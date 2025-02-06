https://ria.ru/20250206/ombudsmen-1997679228.html

Омбудсмен Москвы заявила о готовности подключиться к делу студентки МГУ

Омбудсмен Москвы заявила о готовности подключиться к делу студентки МГУ - РИА Новости, 06.02.2025

Омбудсмен Москвы заявила о готовности подключиться к делу студентки МГУ

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что готова подключиться к разбирательству дела студентки МГУ, которую... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T11:13:00+03:00

2025-02-06T11:13:00+03:00

2025-02-06T11:13:00+03:00

татьяна потяева

москва

общество

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что готова подключиться к разбирательству дела студентки МГУ, которую штрафовали за травлю одногруппников. Студентка МГУ Мария Дружинина, которую суд оштрафовал на 9 тысяч рублей за интернет-травлю одногруппников, ранее заявляла РИА Новости, что не признает вину и будет оспаривать судебное решение. Она также рассказала, что подала жалобу уполномоченному по правам человека в Москве. "Пока не получали. Как получим, обязательно будем разбираться", - сказала Потяева, отвечая на вопрос, поступала ли к ней такая жалоба. Ранее мировой судья судебного участка района Ивановское Москвы оштрафовал на 9 тысяч рублей студентку МГУ за интернет-травлю одногруппников. В материалах дела указано, что девушка публиковала на своей странице в соцсети "ВКонтакте" нецензурные и оскорбительные посты в отношении двух своих одногруппников. По словам Дружининой, конфликт у нее произошел с одногруппником-однофамильцем и его девушкой в апреле 2024 года, однако все оскорбления в их адрес были написаны с фейкового аккаунта, который ей не принадлежит. Она добавила, что все записи были опубликованы вечером - во время ее вечерней учебы в МГУ. Собеседник РИА Новости, знакомый с ситуацией, сообщал, что девушка сменила свою фамилию на фамилию объекта своего интереса. Однако, по ее словам, это не так, она сменила фамилию после развода с мужем и ее выбор не связан с одногруппником.

https://ria.ru/20250205/shtraf-1997427745.html

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татьяна потяева, москва, общество