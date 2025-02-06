Рейтинг@Mail.ru
Панама назвала заявление США об отмене платы за проход по каналу ложным - РИА Новости, 06.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:34 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/panama-1997849393.html
Панама назвала заявление США об отмене платы за проход по каналу ложным
Панама назвала заявление США об отмене платы за проход по каналу ложным - РИА Новости, 06.02.2025
Панама назвала заявление США об отмене платы за проход по каналу ложным
Заявление государственного департамента США об отмене сборов с американских правительственных судов за проход по Панамскому каналу "основано на лжи", заявил... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T22:34:00+03:00
2025-02-06T22:34:00+03:00
в мире
сша
панама
панамский канал
дональд трамп
марко рубио
государственный департамент сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149224/85/1492248592_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_799978342520980ef7a725413b67fa94.jpg
МЕХИКО, 6 фев - РИА Новости. Заявление государственного департамента США об отмене сборов с американских правительственных судов за проход по Панамскому каналу "основано на лжи", заявил президент Панамы Хосе Рауль Мулино. "Ни правительство, ни орган власти не могут освобождать от уплаты пошлин, сборов или тарифов за предоставление услуг канала. Это конституционное ограничение... Поэтому я очень удивлен вчерашним заявлением госдепартамента,.. основанным на лжи, и это недопустимо... Панама выражает свое полное неприятие дальнейшего управления двусторонними отношениями на основе лжи и фальши", - заявил Мулино в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал TVN. Ранее американский госдеп заявил, что власти Панамы приняли решение отменить сборы за проход по Панамскому каналу судов, принадлежащих правительству США. Отмечалось, что эта мера сэкономит американским властям миллионы долларов ежегодно. Управление Панамского канала немедленно опровергло это заявление Вашингтона, заявив, что не вносило никаких корректировок в тарифы и пошлины для транзита через канал. "Экономику США не разоряют сборы за проход по каналу. Они составляют около 6,7 миллиона долларов в год в зависимости от количества пересекающих канал судов или вспомогательных судов, в зависимости от размера и установленных правил взимания платы за проход по Панамскому каналу", - сказал Мулино. По словам президента за 25 лет управления каналом США провели три крупных войны, во время которых все военные и гражданские суда без каких-либо проблем проходили по межокеанскому каналу. Президент США Дональд Трамп после возвращения из Панамы госсекретаря Марко Рубио пообещал, что США вернут себе контроль над Панамским каналом. Ранее Трамп заявлял, что передача канала Панаме ослабила позиции Вашингтона, а китайские компании за последние годы получили значительное влияние на его инфраструктуру. Он подчеркивал, что США не должны допустить потери стратегически важного маршрута, связывающего Атлантический и Тихоокеанский океаны. "Эта история искаженная или злонамеренная, о том, что Коммунистическая партия Китая контролирует администрацию канала. Ради всего святого, в неё никто не верит, даже если бы воскресли панамцы, которые в свое время были активистами и радикалами левого толка", - добавил Мулино.
https://ria.ru/20250203/panama-1997160786.html
https://ria.ru/20250205/lavrov-1997476975.html
https://ria.ru/20250127/voyna-1995616702.html
сша
панама
панамский канал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149224/85/1492248592_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dc850d93b4535296bea6c7dab66a03a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, панама, панамский канал, дональд трамп, марко рубио, государственный департамент сша
В мире, США, Панама, Панамский канал, Дональд Трамп, Марко Рубио, Государственный департамент США
Панама назвала заявление США об отмене платы за проход по каналу ложным

Глава Панамы Мулино: заявление госдепа об отмене платы за проход по каналу ложно

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкПанамский канал в окрестностях города Гамбоа
Панамский канал в окрестностях города Гамбоа - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в медиабанк
Панамский канал в окрестностях города Гамбоа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МЕХИКО, 6 фев - РИА Новости. Заявление государственного департамента США об отмене сборов с американских правительственных судов за проход по Панамскому каналу "основано на лжи", заявил президент Панамы Хосе Рауль Мулино.
"Ни правительство, ни орган власти не могут освобождать от уплаты пошлин, сборов или тарифов за предоставление услуг канала. Это конституционное ограничение... Поэтому я очень удивлен вчерашним заявлением госдепартамента,.. основанным на лжи, и это недопустимо... Панама выражает свое полное неприятие дальнейшего управления двусторонними отношениями на основе лжи и фальши", - заявил Мулино в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал TVN.
Президент США Дональд Трамп выступает перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Эксперт прокомментировал решение Трампа по Панаме
3 февраля, 18:02
Ранее американский госдеп заявил, что власти Панамы приняли решение отменить сборы за проход по Панамскому каналу судов, принадлежащих правительству США. Отмечалось, что эта мера сэкономит американским властям миллионы долларов ежегодно. Управление Панамского канала немедленно опровергло это заявление Вашингтона, заявив, что не вносило никаких корректировок в тарифы и пошлины для транзита через канал.
"Экономику США не разоряют сборы за проход по каналу. Они составляют около 6,7 миллиона долларов в год в зависимости от количества пересекающих канал судов или вспомогательных судов, в зависимости от размера и установленных правил взимания платы за проход по Панамскому каналу", - сказал Мулино.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Лавров: Мексика, Панама, Дания смогут ощутить, что такое отмена конкуренции
5 февраля, 12:35
По словам президента за 25 лет управления каналом США провели три крупных войны, во время которых все военные и гражданские суда без каких-либо проблем проходили по межокеанскому каналу.
Президент США Дональд Трамп после возвращения из Панамы госсекретаря Марко Рубио пообещал, что США вернут себе контроль над Панамским каналом. Ранее Трамп заявлял, что передача канала Панаме ослабила позиции Вашингтона, а китайские компании за последние годы получили значительное влияние на его инфраструктуру. Он подчеркивал, что США не должны допустить потери стратегически важного маршрута, связывающего Атлантический и Тихоокеанский океаны.
"Эта история искаженная или злонамеренная, о том, что Коммунистическая партия Китая контролирует администрацию канала. Ради всего святого, в неё никто не верит, даже если бы воскресли панамцы, которые в свое время были активистами и радикалами левого толка", - добавил Мулино.
Американские военные во время посадки в самолет - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
"Объединятся против США": на Западе испугались новой войны
27 января, 04:33
 
В миреСШАПанамаПанамский каналДональд ТрампМарко РубиоГосударственный департамент США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала