https://ria.ru/20250206/patrushev-1997789301.html

Запад создает риски для безопасности судоходства, заявил Патрушев

Запад создает риски для безопасности судоходства, заявил Патрушев - РИА Новости, 06.02.2025

Запад создает риски для безопасности судоходства, заявил Патрушев

Действия Запада, пытающегося не дать России использовать морские транспортные коммуникации и отключающего отечественные суда от спутниковой системы Inmarsat,... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T17:13:00+03:00

2025-02-06T17:13:00+03:00

2025-02-06T17:49:00+03:00

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 фев - РИА Новости. Действия Запада, пытающегося не дать России использовать морские транспортные коммуникации и отключающего отечественные суда от спутниковой системы Inmarsat, создают риски для безопасности судоходства и жизни людей, поэтому в России создают свой аналог системы подвижной спутниковой связи для морского флота, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.По поручению президента РФ Владимира Путина Патрушев в четверг провел в Нижнем Новгороде совещание по вопросам обеспечения безопасности морского и речного судоходства."Растущая геополитическая напряжённость негативно отражается на осуществлении морской деятельности. США и их приспешники, наращивая военно-морское присутствие в ключевых районах Мирового океана и в акваториях, прилегающих к территории России, стремятся воспрепятствовать доступу нашей страны к ресурсам Мирового океана, лишить или ограничить возможность России использовать морские транспортные коммуникации", - констатировал Патрушев."Англосаксы открыто декларируют, что целью санкционных ограничений является повышение издержек для российской экономики и внешней торговли, вытеснение отечественных компаний из сложившейся системы морских перевозок, прежде всего перевозок энергоносителей", - добавил он.В результате незаконных санкций в ряде международных портов установлен запрет на заходы и обслуживание российских судов и судов, перевозящих российские грузы, отметил помощник главы государства.

https://ria.ru/20250206/rossija-1997790255.html

https://ria.ru/20250203/peskov-1997035100.html

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россия, технологии, нижний новгород, николай патрушев, владимир путин, сша