https://ria.ru/20250206/panama-1997849393.html

Панама назвала заявление США об отмене платы за проход по каналу ложным

Панама назвала заявление США об отмене платы за проход по каналу ложным - РИА Новости, 06.02.2025

Панама назвала заявление США об отмене платы за проход по каналу ложным

Заявление государственного департамента США об отмене сборов с американских правительственных судов за проход по Панамскому каналу "основано на лжи", заявил... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T22:34:00+03:00

2025-02-06T22:34:00+03:00

2025-02-06T22:34:00+03:00

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МЕХИКО, 6 фев - РИА Новости. Заявление государственного департамента США об отмене сборов с американских правительственных судов за проход по Панамскому каналу "основано на лжи", заявил президент Панамы Хосе Рауль Мулино. "Ни правительство, ни орган власти не могут освобождать от уплаты пошлин, сборов или тарифов за предоставление услуг канала. Это конституционное ограничение... Поэтому я очень удивлен вчерашним заявлением госдепартамента,.. основанным на лжи, и это недопустимо... Панама выражает свое полное неприятие дальнейшего управления двусторонними отношениями на основе лжи и фальши", - заявил Мулино в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал TVN. Ранее американский госдеп заявил, что власти Панамы приняли решение отменить сборы за проход по Панамскому каналу судов, принадлежащих правительству США. Отмечалось, что эта мера сэкономит американским властям миллионы долларов ежегодно. Управление Панамского канала немедленно опровергло это заявление Вашингтона, заявив, что не вносило никаких корректировок в тарифы и пошлины для транзита через канал. "Экономику США не разоряют сборы за проход по каналу. Они составляют около 6,7 миллиона долларов в год в зависимости от количества пересекающих канал судов или вспомогательных судов, в зависимости от размера и установленных правил взимания платы за проход по Панамскому каналу", - сказал Мулино. По словам президента за 25 лет управления каналом США провели три крупных войны, во время которых все военные и гражданские суда без каких-либо проблем проходили по межокеанскому каналу. Президент США Дональд Трамп после возвращения из Панамы госсекретаря Марко Рубио пообещал, что США вернут себе контроль над Панамским каналом. Ранее Трамп заявлял, что передача канала Панаме ослабила позиции Вашингтона, а китайские компании за последние годы получили значительное влияние на его инфраструктуру. Он подчеркивал, что США не должны допустить потери стратегически важного маршрута, связывающего Атлантический и Тихоокеанский океаны. "Эта история искаженная или злонамеренная, о том, что Коммунистическая партия Китая контролирует администрацию канала. Ради всего святого, в неё никто не верит, даже если бы воскресли панамцы, которые в свое время были активистами и радикалами левого толка", - добавил Мулино.

https://ria.ru/20250203/panama-1997160786.html

https://ria.ru/20250205/lavrov-1997476975.html

https://ria.ru/20250127/voyna-1995616702.html

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в мире, сша, панама, панамский канал, дональд трамп, марко рубио, государственный департамент сша