https://ria.ru/20250206/pakistan-1997758396.html

МИД Пакистана назвал несправедливым предложение Трампа по Палестине

МИД Пакистана назвал несправедливым предложение Трампа по Палестине - РИА Новости, 06.02.2025

МИД Пакистана назвал несправедливым предложение Трампа по Палестине

Пакистан считает предложение президента США Дональда Трампа о выселении палестинцев из Газы "глубоко тревожным и несправедливым", заявил представитель МИД... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T15:29:00+03:00

2025-02-06T15:29:00+03:00

2025-02-06T15:29:00+03:00

в мире

сша

пакистан

палестина

дональд трамп

шафкат али хан

оон

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997487204_0:74:3068:1800_1920x0_80_0_0_976b0a5e84b95afd85a1142d323c8095.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 фев – РИА Новости. Пакистан считает предложение президента США Дональда Трампа о выселении палестинцев из Газы "глубоко тревожным и несправедливым", заявил представитель МИД страны Шафкат Али Хан. "Предложение о перемещении населения Газы вызывает глубокую тревогу и является несправедливым. Палестинская земля принадлежит палестинскому народу, и единственным жизнеспособным и справедливым вариантом является решение о создании двух государств в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН", - отмечается в заявлении, опубликованном на сайте МИД Пакистана. В нем также отмечается, что "Пакистан был и будет продолжать поддерживать народ Палестины в его справедливой борьбе за самоопределение, а также за создание суверенного, независимого и непрерывного палестинского государства на основе границ до 1967 года". "Любые попытки перемещения палестинцев с их земель, а также продолжение незаконных поселений будут грубым нарушением международного права и подорвут мир и безопасность во всем регионе. Пакистан повторяет свой призыв к возвращению всех перемещенных палестинцев в свои дома, в том числе в Газе; полному выводу израильских войск с оккупированных территорий, расширению гуманитарной помощи и прекращению всех препятствий, а также согласованным международным усилиям по скорейшему восстановлению Газы", - говорится в заявлении МИД Пакистана. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично. Ранее республиканцы внесли в конгресс США законопроект о замене в официальных документах называния региона Западный берег на библейские "Иудею и Самарию". Палестинское движение ХАМАС осудило высказывание Трампа по поводу изгнания палестинцев из сектора Газа и установления американского контроля над анклавом. Посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль заявил, что Палестина против идеи президента США. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в ходе выступления в парламенте назвал сектор Газа "провальным экспериментом" и призвал прислушаться к идеям Трампа о переселении жителей анклава в другие страны. -0-

https://ria.ru/20250205/tramp-1997477633.html

https://ria.ru/20250127/gaza-1995795542.html

сша

пакистан

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, пакистан, палестина, дональд трамп, шафкат али хан, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году