В Палестине отреагировали на идею Трампа о контроле США над сектором Газа
Абу Рудейна: Палестина с ее землями, историей и святыми местами не продается
© AP Photo / Leo CorreaРазрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа
© AP Photo / Leo Correa
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа
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КАИР, 6 фев - РИА Новости. Палестина не является инвестиционным проектом, ее земли не подлежат продаже, заявил официальный представитель президента Палестины Набиль Абу Рудейна.
"Палестина с ее землями, историей и святыми местами не продается и не является инвестиционным проектом", - приводит палестинское агентство WAFA слова Абу Рудейны.
У Трампа есть план
Вчера, 08:00
Представитель лидера Палестины добавил, что права палестинского народа "не подлежат переговорам и не являются разменной монетой".
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично. Ранее республиканцы внесли в конгресс США законопроект о замене в официальных документах называния региона Западный берег на библейские "Иудею и Самарию".
Палестинское движение ХАМАС осудило высказывание Трампа по поводу изгнания палестинцев из сектора Газа и установления американского контроля над анклавом. Посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль заявил, что Палестина против идеи президента США. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в ходе выступления в парламенте назвал сектор Газа "провальным экспериментом" и призвал прислушаться к идеям Трампа о переселении жителей анклава в другие страны.