https://ria.ru/20250206/pentagon-1997706807.html
"Росконгресс" рассказал о планах DARPA увеличить боевую мощь США
"Росконгресс" рассказал о планах DARPA увеличить боевую мощь США - РИА Новости, 06.02.2025
"Росконгресс" рассказал о планах DARPA увеличить боевую мощь США
Военные исследования Пентагона в 2025 году будут сконцентрированы на обеспечении информационно-коммуникационного превосходства, предусматривающего увеличение... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T12:39:00+03:00
2025-02-06T12:39:00+03:00
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технологии
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Военные исследования Пентагона в 2025 году будут сконцентрированы на обеспечении информационно-коммуникационного превосходства, предусматривающего увеличение боевой мощи за счет создания единой информационной сети для всех видов и родов войск в США, говорится в докладе "Росконгресса", который имеется в распоряжении РИА Новости. Управление перспективных исследовательских проектов (DARPA - Defense Advanced Research Projects Agency) с момента создания в 1958 году в ответ на запуск в СССР первого искусственного спутника Земли призвано своевременно выявлять новые научные идеи и перспективные направления исследований и разработок в интересах опережающего развития вооруженных сил США. "Основным направлением исследований DARPA останется обеспечение информационно-коммуникационного превосходства, предусматривающего увеличение боевой мощи за счет создания единой информационной сети для всех видов и родов войск вооруженных сил США", - говорится в документе. В нем подчеркивается, что этот процесс будет происходить под эгидой повсеместного использования искусственного интеллекта. На эти исследования в 2025 финансовом году отведена четверть финансирования прикладных исследований, или 397,2 миллиона долларов, а к 2029 финансовому году составит 514,5 миллиона долларов. Рост будет обеспечен работами по таким направлениям, как кибербезопасность, а также искусственный интеллект и человеко-машинный симбиоз. Бюджет обоих направлений возрастет на 29,5% и достигнет 240,5 и 213,3 миллиона долларов к 2029 финансовому году. "В рамках направления "Искусственный интеллект и человеко-машинный симбиоз" разрабатываются технологии искусственного интеллекта, которые позволят машинам функционировать в качестве надежных партнеров для операторов-людей. ИИ сможет понимать человеческий язык, собирать и классифицировать информацию, а также разумно (критично) реагировать на новые и непредвиденные события", - отмечают авторы доклада.
https://ria.ru/20250206/darpa-1997650225.html
https://ria.ru/20241115/ssha-1983863742.html
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технологии, ссср, земля, вооруженные силы сша, darpa
Технологии, СССР, Земля, Вооруженные силы США, DARPA
"Росконгресс" рассказал о планах DARPA увеличить боевую мощь США
"Росконгресс": DARPA создаст единую сеть армии США для увеличения боевой мощи
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Военные исследования Пентагона в 2025 году будут сконцентрированы на обеспечении информационно-коммуникационного превосходства, предусматривающего увеличение боевой мощи за счет создания единой информационной сети для всех видов и родов войск в США, говорится в докладе "Росконгресса", который имеется в распоряжении РИА Новости.
Управление перспективных исследовательских проектов (DARPA - Defense Advanced Research Projects Agency) с момента создания в 1958 году в ответ на запуск в СССР
первого искусственного спутника Земли
призвано своевременно выявлять новые научные идеи и перспективные направления исследований и разработок в интересах опережающего развития вооруженных сил США
.
"Основным направлением исследований DARPA
останется обеспечение информационно-коммуникационного превосходства, предусматривающего увеличение боевой мощи за счет создания единой информационной сети для всех видов и родов войск вооруженных сил США", - говорится в документе.
В нем подчеркивается, что этот процесс будет происходить под эгидой повсеместного использования искусственного интеллекта.
На эти исследования в 2025 финансовом году отведена четверть финансирования прикладных исследований, или 397,2 миллиона долларов, а к 2029 финансовому году составит 514,5 миллиона долларов.
Рост будет обеспечен работами по таким направлениям, как кибербезопасность, а также искусственный интеллект и человеко-машинный симбиоз. Бюджет обоих направлений возрастет на 29,5% и достигнет 240,5 и 213,3 миллиона долларов к 2029 финансовому году.
"В рамках направления "Искусственный интеллект и человеко-машинный симбиоз" разрабатываются технологии искусственного интеллекта, которые позволят машинам функционировать в качестве надежных партнеров для операторов-людей. ИИ сможет понимать человеческий язык, собирать и классифицировать информацию, а также разумно (критично) реагировать на новые и непредвиденные события", - отмечают авторы доклада.