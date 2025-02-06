Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху заявил, что борьба с ХАМАС остается задачей Израиля - РИА Новости, 06.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:28 06.02.2025 (обновлено: 05:32 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/netanjahu-1997640610.html
Нетаньяху заявил, что борьба с ХАМАС остается задачей Израиля
Нетаньяху заявил, что борьба с ХАМАС остается задачей Израиля - РИА Новости, 06.02.2025
Нетаньяху заявил, что борьба с ХАМАС остается задачей Израиля
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в интервью телеканалу Fox News, что борьба с палестинским движением ХАМАС остается задачей Израиля и... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T05:28:00+03:00
2025-02-06T05:32:00+03:00
в мире
сша
израиль
палестина
дональд трамп
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997455164_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_07fb1eb7775658272f586cb79d7bc109.jpg
ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в интервью телеканалу Fox News, что борьба с палестинским движением ХАМАС остается задачей Израиля и американский президент Дональд Трамп не говорил о намерении отправки военнослужащих США в сектор Газа. "Я не думаю, что он говорил об отправке военнослужащих США для завершения работы по уничтожению ХАМАС. Это наше обязательство. Это наша работа", - сказал Нетаньяху. Он добавил, что Израиль остается "абсолютно" привержен цели довести до конца эту работу. Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично. Ранее республиканцы внесли в конгресс США законопроект о замене в официальных документах называния региона Западный берег на библейские "Иудею и Самарию". Палестинское движение ХАМАС осудило высказывание Трампа по поводу изгнания палестинцев из сектора Газа и установления американского контроля над анклавом. Посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль заявил, что Палестина против идеи президента США. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в ходе выступления в парламенте назвал сектор Газа "провальным экспериментом" и призвал прислушаться к идеям Трампа о переселении жителей анклава в другие страны.
https://ria.ru/20250205/tramp-1997414626.html
https://ria.ru/20250206/ssha-1997638926.html
сша
израиль
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997455164_182:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_82c81446a3672442f407eb88e9d55fe5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, израиль, палестина, дональд трамп, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, США, Израиль, Палестина, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Нетаньяху заявил, что борьба с ХАМАС остается задачей Израиля

Нетаньяху заявил, что Трамп не говорил об отправке военных в Газу

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время пресс-конференции в Белом доме
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время пресс-конференции в Белом доме - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время пресс-конференции в Белом доме. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в интервью телеканалу Fox News, что борьба с палестинским движением ХАМАС остается задачей Израиля и американский президент Дональд Трамп не говорил о намерении отправки военнослужащих США в сектор Газа.
"Я не думаю, что он говорил об отправке военнослужащих США для завершения работы по уничтожению ХАМАС. Это наше обязательство. Это наша работа", - сказал Нетаньяху.
Последствия разрушений в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Трамп заявил, что в Газе США будут долго
Вчера, 03:36
Он добавил, что Израиль остается "абсолютно" привержен цели довести до конца эту работу.
Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично. Ранее республиканцы внесли в конгресс США законопроект о замене в официальных документах называния региона Западный берег на библейские "Иудею и Самарию".
Палестинское движение ХАМАС осудило высказывание Трампа по поводу изгнания палестинцев из сектора Газа и установления американского контроля над анклавом. Посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль заявил, что Палестина против идеи президента США. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в ходе выступления в парламенте назвал сектор Газа "провальным экспериментом" и призвал прислушаться к идеям Трампа о переселении жителей анклава в другие страны.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Американские чиновники шокированы заявлением Трампа о Газе
04:44
 
В миреСШАИзраильПалестинаДональд ТрампБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала