Рейтинг@Mail.ru
Встреча Путина с Бакановым пока не планируется, заявил Песков - РИА Новости, 06.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:54 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/peskov-1997711322.html
Встреча Путина с Бакановым пока не планируется, заявил Песков
Встреча Путина с Бакановым пока не планируется, заявил Песков - РИА Новости, 06.02.2025
Встреча Путина с Бакановым пока не планируется, заявил Песков
Встречи президента России Владимира Путина с новым генеральным директором "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым и бывшим главой ведомства Юрием Борисовым в графике... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T12:54:00+03:00
2025-02-06T12:54:00+03:00
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
юрий борисов (роскосмос)
роскосмос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997662257_0:256:3072:1984_1920x0_80_0_0_d6d925e1fbe0526adaeedbe108ec8a33.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Встречи президента России Владимира Путина с новым генеральным директором "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым и бывшим главой ведомства Юрием Борисовым в графике президента пока нет, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Пока вот в ближайшие дни встречи (с новым и прежним гендиректорами "Роскосмоса" - ред.) нет, но, разумеется, президент регулярно от "Роскосмоса" получает доклады о том, как там происходят дела", - сказал Песков журналистам Кремль 6 февраля сообщил о назначении Баканова главой "Роскосмоса". С апреля 2022 года и до получения поста в космическом ведомстве он занимал должность замминистра транспорта России, где курировал цифровизацию.
https://ria.ru/20250206/bakanov-1997667068.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997662257_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_68ba23d9a2f07cf90be091fad1352712.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, юрий борисов (роскосмос), роскосмос
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос
Встреча Путина с Бакановым пока не планируется, заявил Песков

Песков: встречи Путина с Бакановым и Борисовым в графике пока нет

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкДмитрий Баканов
Дмитрий Баканов - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Дмитрий Баканов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Встречи президента России Владимира Путина с новым генеральным директором "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым и бывшим главой ведомства Юрием Борисовым в графике президента пока нет, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Пока вот в ближайшие дни встречи (с новым и прежним гендиректорами "Роскосмоса" - ред.) нет, но, разумеется, президент регулярно от "Роскосмоса" получает доклады о том, как там происходят дела", - сказал Песков журналистам
Кремль 6 февраля сообщил о назначении Баканова главой "Роскосмоса". С апреля 2022 года и до получения поста в космическом ведомстве он занимал должность замминистра транспорта России, где курировал цифровизацию.
Дмитрий Баканов - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Биография Дмитрия Баканова
Вчера, 10:21
 
ПолитикаРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинЮрий Борисов (Роскосмос)Роскосмос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала