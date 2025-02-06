Нетаньяху оценил вклад Трампа в борьбу с Ираном
Нетаньяху: возвращение Трампа дает поддержку тем, кто нацелен на борьбу с Ираном
© AP Photo / Evan VucciПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© AP Photo / Evan Vucci
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Приход Дональда Трампа на пост президента США дает огромную поддержку тем, кто нацелен на борьбу с Ираном, а также влияет на весь регион Ближнего Востока, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
"Приход Трампа в Белый дом дает огромную-огромную поддержку тем, кто желает увидеть сворачивание агрессии Ирана. Иран никогда не получит ядерное оружие. Это влияет на весь регион, поднимает дух израильтян, дух тех, что хочет другого Ближнего Востока - процветающего и мирного", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.
Как сообщили в среду в Пентагоне, министр обороны США Пит Хегсет и Нетаньяху по итогам встречи договорились сообща работать над угрозами региональной безопасности со стороны Ирана, согласившись с тем, что региональная интеграция имеет решающее значение для стабильности на Ближнем Востоке.
Ранее официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи сообщил, что заявления, касающиеся стремления Тегерана создать ядерное оружие, являются большой ложью, и это много раз было доказано.
Накануне Трамп заявил, что Иран "слишком близок" к созданию ядерного оружия, при этом не исключил контактов с руководством страны, указав, что "хотел бы иметь хорошие отношения со всеми".
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил в среду, что волнение Трампа насчет создания Ираном ядерного оружия безосновательно, Иран является членом Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и соблюдает фетву (религиозное предписание) верховного лидера страны о запрете на создание такого вида оружия.
Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США нужно усилить давление на Иран в связи с якобы попытками Тегерана создать ядерное оружие.
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4 февраля, 23:41