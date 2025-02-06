https://ria.ru/20250206/osetiya-1997840953.html
Будущее Южной Осетии тяжело представить без России, заявил посол
Будущее Южной Осетии тяжело представить без России, заявил посол - РИА Новости, 06.02.2025
Будущее Южной Осетии тяжело представить без России, заявил посол
Южной Осетии и его народа могло бы сегодня не существовать, если бы не Россия, считает посол республики в РФ Знаур Гассиев. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T21:05:00+03:00
2025-02-06T21:05:00+03:00
2025-02-06T21:05:00+03:00
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Южной Осетии и его народа могло бы сегодня не существовать, если бы не Россия, считает посол республики в РФ Знаур Гассиев. В разговоре с журналистами на полях выставки "Продэкспо" дипломат отметил, что грузинские власти делали все для истребления и изгнания народа Южной Осетии на протяжении десятилетий. "Если бы не Российская Федерация и мужество наших ополченцев, нас бы уже не существовало", - добавил посол. Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и разрушили ее столицу город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных. Москва 26 августа того же года признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии. Российское руководство не раз заявляло, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию и считает их своими регионами.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная осетия, россия, грузия
В мире, Южная Осетия, Россия, Грузия
Будущее Южной Осетии тяжело представить без России, заявил посол
Посол Гассиев: Южной Осетии могло бы не существовать, если бы не Россия
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Южной Осетии и его народа могло бы сегодня не существовать, если бы не Россия, считает посол республики в РФ Знаур Гассиев.
В разговоре с журналистами на полях выставки "Продэкспо" дипломат отметил, что грузинские власти делали все для истребления и изгнания народа Южной Осетии на протяжении десятилетий.
"Если бы не Российская Федерация и мужество наших ополченцев, нас бы уже не существовало", - добавил посол.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и разрушили ее столицу город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли российское гражданство, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных. Москва 26 августа того же года признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии. Российское руководство не раз заявляло, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию и считает их своими регионами.