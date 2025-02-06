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Запад создает риски для безопасности судоходства, заявил Патрушев - РИА Новости, 06.02.2025
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17:13 06.02.2025 (обновлено: 17:49 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/patrushev-1997789301.html
Запад создает риски для безопасности судоходства, заявил Патрушев
Запад создает риски для безопасности судоходства, заявил Патрушев - РИА Новости, 06.02.2025
Запад создает риски для безопасности судоходства, заявил Патрушев
Действия Запада, пытающегося не дать России использовать морские транспортные коммуникации и отключающего отечественные суда от спутниковой системы Inmarsat,... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T17:13:00+03:00
2025-02-06T17:49:00+03:00
россия
технологии
нижний новгород
николай патрушев
владимир путин
сша
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 фев - РИА Новости. Действия Запада, пытающегося не дать России использовать морские транспортные коммуникации и отключающего отечественные суда от спутниковой системы Inmarsat, создают риски для безопасности судоходства и жизни людей, поэтому в России создают свой аналог системы подвижной спутниковой связи для морского флота, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.По поручению президента РФ Владимира Путина Патрушев в четверг провел в Нижнем Новгороде совещание по вопросам обеспечения безопасности морского и речного судоходства."Растущая геополитическая напряжённость негативно отражается на осуществлении морской деятельности. США и их приспешники, наращивая военно-морское присутствие в ключевых районах Мирового океана и в акваториях, прилегающих к территории России, стремятся воспрепятствовать доступу нашей страны к ресурсам Мирового океана, лишить или ограничить возможность России использовать морские транспортные коммуникации", - констатировал Патрушев."Англосаксы открыто декларируют, что целью санкционных ограничений является повышение издержек для российской экономики и внешней торговли, вытеснение отечественных компаний из сложившейся системы морских перевозок, прежде всего перевозок энергоносителей", - добавил он.В результате незаконных санкций в ряде международных портов установлен запрет на заходы и обслуживание российских судов и судов, перевозящих российские грузы, отметил помощник главы государства.
https://ria.ru/20250206/rossija-1997790255.html
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россия, технологии, нижний новгород, николай патрушев, владимир путин, сша
Россия, Технологии, Нижний Новгород, Николай Патрушев, Владимир Путин, США
Запад создает риски для безопасности судоходства, заявил Патрушев

Патрушев: Запад пытается не дать России использовать морские коммуникации

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Николай Патрушев . Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 фев - РИА Новости. Действия Запада, пытающегося не дать России использовать морские транспортные коммуникации и отключающего отечественные суда от спутниковой системы Inmarsat, создают риски для безопасности судоходства и жизни людей, поэтому в России создают свой аналог системы подвижной спутниковой связи для морского флота, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
По поручению президента РФ Владимира Путина Патрушев в четверг провел в Нижнем Новгороде совещание по вопросам обеспечения безопасности морского и речного судоходства.
Атомный ледокол проекта 22220 Сибирь - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Патрушев рассказал о создании системы подвижной спутниковой связи для флота
Вчера, 17:17
"Растущая геополитическая напряжённость негативно отражается на осуществлении морской деятельности. США и их приспешники, наращивая военно-морское присутствие в ключевых районах Мирового океана и в акваториях, прилегающих к территории России, стремятся воспрепятствовать доступу нашей страны к ресурсам Мирового океана, лишить или ограничить возможность России использовать морские транспортные коммуникации", - констатировал Патрушев.
"Англосаксы открыто декларируют, что целью санкционных ограничений является повышение издержек для российской экономики и внешней торговли, вытеснение отечественных компаний из сложившейся системы морских перевозок, прежде всего перевозок энергоносителей", - добавил он.
В результате незаконных санкций в ряде международных портов установлен запрет на заходы и обслуживание российских судов и судов, перевозящих российские грузы, отметил помощник главы государства.
Андреевский флаг - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Песков отреагировал на сообщения западных СМИ о проблемах российского флота
3 февраля, 13:06
 
РоссияТехнологииНижний НовгородНиколай ПатрушевВладимир ПутинСША
 
 
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