МИД Пакистана назвал несправедливым предложение Трампа по Палестине
Али Хан назвал несправедливым предложение Трампа выселить палестинцев из Газы
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 6 фев – РИА Новости. Пакистан считает предложение президента США Дональда Трампа о выселении палестинцев из Газы "глубоко тревожным и несправедливым", заявил представитель МИД страны Шафкат Али Хан.
"Предложение о перемещении населения Газы вызывает глубокую тревогу и является несправедливым. Палестинская земля принадлежит палестинскому народу, и единственным жизнеспособным и справедливым вариантом является решение о создании двух государств в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН", - отмечается в заявлении, опубликованном на сайте МИД Пакистана.
В нем также отмечается, что "Пакистан был и будет продолжать поддерживать народ Палестины в его справедливой борьбе за самоопределение, а также за создание суверенного, независимого и непрерывного палестинского государства на основе границ до 1967 года".
"Любые попытки перемещения палестинцев с их земель, а также продолжение незаконных поселений будут грубым нарушением международного права и подорвут мир и безопасность во всем регионе. Пакистан повторяет свой призыв к возвращению всех перемещенных палестинцев в свои дома, в том числе в Газе; полному выводу израильских войск с оккупированных территорий, расширению гуманитарной помощи и прекращению всех препятствий, а также согласованным международным усилиям по скорейшему восстановлению Газы", - говорится в заявлении МИД Пакистана.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично. Ранее республиканцы внесли в конгресс США законопроект о замене в официальных документах называния региона Западный берег на библейские "Иудею и Самарию".
Палестинское движение ХАМАС осудило высказывание Трампа по поводу изгнания палестинцев из сектора Газа и установления американского контроля над анклавом. Посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль заявил, что Палестина против идеи президента США. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в ходе выступления в парламенте назвал сектор Газа "провальным экспериментом" и призвал прислушаться к идеям Трампа о переселении жителей анклава в другие страны. -0-