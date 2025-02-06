https://ria.ru/20250206/peskov-1997711322.html
Встреча Путина с Бакановым пока не планируется, заявил Песков
Встреча Путина с Бакановым пока не планируется, заявил Песков - РИА Новости, 06.02.2025
Встреча Путина с Бакановым пока не планируется, заявил Песков
Встречи президента России Владимира Путина с новым генеральным директором "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым и бывшим главой ведомства Юрием Борисовым в графике... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T12:54:00+03:00
2025-02-06T12:54:00+03:00
2025-02-06T12:54:00+03:00
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
юрий борисов (роскосмос)
роскосмос
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Встречи президента России Владимира Путина с новым генеральным директором "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым и бывшим главой ведомства Юрием Борисовым в графике президента пока нет, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Пока вот в ближайшие дни встречи (с новым и прежним гендиректорами "Роскосмоса" - ред.) нет, но, разумеется, президент регулярно от "Роскосмоса" получает доклады о том, как там происходят дела", - сказал Песков журналистам Кремль 6 февраля сообщил о назначении Баканова главой "Роскосмоса". С апреля 2022 года и до получения поста в космическом ведомстве он занимал должность замминистра транспорта России, где курировал цифровизацию.
https://ria.ru/20250206/bakanov-1997667068.html
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, юрий борисов (роскосмос), роскосмос
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос
Встреча Путина с Бакановым пока не планируется, заявил Песков
Песков: встречи Путина с Бакановым и Борисовым в графике пока нет