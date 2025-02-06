https://ria.ru/20250206/pentagon-1997638070.html

Глава Пентагона назвал приоритеты для США

Глава Пентагона назвал приоритеты для США - РИА Новости, 06.02.2025

Глава Пентагона назвал приоритеты для США

Глава Пентагона Пит Хегсет в ходе телефонного разговора с министром общественной безопасности Панамы Фрэнком Абрего подчеркнул, что приоритетом для США является РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T04:14:00+03:00

2025-02-06T04:14:00+03:00

2025-02-06T04:14:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет в ходе телефонного разговора с министром общественной безопасности Панамы Фрэнком Абрего подчеркнул, что приоритетом для США является защита своих национальных интересов и обеспечение свободного доступа к Панамскому каналу. Об этом говорится в заявлении Пентагона. "Министр Хегсет подчеркнул, что его работа под руководством президента Трампа будет сосредоточена на защите интересов национальной безопасности США. Это включает в себя обеспечение беспрепятственного доступа к Панамскому каналу и защиту его от иностранного вмешательства", - говорится в заявлении. Министры договорились о расширении сотрудничества между вооруженными силами США и силами безопасности Панамы. В ходе беседы Хегсет также выразил признательность Панаме за ее усилия в борьбе с транснациональной организованной преступностью и поблагодарил Фрэнка Абрего за готовность принимать нелегальных мигрантов, прибывающих в США из третьих стран, с целью их последующей репатриации в родные страны. В среду Дональд Трамп объявил, что США намерены вернуть контроль над Панамским каналом. Ранее он высказывал опасения, что передача канала Панаме ослабила позиции Вашингтона, а китайские компании за последние годы существенно повлияли на его инфраструктуру. Трамп подчеркивал, что США не должны утратить контроль над таким стратегически важным маршрутом, соединяющим Атлантический и Тихий океаны.

https://ria.ru/20250206/panama-1997636859.html

https://ria.ru/20250206/tramp-1997623580.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, панама, панамский канал, пит хегсет, дональд трамп, министерство обороны сша