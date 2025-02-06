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В Красноярском крае мужчина ограбил почтальона, разносившего пенсию - РИА Новости, 06.02.2025
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07:35 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/ograblenie-1997645741.html
В Красноярском крае мужчина ограбил почтальона, разносившего пенсию
В Красноярском крае мужчина ограбил почтальона, разносившего пенсию - РИА Новости, 06.02.2025
В Красноярском крае мужчина ограбил почтальона, разносившего пенсию
Полицейские Красноярского края задержали в городе Назарово мужчину, похитившего у почтальона более 1,2 миллиона рублей, деньги предназначались для выплаты... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T07:35:00+03:00
2025-02-06T07:35:00+03:00
происшествия
назарово
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 6 фев – РИА Новости. Полицейские Красноярского края задержали в городе Назарово мужчину, похитившего у почтальона более 1,2 миллиона рублей, деньги предназначались для выплаты пенсий, сообщает краевой главк МВД. "Четвертого февраля в дежурную часть… поступило сообщение от почтальона 1990 года рождения. Женщина рассказала, что в подъезде одного из домов города Назарово злоумышленник похитил ее сумку, в которой находилось более 1,2 миллиона рублей, предназначенных для выплат пенсий. После случившегося мужчина скрылся в неизвестном направлении", - говорится в сообщении. По данным ведомства, мужчина был задержан по горячим следам. Им оказался местный житель 1987 года рождения, он дал признательные показания. Похищенные деньги были обнаружены и изъяты в полном объеме. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье "грабеж", ему грозит до 12 лет колонии.
https://ria.ru/20240820/pensionerka-1967331538.html
назарово
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происшествия, назарово, красноярский край
Происшествия, Назарово, Красноярский край
В Красноярском крае мужчина ограбил почтальона, разносившего пенсию

В Красноярском крае мужчина украл у почтальона сумку с 1,2 миллиона рублей

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 6 фев – РИА Новости. Полицейские Красноярского края задержали в городе Назарово мужчину, похитившего у почтальона более 1,2 миллиона рублей, деньги предназначались для выплаты пенсий, сообщает краевой главк МВД.
"Четвертого февраля в дежурную часть… поступило сообщение от почтальона 1990 года рождения. Женщина рассказала, что в подъезде одного из домов города Назарово злоумышленник похитил ее сумку, в которой находилось более 1,2 миллиона рублей, предназначенных для выплат пенсий. После случившегося мужчина скрылся в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, мужчина был задержан по горячим следам. Им оказался местный житель 1987 года рождения, он дал признательные показания. Похищенные деньги были обнаружены и изъяты в полном объеме. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье "грабеж", ему грозит до 12 лет колонии.
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