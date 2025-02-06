https://ria.ru/20250206/peskov-1997710940.html
Власти делают все для помощи жителям Курской области, заявил Песков
Власти делают все для помощи жителям Курской области, заявил Песков - РИА Новости, 06.02.2025
Власти делают все для помощи жителям Курской области, заявил Песков
Российские власти делают все возможное для оказания помощи жителям Курской области, находящимся на подконтрольных ВСУ территориях, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T12:53:00+03:00
2025-02-06T12:53:00+03:00
2025-02-06T12:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российские власти делают все возможное для оказания помощи жителям Курской области, находящимся на подконтрольных ВСУ территориях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Конечно же, власти делают все, что можно, для оказания помощи нашим людям, нашим гражданам, оказавшимся в такой сложной ситуации из-за агрессивных действий киевского режима", - сказал он журналистам. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 55 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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вооруженные силы украины, владимир путин, валерий герасимов, брянская область, дмитрий песков, россия, курская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Брянская область, Дмитрий Песков, Россия, Курская область
Власти делают все для помощи жителям Курской области, заявил Песков
Песков: власти делают все возможное для помощи жителям Курской области