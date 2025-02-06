https://ria.ru/20250206/plita-1997742779.html
В кузбасском отделении почты на мать с ребенком обвалилась потолочная плита
В кузбасском отделении почты на мать с ребенком обвалилась потолочная плита - РИА Новости, 06.02.2025
В кузбасском отделении почты на мать с ребенком обвалилась потолочная плита
Потолочная плита обвалилась на мать с пятилетним ребенком в здании почты в городе Киселевске Кемеровской области, СУСК РФ по региону начало доследственную... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T14:49:00+03:00
2025-02-06T14:49:00+03:00
2025-02-06T14:49:00+03:00
происшествия
киселевск
россия
кемеровская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564023_0:295:3072:2023_1920x0_80_0_0_30585b0843d8f1e0925aa772f51bf0fb.jpg
КЕМЕРОВО, 6 фев – РИА Новости. Потолочная плита обвалилась на мать с пятилетним ребенком в здании почты в городе Киселевске Кемеровской области, СУСК РФ по региону начало доследственную проверку, сообщило следственное управление. Информация о том, что в Киселевске в одном из почтовых отделений произошло падение потолочных плит на посетительницу и ее 5-летнего сына, вследствие чего ими получены телесные повреждения, выявлена в ходе мониторинга СМИ и соцсетей. "В территориальном следственном отделе следственного управления СК России по Кемеровской области - Кузбассу по данному факту организовано проведение доследственной проверки по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", – говорится в сообщении. В данное время следователь проводит комплекс проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств, озвученных в социальных сетях. По результатам будет принято процессуальное решение. Также проверку организовала прокуратура региона. "По данному факту прокуратуре г. Киселевска поручено провести проверку, установить обстоятельства и причины произошедшего, дать надлежащую правовую оценку действиям ответственных лиц", – сообщили в надзорном ведомстве.
https://ria.ru/20250112/vladivostok-1993312113.html
https://ria.ru/20241119/sk-1984536575.html
киселевск
россия
кемеровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564023_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_227c624859110365207d1d5f82c95fa7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, киселевск, россия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Киселевск, Россия, Кемеровская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В кузбасском отделении почты на мать с ребенком обвалилась потолочная плита
СК: на почте в Киселевске на мать с ребенком обвалилась потолочная плита