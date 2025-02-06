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МИД Пакистана назвал несправедливым предложение Трампа по Палестине - РИА Новости, 06.02.2025
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15:29 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/pakistan-1997758396.html
МИД Пакистана назвал несправедливым предложение Трампа по Палестине
МИД Пакистана назвал несправедливым предложение Трампа по Палестине - РИА Новости, 06.02.2025
МИД Пакистана назвал несправедливым предложение Трампа по Палестине
Пакистан считает предложение президента США Дональда Трампа о выселении палестинцев из Газы "глубоко тревожным и несправедливым", заявил представитель МИД... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T15:29:00+03:00
2025-02-06T15:29:00+03:00
в мире
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палестина
дональд трамп
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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 фев – РИА Новости. Пакистан считает предложение президента США Дональда Трампа о выселении палестинцев из Газы "глубоко тревожным и несправедливым", заявил представитель МИД страны Шафкат Али Хан. "Предложение о перемещении населения Газы вызывает глубокую тревогу и является несправедливым. Палестинская земля принадлежит палестинскому народу, и единственным жизнеспособным и справедливым вариантом является решение о создании двух государств в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН", - отмечается в заявлении, опубликованном на сайте МИД Пакистана. В нем также отмечается, что "Пакистан был и будет продолжать поддерживать народ Палестины в его справедливой борьбе за самоопределение, а также за создание суверенного, независимого и непрерывного палестинского государства на основе границ до 1967 года". "Любые попытки перемещения палестинцев с их земель, а также продолжение незаконных поселений будут грубым нарушением международного права и подорвут мир и безопасность во всем регионе. Пакистан повторяет свой призыв к возвращению всех перемещенных палестинцев в свои дома, в том числе в Газе; полному выводу израильских войск с оккупированных территорий, расширению гуманитарной помощи и прекращению всех препятствий, а также согласованным международным усилиям по скорейшему восстановлению Газы", - говорится в заявлении МИД Пакистана. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично. Ранее республиканцы внесли в конгресс США законопроект о замене в официальных документах называния региона Западный берег на библейские "Иудею и Самарию". Палестинское движение ХАМАС осудило высказывание Трампа по поводу изгнания палестинцев из сектора Газа и установления американского контроля над анклавом. Посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль заявил, что Палестина против идеи президента США. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в ходе выступления в парламенте назвал сектор Газа "провальным экспериментом" и призвал прислушаться к идеям Трампа о переселении жителей анклава в другие страны. -0-
https://ria.ru/20250205/tramp-1997477633.html
https://ria.ru/20250127/gaza-1995795542.html
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в мире, сша, пакистан, палестина, дональд трамп, шафкат али хан, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, США, Пакистан, Палестина, Дональд Трамп, Шафкат Али Хан, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
МИД Пакистана назвал несправедливым предложение Трампа по Палестине

Али Хан назвал несправедливым предложение Трампа выселить палестинцев из Газы

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 фев – РИА Новости. Пакистан считает предложение президента США Дональда Трампа о выселении палестинцев из Газы "глубоко тревожным и несправедливым", заявил представитель МИД страны Шафкат Али Хан.
"Предложение о перемещении населения Газы вызывает глубокую тревогу и является несправедливым. Палестинская земля принадлежит палестинскому народу, и единственным жизнеспособным и справедливым вариантом является решение о создании двух государств в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН", - отмечается в заявлении, опубликованном на сайте МИД Пакистана.
Центр Москвы - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
В Кремле прокомментировали заявления Трампа переселении палестинцев из Газы
5 февраля, 12:37
В нем также отмечается, что "Пакистан был и будет продолжать поддерживать народ Палестины в его справедливой борьбе за самоопределение, а также за создание суверенного, независимого и непрерывного палестинского государства на основе границ до 1967 года".
"Любые попытки перемещения палестинцев с их земель, а также продолжение незаконных поселений будут грубым нарушением международного права и подорвут мир и безопасность во всем регионе. Пакистан повторяет свой призыв к возвращению всех перемещенных палестинцев в свои дома, в том числе в Газе; полному выводу израильских войск с оккупированных территорий, расширению гуманитарной помощи и прекращению всех препятствий, а также согласованным международным усилиям по скорейшему восстановлению Газы", - говорится в заявлении МИД Пакистана.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично. Ранее республиканцы внесли в конгресс США законопроект о замене в официальных документах называния региона Западный берег на библейские "Иудею и Самарию".
Палестинское движение ХАМАС осудило высказывание Трампа по поводу изгнания палестинцев из сектора Газа и установления американского контроля над анклавом. Посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль заявил, что Палестина против идеи президента США. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в ходе выступления в парламенте назвал сектор Газа "провальным экспериментом" и призвал прислушаться к идеям Трампа о переселении жителей анклава в другие страны. -0-
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Глава дипломатии Евросоюза не стала критиковать предложение Трампа по Газе
27 января, 21:10
 
В миреСШАПакистанПалестинаДональд ТрампШафкат Али ХанООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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