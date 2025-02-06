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Патрушев рассказал о мерах по обеспечению безопасности судоходства - РИА Новости, 06.02.2025
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17:23 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/patrushev-1997792672.html
Патрушев рассказал о мерах по обеспечению безопасности судоходства
Патрушев рассказал о мерах по обеспечению безопасности судоходства - РИА Новости, 06.02.2025
Патрушев рассказал о мерах по обеспечению безопасности судоходства
Для обеспечения безопасного судоходства в России, в числе прочего, надо провести капитальный ремонт объектов инфраструктуры внутренних водных путей, заявил... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T17:23:00+03:00
2025-02-06T17:23:00+03:00
россия
нижний новгород
юго-восточная азия
николай патрушев
экономика
владимир путин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 фев - РИА Новости. Для обеспечения безопасного судоходства в России, в числе прочего, надо провести капитальный ремонт объектов инфраструктуры внутренних водных путей, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. По поручению президента РФ Владимира Путина Патрушев в четверг провел в Нижнем Новгороде совещание по вопросам обеспечения безопасности морского и речного судоходства. "В соответствии с поручениями президента России принимаются необходимые меры по обеспечению безопасности судоходства. Особое внимание уделяется освоению транспортно-логистического потенциала Северного морского пути, который обеспечивает свободный выход к странам Юго-Восточной Азии, Индии, Персидского залива и Африки. Активно развивается международный транспортный коридор "Север – Юг", формируется программа комплексного развития территории "Великий Волжский путь", - сказал Патрушев. По его словам, для создания современных транспортно-логистических систем и обеспечения безопасности судоходства "важно использовать потенциал внутренних водных путей, провести комплексную модернизацию портовой инфраструктуры, повысить плотность морской береговой наблюдательной сети, нарастить российскую спутниковую группировку, обеспечивающую бесперебойную связь, навигацию, и в том числе мониторинг ледовой обстановки". "Кроме того, необходимо обеспечить гарантированные глубины для движения судов, безопасность судоходных гидротехнических сооружений, а также провести капитальный ремонт объектов инфраструктуры внутренних водных путей", - подчеркнул Патрушев.
https://ria.ru/20250206/nato-1997791589.html
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россия, нижний новгород, юго-восточная азия, николай патрушев, экономика, владимир путин
Россия, Нижний Новгород, Юго-Восточная Азия, Николай Патрушев, Экономика, Владимир Путин
Патрушев рассказал о мерах по обеспечению безопасности судоходства

Патрушев призвал провести ремонт объектов инфраструктуры внутренних водных путей

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Николай Патрушев . Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 фев - РИА Новости. Для обеспечения безопасного судоходства в России, в числе прочего, надо провести капитальный ремонт объектов инфраструктуры внутренних водных путей, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
По поручению президента РФ Владимира Путина Патрушев в четверг провел в Нижнем Новгороде совещание по вопросам обеспечения безопасности морского и речного судоходства.
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"В соответствии с поручениями президента России принимаются необходимые меры по обеспечению безопасности судоходства. Особое внимание уделяется освоению транспортно-логистического потенциала Северного морского пути, который обеспечивает свободный выход к странам Юго-Восточной Азии, Индии, Персидского залива и Африки. Активно развивается международный транспортный коридор "Север – Юг", формируется программа комплексного развития территории "Великий Волжский путь", - сказал Патрушев.
По его словам, для создания современных транспортно-логистических систем и обеспечения безопасности судоходства "важно использовать потенциал внутренних водных путей, провести комплексную модернизацию портовой инфраструктуры, повысить плотность морской береговой наблюдательной сети, нарастить российскую спутниковую группировку, обеспечивающую бесперебойную связь, навигацию, и в том числе мониторинг ледовой обстановки".
"Кроме того, необходимо обеспечить гарантированные глубины для движения судов, безопасность судоходных гидротехнических сооружений, а также провести капитальный ремонт объектов инфраструктуры внутренних водных путей", - подчеркнул Патрушев.
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РоссияНижний НовгородЮго-Восточная АзияНиколай ПатрушевЭкономикаВладимир Путин
 
 
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