 фев – РИА Новости. Потолочная плита обвалилась на мать с пятилетним ребенком в здании почты в городе Киселевске Кемеровской области, СУСК РФ по региону начало доследственную проверку, сообщило следственное управление.
Информация о том, что в Киселевске в одном из почтовых отделений произошло падение потолочных плит на посетительницу и ее 5-летнего сына, вследствие чего ими получены телесные повреждения, выявлена в ходе мониторинга СМИ и соцсетей.
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"В территориальном следственном отделе следственного управления СК России по Кемеровской области - Кузбассу по данному факту организовано проведение доследственной проверки по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", – говорится в сообщении.
В данное время следователь проводит комплекс проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств, озвученных в социальных сетях. По результатам будет принято процессуальное решение.
Также проверку организовала прокуратура региона. "По данному факту прокуратуре г. Киселевска поручено провести проверку, установить обстоятельства и причины произошедшего, дать надлежащую правовую оценку действиям ответственных лиц", – сообщили в надзорном ведомстве.
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