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СПЧ ООН не получал от США никаких уведомлений, заявил пресс-секретарь - РИА Новости, 06.02.2025
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12:58 06.02.2025 (обновлено: 13:16 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/oon-1997712286.html
СПЧ ООН не получал от США никаких уведомлений, заявил пресс-секретарь
СПЧ ООН не получал от США никаких уведомлений, заявил пресс-секретарь - РИА Новости, 06.02.2025
СПЧ ООН не получал от США никаких уведомлений, заявил пресс-секретарь
Израиль и США не направляли в Совет ООН по правам человека никаких уведомлений о своем статусе в организации, заявил РИА Новости пресс-секретарь СПЧ ООН Паскаль РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T12:58:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 6 фев - РИА Новости. Израиль и США не направляли в Совет ООН по правам человека никаких уведомлений о своем статусе в организации, заявил РИА Новости пресс-секретарь СПЧ ООН Паскаль Сим.Ранее Сим заявил РИА Новости, что США и Израиль технически не могут выйти из Совета ООН по правам человека, поскольку они не являются его членами."Секретариат Совета по правам человека не получал никаких уведомлений от США или Израиля об их статусе в организации. Однако мы видели решение, опубликованное на сайте Белого дома, а также публикацию министра иностранных дел Израиля на X", - сказал он.Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе Штатов из Совета ООН по правам человека. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар вслед за США объявил о выходе Израиля из Совета ООН по правам человека.
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израиль, сша, оон, дональд трамп, в мире
Израиль, США, ООН, Дональд Трамп, В мире
СПЧ ООН не получал от США никаких уведомлений, заявил пресс-секретарь

Израиль и США не направляли в СПЧ ООН никаких уведомлений о своем статусе

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ЖЕНЕВА, 6 фев - РИА Новости. Израиль и США не направляли в Совет ООН по правам человека никаких уведомлений о своем статусе в организации, заявил РИА Новости пресс-секретарь СПЧ ООН Паскаль Сим.
Ранее Сим заявил РИА Новости, что США и Израиль технически не могут выйти из Совета ООН по правам человека, поскольку они не являются его членами.
"Секретариат Совета по правам человека не получал никаких уведомлений от США или Израиля об их статусе в организации. Однако мы видели решение, опубликованное на сайте Белого дома, а также публикацию министра иностранных дел Израиля на X", - сказал он.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе Штатов из Совета ООН по правам человека. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар вслед за США объявил о выходе Израиля из Совета ООН по правам человека.
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