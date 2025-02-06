https://ria.ru/20250206/plennyj-1997632230.html

Обмененный пленный ВСУ рассказал, как его спасли российские военные

Обмененный пленный ВСУ рассказал, как его спасли российские военные - РИА Новости, 06.02.2025

Обмененный пленный ВСУ рассказал, как его спасли российские военные

Обмененный 5 февраля пленный ВСУ Сергей Мищевский спасся благодаря бойцам ВС РФ, которые два месяца в полевых условиях ухаживали за ним и лечили, об этом... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T02:35:00+03:00

2025-02-06T02:35:00+03:00

2025-02-06T02:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК. 6 фев - РИА Новости. Обмененный 5 февраля пленный ВСУ Сергей Мищевский спасся благодаря бойцам ВС РФ, которые два месяца в полевых условиях ухаживали за ним и лечили, об этом Мищевский рассказал корреспонденту РИА Новости. По его словам, после того, как в боях за Красногоровку его серьезно ранило осколками гранаты в ногу и голову, бойцы ВС РФ, взяв его в плен, вынесли на свои позиции, однако эвакуировать в тыл его не получалось в течение двух месяцев из-за того, что выходу мешали украинские дроны и артиллерия. "Повезло, что мы попали в плен и что нам оказали медицинскую помощь. Без этого я бы реально не выжил. В полевых условиях с учетом того, что нормально обработать рану (было сложно - ред.), могло все летальным исходом (закончится - ред.), - отметил пленный. По его словам, он все время находился в безопасном подвале под Красногоровкой, при этом постоянно "были прилеты рядом". Военный медик подразделения ежедневно оказывал ему помощь и лечил осколочные ранения колена и головы в полевых условиях. "Там был медик, он в Сирии еще служил, он оказывал мне помощь. Когда я в подвале был, он следил, "чтобы я не сгнил там". Два раза в день он перебинтовывал меня, пока все не зажило и не затянулось. Выводили на улицу погулять. Все нормально было. Ноги обработал, осколки достал, которые мог. Лечил нормально", - сказал пленный. Мищевский добавил, что сейчас жалоб на здоровье у него нет, кроме того, что из-за оставшегося в ноге осколка иногда он ощущает боли. "Вылечили. Сделали так, чтобы я не сгнил. Ногу не отрезали", - уточнил он. Мищевский также сообщил, что все два месяца, которые подразделение не могло выйти с позиций и эвакуировать его в тыл, бойцы ВС РФ делились с ним и его пленными товарищами едой. Боец ВСУ рассказал, что его мобилизовали в Одессе в ноябре 2022 года. При этом обучение его длилось всего неделю, после чего он, побыв пару дней в Курахово, отправился в Красногоровку в составе 79-ой бригады ВСУ. На второй день участия в боях за Красногоровку он был ранен гранатой и попал в плен. В среду в Минобороны РФ сообщили, что Россия вернула из украинского плена 150 военнослужащих, взамен переданы 150 военнопленных ВСУ. Как рассказал РИА Новости в оперативных службах ДНР, среди обменянных в том числе был попавший в конце 2022 года в плен под Красногоровкой боец ВСУ Сергей Мищевский.

https://ria.ru/20250205/plennyy-1997618312.html

https://ria.ru/20250205/minoborony-1997595257.html

https://ria.ru/20250131/plennyj-1996541174.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

красногоровка, россия, сирия, вооруженные силы украины, общество