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Украинские войска за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 06.02.2025
Украинские войска за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 34 боеприпаса, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T00:24:00+03:00
2025-02-06T00:24:00+03:00
2025-02-06T00:24:00+03:00
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ДОНЕЦК, 6 фев - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 34 боеприпаса, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Семнадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... Шестнадцать вооруженных атак - на горловском направлении, одна вооруженная атака - на ясиноватском направлении", - говорится в сообщении управления. Отмечается, что всего было выпущено 34 боеприпаса. В предыдущие сутки было зафиксировано 27 обстрелов.
https://ria.ru/20250204/germanija-1997264473.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика
Украинские войска за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 17 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 34 боеприпаса