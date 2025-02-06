https://ria.ru/20250206/plan-1997696743.html

В Испании отвергли план Израиля по перемещению палестинцев

В Испании отвергли план Израиля по перемещению палестинцев - РИА Новости, 06.02.2025

В Испании отвергли план Израиля по перемещению палестинцев

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес отверг план министра обороны Израиля Исраэля Каца по перемещению палестинцев из Газы в другие страны, в... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T12:09:00+03:00

2025-02-06T12:09:00+03:00

2025-02-06T12:09:00+03:00

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МАДРИД, 6 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес отверг план министра обороны Израиля Исраэля Каца по перемещению палестинцев из Газы в другие страны, в том числе в Испанию. Ранее Кац поручил армии подготовить план, позволяющий жителям Газы добровольно покинуть анклав и уехать в любую точку мира. По мнению министра, первыми странами, которые обязаны принять у себя любого палестинца, являются те, которые "выдвигали ложные обвинения в адрес Израиля из-за его деятельности в секторе Газа". Речь идет об Испании, Ирландии, Норвегии. "Испания принимает свои суверенные решения, и никакая третья сторона не должна указывать ей, что делать. У нас последовательная внешняя политика, которая говорит одно и то же и по отношению к Украине и Палестине... Наша позиция очень ясна", — сказал глава испанского МИД в интервью на радиостанции RNE. По его словам, никто не должен вступать в дебаты о том, куда должны отправиться палестинцы и конкретно жители Газы, так как "земля палестинцев Газы - это Газа, которая должна быть частью будущего палестинского государства, как того хочет Испания и большинство стран планеты". Альбарес подчеркнул, что из-за солидарности Испании с палестинским народом королевство иногда принимает палестинцев, например, больных детей, искалеченных войной или беженцев, но, по его словам, "место палестинцев - это Палестина, а место жителей Газы - это Газа". Отвечая на вопрос о реакции Европейского союза на предложение президента США Дональда Трампа, Альбарес заверил, что основные страны блока, "те из нас, кто лучше всех знает Ближний Восток", высказались очень четко, а сам ЕС "четко обозначил свою позицию в пользу двух государств". Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично. Ранее республиканцы внесли в конгресс США законопроект о замене в официальных документах называния региона Западный берег на библейские "Иудею и Самарию". Палестинское движение ХАМАС осудило высказывание Трампа по поводу изгнания палестинцев из сектора Газа и установления американского контроля над анклавом. Посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль заявил, что Палестина против идеи президента США. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в ходе выступления в парламенте назвал сектор Газа "провальным экспериментом" и призвал прислушаться к идеям Трампа о переселении жителей анклава в другие страны.

https://ria.ru/20250128/gaza-1995780481.html

https://ria.ru/20241120/gaza-1984911610.html

https://ria.ru/20240919/finlyandiya-1973695900.html

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