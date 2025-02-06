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Глава Пентагона назвал приоритеты для США - РИА Новости, 06.02.2025
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04:14 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/pentagon-1997638070.html
Глава Пентагона назвал приоритеты для США
Глава Пентагона назвал приоритеты для США - РИА Новости, 06.02.2025
Глава Пентагона назвал приоритеты для США
Глава Пентагона Пит Хегсет в ходе телефонного разговора с министром общественной безопасности Панамы Фрэнком Абрего подчеркнул, что приоритетом для США является РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T04:14:00+03:00
2025-02-06T04:14:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет в ходе телефонного разговора с министром общественной безопасности Панамы Фрэнком Абрего подчеркнул, что приоритетом для США является защита своих национальных интересов и обеспечение свободного доступа к Панамскому каналу. Об этом говорится в заявлении Пентагона. "Министр Хегсет подчеркнул, что его работа под руководством президента Трампа будет сосредоточена на защите интересов национальной безопасности США. Это включает в себя обеспечение беспрепятственного доступа к Панамскому каналу и защиту его от иностранного вмешательства", - говорится в заявлении. Министры договорились о расширении сотрудничества между вооруженными силами США и силами безопасности Панамы. В ходе беседы Хегсет также выразил признательность Панаме за ее усилия в борьбе с транснациональной организованной преступностью и поблагодарил Фрэнка Абрего за готовность принимать нелегальных мигрантов, прибывающих в США из третьих стран, с целью их последующей репатриации в родные страны. В среду Дональд Трамп объявил, что США намерены вернуть контроль над Панамским каналом. Ранее он высказывал опасения, что передача канала Панаме ослабила позиции Вашингтона, а китайские компании за последние годы существенно повлияли на его инфраструктуру. Трамп подчеркивал, что США не должны утратить контроль над таким стратегически важным маршрутом, соединяющим Атлантический и Тихий океаны.
https://ria.ru/20250206/panama-1997636859.html
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в мире, сша, панама, панамский канал, пит хегсет, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, США, Панама, Панамский канал, Пит Хегсет, Дональд Трамп, Министерство обороны США
Глава Пентагона назвал приоритеты для США

Глава Пентагона Хегсет назвал приоритетом для США доступ к Панамскому каналу

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПит Хегсет
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Пит Хегсет. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет в ходе телефонного разговора с министром общественной безопасности Панамы Фрэнком Абрего подчеркнул, что приоритетом для США является защита своих национальных интересов и обеспечение свободного доступа к Панамскому каналу. Об этом говорится в заявлении Пентагона.
"Министр Хегсет подчеркнул, что его работа под руководством президента Трампа будет сосредоточена на защите интересов национальной безопасности США. Это включает в себя обеспечение беспрепятственного доступа к Панамскому каналу и защиту его от иностранного вмешательства", - говорится в заявлении.
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Министры договорились о расширении сотрудничества между вооруженными силами США и силами безопасности Панамы. В ходе беседы Хегсет также выразил признательность Панаме за ее усилия в борьбе с транснациональной организованной преступностью и поблагодарил Фрэнка Абрего за готовность принимать нелегальных мигрантов, прибывающих в США из третьих стран, с целью их последующей репатриации в родные страны.
В среду Дональд Трамп объявил, что США намерены вернуть контроль над Панамским каналом. Ранее он высказывал опасения, что передача канала Панаме ослабила позиции Вашингтона, а китайские компании за последние годы существенно повлияли на его инфраструктуру. Трамп подчеркивал, что США не должны утратить контроль над таким стратегически важным маршрутом, соединяющим Атлантический и Тихий океаны.
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В миреСШАПанамаПанамский каналПит ХегсетДональд ТрампМинистерство обороны США
 
 
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