https://ria.ru/20250206/netanjahu-1997640610.html

Нетаньяху заявил, что борьба с ХАМАС остается задачей Израиля

Нетаньяху заявил, что борьба с ХАМАС остается задачей Израиля - РИА Новости, 06.02.2025

Нетаньяху заявил, что борьба с ХАМАС остается задачей Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в интервью телеканалу Fox News, что борьба с палестинским движением ХАМАС остается задачей Израиля и... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T05:28:00+03:00

2025-02-06T05:28:00+03:00

2025-02-06T05:32:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в интервью телеканалу Fox News, что борьба с палестинским движением ХАМАС остается задачей Израиля и американский президент Дональд Трамп не говорил о намерении отправки военнослужащих США в сектор Газа. "Я не думаю, что он говорил об отправке военнослужащих США для завершения работы по уничтожению ХАМАС. Это наше обязательство. Это наша работа", - сказал Нетаньяху. Он добавил, что Израиль остается "абсолютно" привержен цели довести до конца эту работу. Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично. Ранее республиканцы внесли в конгресс США законопроект о замене в официальных документах называния региона Западный берег на библейские "Иудею и Самарию". Палестинское движение ХАМАС осудило высказывание Трампа по поводу изгнания палестинцев из сектора Газа и установления американского контроля над анклавом. Посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль заявил, что Палестина против идеи президента США. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в ходе выступления в парламенте назвал сектор Газа "провальным экспериментом" и призвал прислушаться к идеям Трампа о переселении жителей анклава в другие страны.

https://ria.ru/20250205/tramp-1997414626.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, израиль, палестина, дональд трамп, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году