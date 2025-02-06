Нетаньяху заявил, что борьба с ХАМАС остается задачей Израиля
Нетаньяху заявил, что Трамп не говорил об отправке военных в Газу
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время пресс-конференции в Белом доме
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время пресс-конференции в Белом доме. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в интервью телеканалу Fox News, что борьба с палестинским движением ХАМАС остается задачей Израиля и американский президент Дональд Трамп не говорил о намерении отправки военнослужащих США в сектор Газа.
Трамп заявил, что в Газе США будут долго
Вчера, 03:36
Он добавил, что Израиль остается "абсолютно" привержен цели довести до конца эту работу.
Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично. Ранее республиканцы внесли в конгресс США законопроект о замене в официальных документах называния региона Западный берег на библейские "Иудею и Самарию".
Палестинское движение ХАМАС осудило высказывание Трампа по поводу изгнания палестинцев из сектора Газа и установления американского контроля над анклавом. Посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль заявил, что Палестина против идеи президента США. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в ходе выступления в парламенте назвал сектор Газа "провальным экспериментом" и призвал прислушаться к идеям Трампа о переселении жителей анклава в другие страны.