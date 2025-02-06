https://ria.ru/20250206/plennyj-1997632230.html
Обмененный пленный ВСУ рассказал, как его спасли российские военные
Обмененный пленный ВСУ рассказал, как его спасли российские военные - РИА Новости, 06.02.2025
Обмененный пленный ВСУ рассказал, как его спасли российские военные
Обмененный 5 февраля пленный ВСУ Сергей Мищевский спасся благодаря бойцам ВС РФ, которые два месяца в полевых условиях ухаживали за ним и лечили, об этом... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T02:35:00+03:00
2025-02-06T02:35:00+03:00
2025-02-06T02:35:00+03:00
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ДОНЕЦК. 6 фев - РИА Новости. Обмененный 5 февраля пленный ВСУ Сергей Мищевский спасся благодаря бойцам ВС РФ, которые два месяца в полевых условиях ухаживали за ним и лечили, об этом Мищевский рассказал корреспонденту РИА Новости. По его словам, после того, как в боях за Красногоровку его серьезно ранило осколками гранаты в ногу и голову, бойцы ВС РФ, взяв его в плен, вынесли на свои позиции, однако эвакуировать в тыл его не получалось в течение двух месяцев из-за того, что выходу мешали украинские дроны и артиллерия. "Повезло, что мы попали в плен и что нам оказали медицинскую помощь. Без этого я бы реально не выжил. В полевых условиях с учетом того, что нормально обработать рану (было сложно - ред.), могло все летальным исходом (закончится - ред.), - отметил пленный. По его словам, он все время находился в безопасном подвале под Красногоровкой, при этом постоянно "были прилеты рядом". Военный медик подразделения ежедневно оказывал ему помощь и лечил осколочные ранения колена и головы в полевых условиях. "Там был медик, он в Сирии еще служил, он оказывал мне помощь. Когда я в подвале был, он следил, "чтобы я не сгнил там". Два раза в день он перебинтовывал меня, пока все не зажило и не затянулось. Выводили на улицу погулять. Все нормально было. Ноги обработал, осколки достал, которые мог. Лечил нормально", - сказал пленный. Мищевский добавил, что сейчас жалоб на здоровье у него нет, кроме того, что из-за оставшегося в ноге осколка иногда он ощущает боли. "Вылечили. Сделали так, чтобы я не сгнил. Ногу не отрезали", - уточнил он. Мищевский также сообщил, что все два месяца, которые подразделение не могло выйти с позиций и эвакуировать его в тыл, бойцы ВС РФ делились с ним и его пленными товарищами едой. Боец ВСУ рассказал, что его мобилизовали в Одессе в ноябре 2022 года. При этом обучение его длилось всего неделю, после чего он, побыв пару дней в Курахово, отправился в Красногоровку в составе 79-ой бригады ВСУ. На второй день участия в боях за Красногоровку он был ранен гранатой и попал в плен. В среду в Минобороны РФ сообщили, что Россия вернула из украинского плена 150 военнослужащих, взамен переданы 150 военнопленных ВСУ. Как рассказал РИА Новости в оперативных службах ДНР, среди обменянных в том числе был попавший в конце 2022 года в плен под Красногоровкой боец ВСУ Сергей Мищевский.
https://ria.ru/20250205/plennyy-1997618312.html
https://ria.ru/20250205/minoborony-1997595257.html
https://ria.ru/20250131/plennyj-1996541174.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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красногоровка, россия, сирия, вооруженные силы украины, общество
Специальная военная операция на Украине, Красногоровка, Россия, Сирия, Вооруженные силы Украины, Общество
Обмененный пленный ВСУ рассказал, как его спасли российские военные
Пленный Мищевский, как бойцы ВС России два месяца лечили его в полевых условиях
ДОНЕЦК. 6 фев - РИА Новости. Обмененный 5 февраля пленный ВСУ Сергей Мищевский спасся благодаря бойцам ВС РФ, которые два месяца в полевых условиях ухаживали за ним и лечили, об этом Мищевский рассказал корреспонденту РИА Новости.
По его словам, после того, как в боях за Красногоровку
его серьезно ранило осколками гранаты в ногу и голову, бойцы ВС РФ, взяв его в плен, вынесли на свои позиции, однако эвакуировать в тыл его не получалось в течение двух месяцев из-за того, что выходу мешали украинские дроны и артиллерия.
"Повезло, что мы попали в плен и что нам оказали медицинскую помощь. Без этого я бы реально не выжил. В полевых условиях с учетом того, что нормально обработать рану (было сложно - ред.), могло все летальным исходом (закончится - ред.), - отметил пленный.
По его словам, он все время находился в безопасном подвале под Красногоровкой, при этом постоянно "были прилеты рядом". Военный медик подразделения ежедневно оказывал ему помощь и лечил осколочные ранения колена и головы в полевых условиях.
"Там был медик, он в Сирии
еще служил, он оказывал мне помощь. Когда я в подвале был, он следил, "чтобы я не сгнил там". Два раза в день он перебинтовывал меня, пока все не зажило и не затянулось. Выводили на улицу погулять. Все нормально было. Ноги обработал, осколки достал, которые мог. Лечил нормально", - сказал пленный.
Мищевский добавил, что сейчас жалоб на здоровье у него нет, кроме того, что из-за оставшегося в ноге осколка иногда он ощущает боли.
"Вылечили. Сделали так, чтобы я не сгнил. Ногу не отрезали", - уточнил он.
Мищевский также сообщил, что все два месяца, которые подразделение не могло выйти с позиций и эвакуировать его в тыл, бойцы ВС РФ делились с ним и его пленными товарищами едой.
Боец ВСУ
рассказал, что его мобилизовали в Одессе
в ноябре 2022 года. При этом обучение его длилось всего неделю, после чего он, побыв пару дней в Курахово
, отправился в Красногоровку в составе 79-ой бригады ВСУ. На второй день участия в боях за Красногоровку он был ранен гранатой и попал в плен.
В среду в Минобороны РФ сообщили, что Россия
вернула из украинского плена 150 военнослужащих, взамен переданы 150 военнопленных ВСУ. Как рассказал РИА Новости в оперативных службах ДНР
, среди обменянных в том числе был попавший в конце 2022 года в плен под Красногоровкой боец ВСУ Сергей Мищевский.