https://ria.ru/20250206/panama-1997644018.html

Глава Пентагона и президент Панамы обсудили охрану Панамского канала

Глава Пентагона и президент Панамы обсудили охрану Панамского канала - РИА Новости, 06.02.2025

Глава Пентагона и президент Панамы обсудили охрану Панамского канала

Глава Пентагона Пит Хегсет и президент Панамы Хосе Рауль Мулино по телефону обсудили тесные связи двух государств и их общие интересы в области безопасности,... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T06:53:00+03:00

2025-02-06T06:53:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 6 фев – РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет и президент Панамы Хосе Рауль Мулино по телефону обсудили тесные связи двух государств и их общие интересы в области безопасности, уделив особое внимание вопросам охраны Панамского канала. Об этом говорится в заявлении Пентагона."Министр Хегсет и президент Мулино также договорились о расширении сотрудничества между вооруженными силами США и силами безопасности Панамы. Они также подчеркнули, что сотрудничество между Соединенными Штатами, включая министерство обороны, и администрацией Панамского канала охватывает широкий спектр областей и продолжает развиваться," – говорится в заявлении Пентагона. Отмечается, что Мулино ожидает предстоящего визита Хегсета в Панаму, считает, что поездка будет способствовать укреплению тесных связей между двумя странами, что, в свою очередь, позволит обеспечить совместную защиту канала от внешних угроз. В среду президент США Дональд Трамп заявил о намерении страны вернуть контроль над Панамским каналом. Ранее он выражал опасения, что передача канала Панаме ослабила позиции Вашингтона, а китайские компании за последние годы существенно повлияли на его инфраструктуру. Трамп подчеркнул, что США не должны утратить контроль над таким стратегически важным маршрутом, соединяющим Атлантический и Тихий океаны.

https://ria.ru/20250206/panama-1997636859.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, панама, панамский канал, сша, пит хегсет, дональд трамп, министерство обороны сша