https://ria.ru/20250206/palestina-1997766222.html

В Палестине отреагировали на идею Трампа о контроле США над сектором Газа

В Палестине отреагировали на идею Трампа о контроле США над сектором Газа - РИА Новости, 06.02.2025

В Палестине отреагировали на идею Трампа о контроле США над сектором Газа

Палестина не является инвестиционным проектом, ее земли не подлежат продаже, заявил официальный представитель президента Палестины Набиль Абу Рудейна. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T15:52:00+03:00

2025-02-06T15:52:00+03:00

2025-02-06T15:53:00+03:00

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КАИР, 6 фев - РИА Новости. Палестина не является инвестиционным проектом, ее земли не подлежат продаже, заявил официальный представитель президента Палестины Набиль Абу Рудейна. "Палестина с ее землями, историей и святыми местами не продается и не является инвестиционным проектом", - приводит палестинское агентство WAFA слова Абу Рудейны. Представитель лидера Палестины добавил, что права палестинского народа "не подлежат переговорам и не являются разменной монетой". Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично. Ранее республиканцы внесли в конгресс США законопроект о замене в официальных документах называния региона Западный берег на библейские "Иудею и Самарию". Палестинское движение ХАМАС осудило высказывание Трампа по поводу изгнания палестинцев из сектора Газа и установления американского контроля над анклавом. Посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль заявил, что Палестина против идеи президента США. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в ходе выступления в парламенте назвал сектор Газа "провальным экспериментом" и призвал прислушаться к идеям Трампа о переселении жителей анклава в другие страны.

https://ria.ru/20250206/tramp-1997580820.html

https://ria.ru/20250206/gaza-1997626273.html

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Ольга Фомченкова

в мире, палестина, сша, иордания, дональд трамп, хамас