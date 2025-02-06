https://ria.ru/20250206/netanjahu-1997641669.html

Нетаньяху оценил вклад Трампа в борьбу с Ираном

Нетаньяху оценил вклад Трампа в борьбу с Ираном - РИА Новости, 06.02.2025

Нетаньяху оценил вклад Трампа в борьбу с Ираном

Приход Дональда Трампа на пост президента США дает огромную поддержку тем, кто нацелен на борьбу с Ираном, а также влияет на весь регион Ближнего Востока,... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T05:42:00+03:00

2025-02-06T05:42:00+03:00

2025-02-06T05:42:00+03:00

в мире

иран

сша

ближний восток

дональд трамп

биньямин нетаньяху

пит хегсет

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Приход Дональда Трампа на пост президента США дает огромную поддержку тем, кто нацелен на борьбу с Ираном, а также влияет на весь регион Ближнего Востока, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. "Приход Трампа в Белый дом дает огромную-огромную поддержку тем, кто желает увидеть сворачивание агрессии Ирана. Иран никогда не получит ядерное оружие. Это влияет на весь регион, поднимает дух израильтян, дух тех, что хочет другого Ближнего Востока - процветающего и мирного", - сказал он в интервью телеканалу Fox News. Как сообщили в среду в Пентагоне, министр обороны США Пит Хегсет и Нетаньяху по итогам встречи договорились сообща работать над угрозами региональной безопасности со стороны Ирана, согласившись с тем, что региональная интеграция имеет решающее значение для стабильности на Ближнем Востоке. Ранее официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи сообщил, что заявления, касающиеся стремления Тегерана создать ядерное оружие, являются большой ложью, и это много раз было доказано. Накануне Трамп заявил, что Иран "слишком близок" к созданию ядерного оружия, при этом не исключил контактов с руководством страны, указав, что "хотел бы иметь хорошие отношения со всеми". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил в среду, что волнение Трампа насчет создания Ираном ядерного оружия безосновательно, Иран является членом Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и соблюдает фетву (религиозное предписание) верховного лидера страны о запрете на создание такого вида оружия. Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США нужно усилить давление на Иран в связи с якобы попытками Тегерана создать ядерное оружие.

https://ria.ru/20250206/ssha-1997635201.html

https://ria.ru/20250204/tramp-1997400822.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, сша, ближний восток, дональд трамп, биньямин нетаньяху, пит хегсет, министерство обороны сша