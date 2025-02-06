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Парламент Греции не смог избрать президента - РИА Новости, 06.02.2025
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12:02 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/parlament-1997691442.html
Парламент Греции не смог избрать президента
Парламент Греции не смог избрать президента - РИА Новости, 06.02.2025
Парламент Греции не смог избрать президента
Парламент Греции и в третьем туре голосования не смог избрать президента страны, ни один из кандидатов не набрал необходимые 3/5 голосов от общего числа... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T12:02:00+03:00
2025-02-06T12:02:00+03:00
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АФИНЫ, 6 янв - РИА Новости. Парламент Греции и в третьем туре голосования не смог избрать президента страны, ни один из кандидатов не набрал необходимые 3/5 голосов от общего числа депутатов (180 из 300), четвертый тур состоится 12 февраля, сообщил председатель парламента Никитас Какламанис. Трансляцию заседания вел парламентский телеканал. "Ни один кандидат не смог набрать большинства, которое требуется для избрания по регламенту. Следующее голосование по избранию президента республики состоится через пять дней, то есть 12 февраля, в 10.00", - сообщил Какламанис. Выдвинутый премьер-министром Кириакосом Мицотакисом на должность главы государства бывший спикер парламента, член правящей партии "Новая демократия" Константинос Тасулас получил 160 голосов, как и в двух первых турах голосования. Кандидат от ПАСОК Тасос Янницис получил 34 голоса, Лука Кацели от СИРИЗА, которую поддержала партия "Новые левые", - 40 голосов, писатель Костас Кириаку от партии "Ники" ("Победа") - 14 голосов. Столько же голосов кандидаты получили в первых двух турах. Тасулас может быть избран в четвертом туре голосования, когда для избрания требуется 151 голос. "Новая демократия" располагает 156 мандатами, и ее кандидата поддержали несколько независимых депутатов, в том числе бывший премьер-министр Антонис Самарас. Голосование проводилось без обсуждения кандидатур. Нынешняя система выборов исключает избрание президентом Греции кандидата от не правящей партии. Система выборов была утверждена конституционной поправкой в ноябре 2019 года. До этого в случае отсутствия победителя после третьего голосования парламент распускался, а президента выбирал после внеочередных выборов новый состав парламента. Президента Греции избирают члены парламента путем открытого голосования на специально созванном заседании. Сейчас проводятся пять туров голосования с перерывом на пять дней между ними. В первом и втором туре для избрания требуется большинство в 2/3 голосов от общего числа депутатов (200 из 300). В третьем туре для победы нужно 3/5 голосов (180). В четвертом туре необходимо не менее 50% голосов от числа депутатских мест (151), в пятом туре избранным считается тот, кто получит относительное большинство голосов. Если два кандидата набрали одинаковое число голосов, то президентом объявляется тот, кто получил наибольшую поддержку в ходе первого тура. Глава государства в Греции выполняет в основном представительские функции. Срок президентских полномочий составляет пять лет, с возможностью переизбрания один раз на второй срок. Срок полномочий нынешнего главы государства Катерины Сакелларопулу истекает 13 марта, и до этого должен быть избран новый президент Греции.
https://ria.ru/20250126/nato-1995582963.html
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в мире, справки, греция, кириакос мицотакис, антонис самарас, сириза, ника
В мире, Справки, Греция, Кириакос Мицотакис, Антонис Самарас, СИРИЗА, НИКА
Парламент Греции не смог избрать президента

Парламент Греции и в третьем туре голосования не смог избрать президента

© РИА Новости / Костис Нтантамис | Перейти в медиабанкЗдание парламента Греции в Афинах
Здание парламента Греции в Афинах - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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Здание парламента Греции в Афинах. Архивное фото
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АФИНЫ, 6 янв - РИА Новости. Парламент Греции и в третьем туре голосования не смог избрать президента страны, ни один из кандидатов не набрал необходимые 3/5 голосов от общего числа депутатов (180 из 300), четвертый тур состоится 12 февраля, сообщил председатель парламента Никитас Какламанис.
Трансляцию заседания вел парламентский телеканал.
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"Ни один кандидат не смог набрать большинства, которое требуется для избрания по регламенту. Следующее голосование по избранию президента республики состоится через пять дней, то есть 12 февраля, в 10.00", - сообщил Какламанис.
Выдвинутый премьер-министром Кириакосом Мицотакисом на должность главы государства бывший спикер парламента, член правящей партии "Новая демократия" Константинос Тасулас получил 160 голосов, как и в двух первых турах голосования. Кандидат от ПАСОК Тасос Янницис получил 34 голоса, Лука Кацели от СИРИЗА, которую поддержала партия "Новые левые", - 40 голосов, писатель Костас Кириаку от партии "Ники" ("Победа") - 14 голосов. Столько же голосов кандидаты получили в первых двух турах.
Тасулас может быть избран в четвертом туре голосования, когда для избрания требуется 151 голос. "Новая демократия" располагает 156 мандатами, и ее кандидата поддержали несколько независимых депутатов, в том числе бывший премьер-министр Антонис Самарас.
Голосование проводилось без обсуждения кандидатур.
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Нынешняя система выборов исключает избрание президентом Греции кандидата от не правящей партии. Система выборов была утверждена конституционной поправкой в ноябре 2019 года. До этого в случае отсутствия победителя после третьего голосования парламент распускался, а президента выбирал после внеочередных выборов новый состав парламента.
Президента Греции избирают члены парламента путем открытого голосования на специально созванном заседании.
Сейчас проводятся пять туров голосования с перерывом на пять дней между ними. В первом и втором туре для избрания требуется большинство в 2/3 голосов от общего числа депутатов (200 из 300). В третьем туре для победы нужно 3/5 голосов (180). В четвертом туре необходимо не менее 50% голосов от числа депутатских мест (151), в пятом туре избранным считается тот, кто получит относительное большинство голосов. Если два кандидата набрали одинаковое число голосов, то президентом объявляется тот, кто получил наибольшую поддержку в ходе первого тура.
Глава государства в Греции выполняет в основном представительские функции. Срок президентских полномочий составляет пять лет, с возможностью переизбрания один раз на второй срок. Срок полномочий нынешнего главы государства Катерины Сакелларопулу истекает 13 марта, и до этого должен быть избран новый президент Греции.
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