https://ria.ru/20250206/obstrely-1997623738.html

Украинские войска за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 06.02.2025

Украинские войска за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 34 боеприпаса, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T00:24:00+03:00

2025-02-06T00:24:00+03:00

2025-02-06T00:24:00+03:00

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ДОНЕЦК, 6 фев - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 34 боеприпаса, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Семнадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... Шестнадцать вооруженных атак - на горловском направлении, одна вооруженная атака - на ясиноватском направлении", - говорится в сообщении управления. Отмечается, что всего было выпущено 34 боеприпаса. В предыдущие сутки было зафиксировано 27 обстрелов.

https://ria.ru/20250204/germanija-1997264473.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, донецкая народная республика