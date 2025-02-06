https://ria.ru/20250206/novikom-1997708152.html
НОВИКОМ опубликовал бухгалтерскую отчетность за 2024 год
НОВИКОМ опубликовал бухгалтерскую отчетность за 2024 год - РИА Новости, 06.02.2025
НОВИКОМ опубликовал бухгалтерскую отчетность за 2024 год
Активы АО АКБ "Новикомбанк" (входит в "Ростех") на 1 января 2025 года превысили триллион рублей и составили 1 038,1 миллиарда рублей, что на 13,3% больше... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T12:43:00+03:00
2025-02-06T12:43:00+03:00
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Активы АО АКБ "Новикомбанк" (входит в "Ростех") на 1 января 2025 года превысили триллион рублей и составили 1 038,1 миллиарда рублей, что на 13,3% больше показателя предыдущего года, говорится в бухгалтерском отчете (РСБУ) по итогам 2024 года, опубликованном на сайте банка. Прибыль в 2024 году составила 30,6 миллиарда рублей. Чистый процентный доход банка за год увеличился на 52,2% – до 54,2 миллиарда рублей. Объем собственных средств вырос на 27,3% – с 93,1 миллиарда рублей до 118,5 миллиарда рублей. Наибольшую часть ресурсной базы НОВИКОМа составляют средства клиентов, объем остатков на счетах составил 891,8 миллиарда рублей, говорится в документе. Портфель кредитов клиентам-физлицам за год увеличился более, чем на 26% и составил 30,8 миллиарда рублей. Так, объемы ипотечного кредитования выросли на 37%, потребительского кредитования – более чем на 16,9% за год. Положительные результаты позволили в 2024 году выплатить дивиденды акционерам НОВИКОМа в размере 5,7 миллиарда рублей.
https://rsport.ria.ru/20250127/dolg-1995726975.html
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новикомбанк, ростех, экономика
Новикомбанк, Ростех, Экономика
НОВИКОМ опубликовал бухгалтерскую отчетность за 2024 год
Активы НОВИКОМа выросли на 13,3% в 2024 году
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Активы АО АКБ "Новикомбанк" (входит в "Ростех") на 1 января 2025 года превысили триллион рублей и составили 1 038,1 миллиарда рублей, что на 13,3% больше показателя предыдущего года, говорится в бухгалтерском отчете (РСБУ) по итогам 2024 года, опубликованном на сайте банка.
Прибыль в 2024 году составила 30,6 миллиарда рублей.
Чистый процентный доход банка за год увеличился на 52,2% – до 54,2 миллиарда рублей. Объем собственных средств вырос на 27,3% – с 93,1 миллиарда рублей до 118,5 миллиарда рублей. Наибольшую часть ресурсной базы НОВИКОМа составляют средства клиентов, объем остатков на счетах составил 891,8 миллиарда рублей, говорится в документе.
Портфель кредитов клиентам-физлицам за год увеличился более, чем на 26% и составил 30,8 миллиарда рублей. Так, объемы ипотечного кредитования выросли на 37%, потребительского кредитования – более чем на 16,9% за год.
Положительные результаты позволили в 2024 году выплатить дивиденды акционерам НОВИКОМа в размере 5,7 миллиарда рублей.