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Счетная палата оценила эффективность внедрения системы управления рисками - РИА Новости, 06.02.2025
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00:46 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/palata-1997625260.html
Счетная палата оценила эффективность внедрения системы управления рисками
Счетная палата оценила эффективность внедрения системы управления рисками - РИА Новости, 06.02.2025
Счетная палата оценила эффективность внедрения системы управления рисками
Счетная палата РФ проанализировала эффективность внедрения системы управления рисками в деятельность контрольно-надзорных органов и пришла к выводу, что работа... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T00:46:00+03:00
2025-02-06T00:46:00+03:00
экономика
россия
александр вдовин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Счетная палата РФ проанализировала эффективность внедрения системы управления рисками в деятельность контрольно-надзорных органов и пришла к выводу, что работа указанных органов в целом соответствует новому подходу, но по ряду причин полностью он пока не внедрен, говорится в материалах Счетной палаты. "Президентом Российской Федерации поставлена задача перейти с 1 января 2025 года от временных ограничений проверок на риск-ориентированную модель контроля и надзора. Проанализировав работу девяти органов контроля и надзора, мы отмечаем, что в целом их деятельность соответствует новой концепции госконтроля в части сокращения проверок и приоритета профилактики", - сообщила аудитор Светлана Орлова, ее слова приводятся в материалах. "В 2023 году по сравнению с 2021 годом количество проверок снизилось в 4 раза, а профилактических мероприятий выросло вдвое. В то же время исследование показало, что с учетом моратория на проверки устойчивая практика применения системы управления рисками пока не сформировалась", - констатировала Орлова. Счетная палата считает, что такой результат обусловлен несколькими причинами. В первую очередь, речь идет о недостаточном категорировании объектов - установленные критерии отнесения объектов к категориям риска причинения ущерба не в полной мере учитывают требования законодательства. "Недостаточное категорирование объектов значительно снижает эффективность управления рисками, поскольку не позволяет контрольным (надзорным) органам сконцентрировать ресурсы на объектах, где обоснован потенциальный риск причинения вреда и доказана тяжесть возможных негативных последствий", - пояснила Орлова. В качестве следующего недостатка Счетная палата видит отсутствие синхронизации данных различных информационных систем (ИС) контрольно-надзорных органов. Из-за того, что отдельные ведомственные ИС не в полной мере интегрированы с Единым реестром видов федерального госконтроля, отмечается несогласованность сведений по ряду показателей в различных информационных ресурсах. Кроме того, контрольное ведомство выявило недостатки при применении индикаторов риска при проведении внеплановых проверок. Несмотря на высокую эффективность этого инструмента, не решен вопрос качества индикаторов риска, в том числе в части их направленности на наиболее массовые и критичные инциденты, максимального охвата предметов контроля, возможности измеримости и верифицированности. "Учитывая дальнейшее развитие индикаторов рисков как главного основания для проведения внеплановых проверок, необходимо совершенствовать данный инструмент", - отметила Орлова. Позиция Минэкономразвития "Данные, которые указывает в своем отчете Счетная палата, приходятся на период становления риск-ориентированного подхода в системе контроля и надзора. Ряд замечаний связан с особенностями переходного периода: ковидными и санкционными ограничениями", - отметил глава департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Минэкономразвития РФ Александр Вдовин, чей комментарий предоставило ведомство. В Минэкономразвития сообщили, что в процессе внедрения этого подхода озвученные замечания Счетной палаты прорабатывались. В результате количество индикаторов риска выросло (542 индикатора риска на 1 января 2025 года). При этом средняя эффективность контрольных мероприятий, проводимых на основе их срабатывания также выросла - до 88%, а по ряду видов контроля до 100%. В Минэкономразвития в том числе отметили активное осуществление категорирования объектов контроля. "Так, в 2022 году на базе Единого реестра видов контроля (ЕРВК) введен реестр объектов контроля, содержащий информацию о присвоенных объектам контроля категориям риска. На январь 2023 году в ЕРВК насчитывалось более 3 млн объектов контроля. К сентябрю 2024 года их число увеличилось до 7 млн объектов, а в настоящее время - их порядка 9 млн", - сказал Вдовин.
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экономика, россия, александр вдовин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Александр Вдовин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Счетная палата оценила эффективность внедрения системы управления рисками

Счетная палата: система управления рисками не полностью внедрена в работу

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве
Здание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Здание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Счетная палата РФ проанализировала эффективность внедрения системы управления рисками в деятельность контрольно-надзорных органов и пришла к выводу, что работа указанных органов в целом соответствует новому подходу, но по ряду причин полностью он пока не внедрен, говорится в материалах Счетной палаты.
"Президентом Российской Федерации поставлена задача перейти с 1 января 2025 года от временных ограничений проверок на риск-ориентированную модель контроля и надзора. Проанализировав работу девяти органов контроля и надзора, мы отмечаем, что в целом их деятельность соответствует новой концепции госконтроля в части сокращения проверок и приоритета профилактики", - сообщила аудитор Светлана Орлова, ее слова приводятся в материалах.
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"В 2023 году по сравнению с 2021 годом количество проверок снизилось в 4 раза, а профилактических мероприятий выросло вдвое. В то же время исследование показало, что с учетом моратория на проверки устойчивая практика применения системы управления рисками пока не сформировалась", - констатировала Орлова.
Счетная палата считает, что такой результат обусловлен несколькими причинами. В первую очередь, речь идет о недостаточном категорировании объектов - установленные критерии отнесения объектов к категориям риска причинения ущерба не в полной мере учитывают требования законодательства. "Недостаточное категорирование объектов значительно снижает эффективность управления рисками, поскольку не позволяет контрольным (надзорным) органам сконцентрировать ресурсы на объектах, где обоснован потенциальный риск причинения вреда и доказана тяжесть возможных негативных последствий", - пояснила Орлова.
В качестве следующего недостатка Счетная палата видит отсутствие синхронизации данных различных информационных систем (ИС) контрольно-надзорных органов. Из-за того, что отдельные ведомственные ИС не в полной мере интегрированы с Единым реестром видов федерального госконтроля, отмечается несогласованность сведений по ряду показателей в различных информационных ресурсах.
Кроме того, контрольное ведомство выявило недостатки при применении индикаторов риска при проведении внеплановых проверок. Несмотря на высокую эффективность этого инструмента, не решен вопрос качества индикаторов риска, в том числе в части их направленности на наиболее массовые и критичные инциденты, максимального охвата предметов контроля, возможности измеримости и верифицированности. "Учитывая дальнейшее развитие индикаторов рисков как главного основания для проведения внеплановых проверок, необходимо совершенствовать данный инструмент", - отметила Орлова.
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Позиция Минэкономразвития

"Данные, которые указывает в своем отчете Счетная палата, приходятся на период становления риск-ориентированного подхода в системе контроля и надзора. Ряд замечаний связан с особенностями переходного периода: ковидными и санкционными ограничениями", - отметил глава департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Минэкономразвития РФ Александр Вдовин, чей комментарий предоставило ведомство.
В Минэкономразвития сообщили, что в процессе внедрения этого подхода озвученные замечания Счетной палаты прорабатывались. В результате количество индикаторов риска выросло (542 индикатора риска на 1 января 2025 года). При этом средняя эффективность контрольных мероприятий, проводимых на основе их срабатывания также выросла - до 88%, а по ряду видов контроля до 100%.
В Минэкономразвития в том числе отметили активное осуществление категорирования объектов контроля. "Так, в 2022 году на базе Единого реестра видов контроля (ЕРВК) введен реестр объектов контроля, содержащий информацию о присвоенных объектам контроля категориям риска. На январь 2023 году в ЕРВК насчитывалось более 3 млн объектов контроля. К сентябрю 2024 года их число увеличилось до 7 млн объектов, а в настоящее время - их порядка 9 млн", - сказал Вдовин.
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