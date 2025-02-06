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Большинство канадцев поддержало введение пошлин в ответ на действия Трампа - РИА Новости, 06.02.2025
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17:01 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/opros-1997785591.html
Большинство канадцев поддержало введение пошлин в ответ на действия Трампа
Большинство канадцев поддержало введение пошлин в ответ на действия Трампа - РИА Новости, 06.02.2025
Большинство канадцев поддержало введение пошлин в ответ на действия Трампа
Более 80% канадцев поддерживают введение экспортных пошлин на нефть в качестве ответной меры, если США введут тарифы на канадские товары, свидетельствуют данные РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T17:01:00+03:00
2025-02-06T17:01:00+03:00
экономика
цены на нефть
сша
канада
мексика
дональд трамп
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
в мире
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Более 80% канадцев поддерживают введение экспортных пошлин на нефть в качестве ответной меры, если США введут тарифы на канадские товары, свидетельствуют данные опроса Nanos Research Group для агентства Блумберг. Согласно исследованию, 82% опрошенных выступают за повышение цен на поставляемую в США нефть в случае введения американских тарифов. Против такой меры высказались 13%, еще 5% затруднились с ответом. Наибольшую поддержку идея получила в Атлантических провинциях (89%), где расположены шельфовые нефтяные проекты, а также в прерийных регионах (72%), где добывается основная часть нефти Канады. Помимо этого, 79% респондентов поддерживают введение ответных пошлин на американские товары, даже если это приведет к росту цен внутри страны. Против — 16%, еще 5% не определились. Опрос проводился с 31 января по 3 февраля среди 1077 канадцев. Погрешность составляет 3 процентных пункта, 19 раз из 20. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США. Указы также отменили правило de minimis, которое позволяло ввозить в США товары стоимостью до 800 долларов без уплаты пошлин.
https://ria.ru/20250203/ssha-1997134116.html
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экономика, цены на нефть, сша, канада, мексика, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
Экономика, Цены на нефть, США, Канада, Мексика, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
Большинство канадцев поддержало введение пошлин в ответ на действия Трампа

Nanos Research Group: более 80% канадцев поддерживают введение пошлин на нефть

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Более 80% канадцев поддерживают введение экспортных пошлин на нефть в качестве ответной меры, если США введут тарифы на канадские товары, свидетельствуют данные опроса Nanos Research Group для агентства Блумберг.
Согласно исследованию, 82% опрошенных выступают за повышение цен на поставляемую в США нефть в случае введения американских тарифов. Против такой меры высказались 13%, еще 5% затруднились с ответом.
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Наибольшую поддержку идея получила в Атлантических провинциях (89%), где расположены шельфовые нефтяные проекты, а также в прерийных регионах (72%), где добывается основная часть нефти Канады.
Помимо этого, 79% респондентов поддерживают введение ответных пошлин на американские товары, даже если это приведет к росту цен внутри страны. Против — 16%, еще 5% не определились.
Опрос проводился с 31 января по 3 февраля среди 1077 канадцев. Погрешность составляет 3 процентных пункта, 19 раз из 20.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США. Указы также отменили правило de minimis, которое позволяло ввозить в США товары стоимостью до 800 долларов без уплаты пошлин.
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