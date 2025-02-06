https://ria.ru/20250206/pensiya-1997740344.html
Кабмин внес поправки в порядок назначения пенсий добровольцам ЛНР и ДНР
Кабмин внес поправки в порядок назначения пенсий добровольцам ЛНР и ДНР - РИА Новости, 06.02.2025
Кабмин внес поправки в порядок назначения пенсий добровольцам ЛНР и ДНР
Правительство России подготовило поправки о беззаявительном порядке назначения пенсий по инвалидности ополченцам Донецкой и Луганской Народных Республик,... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T14:41:00+03:00
2025-02-06T14:41:00+03:00
2025-02-06T14:57:00+03:00
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Правительство России подготовило поправки о беззаявительном порядке назначения пенсий по инвалидности ополченцам Донецкой и Луганской Народных Республик, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Соответствующий законопроект правительство рассмотрит на заседании в четверг. Мишустин напомнил, что ранее кабмин разработал законодательные изменения для поддержки ополченцев ДНР и ЛНР. Эти поправки позволят им в случае ранения в ходе боевых действий получать две пенсии одновременно: одну по старости или выслуге лет, а другую - по инвалидности."Законопроект на прошлой неделе был принят Государственной думой в первом чтении. Ко второму подготовлены поправки, которые сегодня мы рассмотрим. Они предполагают, что участникам добровольческих формирований, которые пострадали на поле боя, пенсия по инвалидности станет назначаться в беззаявительном порядке. Для членов воинских формирований такой подход уже предусмотрен законопроектом", - сообщил Мишустин.Он пояснил, что людям не придется подавать каких-либо документов для назначения этих пенсий, все необходимые органам соцзащиты сведения будут в государственной информационной системе. Кроме того, будет усовершенствована процедура выплаты пенсионных накоплений погибших участников специальной военной операции, сказал премьер."Поддержка наших ребят и членов их семей была и остается в приоритете работы правительства. Важно, чтобы им оказывалось содействие в решении абсолютно всех вопросов без волокиты", - заключил Мишустин.
https://ria.ru/20250205/pensionery-1997439079.html
https://ria.ru/20240529/zakon-1949234400.html
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общество, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, михаил мишустин
Общество, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Россия, Михаил Мишустин
Кабмин внес поправки в порядок назначения пенсий добровольцам ЛНР и ДНР
Добровольцы ЛНР и ДНР получат пенсию по инвалидности в беззаявительном порядке
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Правительство России подготовило поправки о беззаявительном порядке назначения пенсий по инвалидности ополченцам Донецкой и Луганской Народных Республик, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Соответствующий законопроект правительство рассмотрит на заседании в четверг. Мишустин
напомнил, что ранее кабмин разработал законодательные изменения для поддержки ополченцев ДНР
и ЛНР
. Эти поправки позволят им в случае ранения в ходе боевых действий получать две пенсии одновременно: одну по старости или выслуге лет, а другую - по инвалидности.
"Законопроект на прошлой неделе был принят Государственной думой в первом чтении. Ко второму подготовлены поправки, которые сегодня мы рассмотрим. Они предполагают, что участникам добровольческих формирований, которые пострадали на поле боя, пенсия по инвалидности станет назначаться в беззаявительном порядке. Для членов воинских формирований такой подход уже предусмотрен законопроектом", - сообщил Мишустин.
Он пояснил, что людям не придется подавать каких-либо документов для назначения этих пенсий, все необходимые органам соцзащиты сведения будут в государственной информационной системе. Кроме того, будет усовершенствована процедура выплаты пенсионных накоплений погибших участников специальной военной операции, сказал премьер.
"Поддержка наших ребят и членов их семей была и остается в приоритете работы правительства. Важно, чтобы им оказывалось содействие в решении абсолютно всех вопросов без волокиты", - заключил Мишустин.