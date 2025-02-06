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Глава Пентагона и президент Панамы обсудили охрану Панамского канала
Глава Пентагона и президент Панамы обсудили охрану Панамского канала - РИА Новости, 06.02.2025
Глава Пентагона и президент Панамы обсудили охрану Панамского канала
Глава Пентагона Пит Хегсет и президент Панамы Хосе Рауль Мулино по телефону обсудили тесные связи двух государств и их общие интересы в области безопасности,... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T06:53:00+03:00
2025-02-06T06:53:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 6 фев – РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет и президент Панамы Хосе Рауль Мулино по телефону обсудили тесные связи двух государств и их общие интересы в области безопасности, уделив особое внимание вопросам охраны Панамского канала. Об этом говорится в заявлении Пентагона."Министр Хегсет и президент Мулино также договорились о расширении сотрудничества между вооруженными силами США и силами безопасности Панамы. Они также подчеркнули, что сотрудничество между Соединенными Штатами, включая министерство обороны, и администрацией Панамского канала охватывает широкий спектр областей и продолжает развиваться," – говорится в заявлении Пентагона. Отмечается, что Мулино ожидает предстоящего визита Хегсета в Панаму, считает, что поездка будет способствовать укреплению тесных связей между двумя странами, что, в свою очередь, позволит обеспечить совместную защиту канала от внешних угроз. В среду президент США Дональд Трамп заявил о намерении страны вернуть контроль над Панамским каналом. Ранее он выражал опасения, что передача канала Панаме ослабила позиции Вашингтона, а китайские компании за последние годы существенно повлияли на его инфраструктуру. Трамп подчеркнул, что США не должны утратить контроль над таким стратегически важным маршрутом, соединяющим Атлантический и Тихий океаны.
https://ria.ru/20250206/panama-1997636859.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, панама, панамский канал, сша, пит хегсет, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, Панама, Панамский канал, США, Пит Хегсет, Дональд Трамп, Министерство обороны США
Глава Пентагона и президент Панамы обсудили охрану Панамского канала
Хегсет и президент Панамы Мулино обсудили охрану Панамского канала