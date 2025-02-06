https://ria.ru/20250206/patrushev-1997792672.html

Патрушев рассказал о мерах по обеспечению безопасности судоходства

Патрушев рассказал о мерах по обеспечению безопасности судоходства - РИА Новости, 06.02.2025

Патрушев рассказал о мерах по обеспечению безопасности судоходства

Для обеспечения безопасного судоходства в России, в числе прочего, надо провести капитальный ремонт объектов инфраструктуры внутренних водных путей, заявил... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T17:23:00+03:00

2025-02-06T17:23:00+03:00

2025-02-06T17:23:00+03:00

россия

нижний новгород

юго-восточная азия

николай патрушев

экономика

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156082/21/1560822159_169:0:2578:1355_1920x0_80_0_0_4c8de4be3fff2594b0fe4d58612518fd.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 фев - РИА Новости. Для обеспечения безопасного судоходства в России, в числе прочего, надо провести капитальный ремонт объектов инфраструктуры внутренних водных путей, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. По поручению президента РФ Владимира Путина Патрушев в четверг провел в Нижнем Новгороде совещание по вопросам обеспечения безопасности морского и речного судоходства. "В соответствии с поручениями президента России принимаются необходимые меры по обеспечению безопасности судоходства. Особое внимание уделяется освоению транспортно-логистического потенциала Северного морского пути, который обеспечивает свободный выход к странам Юго-Восточной Азии, Индии, Персидского залива и Африки. Активно развивается международный транспортный коридор "Север – Юг", формируется программа комплексного развития территории "Великий Волжский путь", - сказал Патрушев. По его словам, для создания современных транспортно-логистических систем и обеспечения безопасности судоходства "важно использовать потенциал внутренних водных путей, провести комплексную модернизацию портовой инфраструктуры, повысить плотность морской береговой наблюдательной сети, нарастить российскую спутниковую группировку, обеспечивающую бесперебойную связь, навигацию, и в том числе мониторинг ледовой обстановки". "Кроме того, необходимо обеспечить гарантированные глубины для движения судов, безопасность судоходных гидротехнических сооружений, а также провести капитальный ремонт объектов инфраструктуры внутренних водных путей", - подчеркнул Патрушев.

https://ria.ru/20250206/nato-1997791589.html

https://ria.ru/20250206/rossija-1997790255.html

россия

нижний новгород

юго-восточная азия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, нижний новгород, юго-восточная азия, николай патрушев, экономика, владимир путин