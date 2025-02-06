https://ria.ru/20250206/nechaev-1997590721.html

Сергей Нечаев: в ФРГ растет запрос на сближение с Россией в свете выборов

Сергей Нечаев: в ФРГ растет запрос на сближение с Россией в свете выборов - РИА Новости, 06.02.2025

Сергей Нечаев: в ФРГ растет запрос на сближение с Россией в свете выборов

Незадолго до предстоящих выборов в Германии наблюдается рост запроса на сближение с Россией, однако Москва будет оценивать грядущий кабмин по делам, а не... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T09:00:00+03:00

2025-02-06T09:00:00+03:00

2025-02-06T09:00:00+03:00

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Незадолго до предстоящих выборов в Германии наблюдается рост запроса на сближение с Россией, однако Москва будет оценивать грядущий кабмин по делам, а не предвыборной риторике – провозглашенный старым правительством "жесткий курс" лишь бил по самой стране, считает посол РФ в Берлине Сергей Нечаев. О провале антироссийского курса, итогах двухлетнего молчания о терактах на "Северных потоках" и грядущих мероприятиях к 80-летию Победы дипломат рассказал в интервью РИА Новости.– Сергей Юрьевич, глава МИД ФРГ Анналена Бербок, которая выступает за "феминистическую дипломатию", заявляла о прямой вовлеченности Германии в конфликт с Россией и достаточно открыто намекала на то, что выступает за поставку Украине дальнобойных крылатых ракет типа Taurus. В каком состоянии, по вашему мнению, находится российско-германская дипломатия на данный час?– Российско-германские отношения, включая их дипломатическую составляющую, переживают не лучшие времена. Это не наш выбор. Всегда исходили из понимания, что дипломатические каналы связи, особенно в кризисные периоды, должны иметь устойчивый, "всепогодный" характер. Диалог необходим, чтобы адекватно воспринимать позиции друг друга, не допускать эскалации, решать возникающие проблемы в спокойном, профессиональном ключе. Наконец, смотреть в будущее. То, с чем нам пришлось столкнуться: массовые высылки дипломатов, закрытие четырех генеральных консульств, попытки изоляции дипмиссии путем запретов на контакты с ее сотрудниками, – это деструктивные решения, направленные на разрушение отношений. По сути, дорога в никуда. Разумеется, мы вынуждены реагировать на недружественные действия в наш адрес, но мы никогда не являлись и не являемся сторонниками такого подхода.– В скором будущем в Германии к власти придет новое правительство. Что, по вашему мнению, изменится в российско-германских отношениях в свете возможного прихода кандидата от ХДС/ХСС Фридриха Мерца, который известен своим жестким курсом по отношению к России?– Не хотелось бы предвосхищать итоги предстоящих выборов в бундестаг ФРГ и, тем более, назначать фаворитов предвыборной гонки. Слово за германскими избирателями. Им решать. Дождемся формирования нового правительства. Судить о нем будем не по предвыборной риторике, а по конкретным делам. Повторюсь, мы не отказываемся от цивилизованного диалога и возобновления взаимовыгодного сотрудничества. Но языка угроз и, тем более, ультиматумов не приемлем. Что касается "жесткого курса" Берлина в отношении России, то пока он бьет, прежде всего, по интересам самой Германии и ее граждан. Думаю, отрицать это бессмысленно.– Видны ли перемены в восприятии германским обществом специальной военной операции Вооруженных сил России на Украине на фоне непрекращающейся отправки властями ФРГ Киеву вооружений, сложностей с бюджетом, призывов "затянуть пояса" и тому подобного?– Нарастающая усталость германских граждан от украинского конфликта очевидна, особенно с учетом острого социально-экономического и бюджетного кризиса в ФРГ, а также высокой устойчивости России к санкциям и давлению Запада. Какой смысл туже затягивать пояса и тратить миллиарды государственных средств на военную помощь киевскому режиму, если это не способно изменить ситуацию? Планы нанесения России "стратегического поражения", международной изоляции нашей страны, разрушения ее экономики провалились. Это все понимают. В немецком обществе растет запрос на нормализацию российско-германских отношений. Тем более что поставки немецкого летального оружия, применяемого против россиян, гражданского населения приграничья, пробуждают известные исторические параллели. Все громче звучат призывы к возобновлению торгово-экономической и энергетической кооперации, включая восстановление "Северных потоков". Игнорировать эту реальность проблематично.– Потянет ли ФРГ, даже вместе с Францией, поддержку Украины, если Вашингтон полностью остановит свою помощь, как это ранее обещал президент США Дональд Трамп?– Воздержусь от гипотетических построений. Президент Российской Федерации Владимир Путин четко определил цели и задачи СВО. Все они будут выполнены вне зависимости от планов и действий тех или иных недружественных стран. Безусловно, новые поставки вооружений и военной техники киевскому режиму способны затянуть конфликт, увеличить число жертв, но не могут повлиять на его исход.– Можно ли считать звонок канцлера ФРГ Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину попыткой обозначить идею перехода к переговорам? Рассматривает ли Москва Берлин как потенциального участника переговорного процесса или гаранта неких договоренностей?– Пока на западе надеялись нанести нашей стране "стратегическое поражение", победить Россию на поле боя, лидеры недружественных стран особой заинтересованности в переговорах не проявляли. Напротив, срывали наметившиеся договоренности. Как только Вооруженные силы Российской Федерации прочно завладели инициативой по всей линии боевого соприкосновения, начали стремительно освобождать от украинских боевиков город за городом, тут же нарисовались "миротворцы", требующие заморозить конфликт и начать мирные переговоры. Мы это уже проходили, в том числе с участием Берлина и Парижа как "посредников" и "гарантов" Минских соглашений. Результат хорошо известен.Видим, что некоторые политики в Германии пока не готовы трезво оценить ситуацию, отказаться от изживших себя нарративов так называемой "смены эпох". По-прежнему пытаются диктовать нам свои условия, рассуждают о необходимости вести переговоры с Москвой с позиции силы и на условиях Киева. То есть демонстрируют полный отрыв от реальности, ориентируясь, очевидно, на внутриполитическую повестку. Президент Российской Федерации Владимир Путин неоднократно публично разъяснял, на каких условиях мы будем готовы вести переговоры. Мяч не на нашей стороне.– В этом году по всему миру проходят памятные мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как вы можете охарактеризовать уровень сотрудничества с германскими властями и общественностью по данному вопросу? Расскажите, пожалуйста о запланированных мероприятиях, в которых примет участие посольство России в ФРГ.– Празднование 80-й годовщины Великой Победы – центральное событие года, которому российские представительства в Германии уделяют приоритетное внимание. Здесь пал Третий рейх. Здесь над поверженным рейхстагом было поднято Знамя Победы. Здесь находятся более четырех тысяч захоронений, в которых покоятся сотни тысяч советских воинов, освободивших мир от нацизма. По случаю Дня Победы планируем многочисленные мероприятия памяти в различных городах ФРГ, которые проведем вместе с ветеранами, соотечественниками, представителями духовенства, коллегами из дипмиссий стран СНГ, других дружественных государств, немецкими общественниками, членами антифашистских движений.Центральные мероприятия по традиции пройдут в Берлине 8 и 9 мая. Состоятся торжественные возложения венков и цветов на советских воинских мемориалах в Трептов-парке, Тиргартене и Панкове, будет организован прием в посольстве, пройдут шествия "Бессмертного полка", многочисленные акции памяти, культурные мероприятия, выставки, концерты. Постараемся не оставить без внимания ни одно захоронение, ни один мемориал. Проводим субботники, в которых участвуют наши сотрудники и ученики школы при посольстве, носящей почетное имя Героя Советского Союза генерал-полковника Берзарина. Привлекаем к уходу за могилами, особенно в отдаленных уголках Германии, проживающих там соотечественников, которые охотно откликаются. Многочисленные торжественные мероприятия запланированы по линии генерального консульства России в Бонне, Торгово-экономического бюро, Российского дома науки и культуры.Сотрудничество с представителями местных органов власти, полиции, Германского народного союза, общественных объединений в плане ухода за советскими воинскими захоронениями, мониторинга их состояния, плановой санации и оперативного устранения последствий актов вандализма, которые, к сожалению, имеют место, оцениваем положительно.Одновременно решительно не приемлем практику последних лет, связанную с запретами на демонстрацию в ходе праздничных мероприятий флагов СССР и России, символов Великой Победы, включая красные стяги, георгиевские ленты, историческую военную униформу и даже песни военных лет. Рассматриваем подобные запреты земельных и муниципальных властей как обусловленное политической конъюнктурой проявление исторического ревизионизма, неуважение к памяти советских воинов-освободителей, избавивших мир от коричневой чумы ценой своих жизней. Эту нашу позицию регулярно доводим до германских властей.– В имеющейся в распоряжении РИА Новости ноте посольства России в ФРГ содержится требование к германским властям признать злодеяния Третьего рейха и, в частности, блокады Ленинграда в качестве акта геноцида. В недавнем интервью газете Berliner Zeitung германский историк Гетц Али поддержал данное требование, назвав его исторически обоснованным. Какой на данный момент статус у данного вопроса, и последовал ли официальный ответ на ноту?– Работа по продвижению международного признания преступлений Третьего рейха и его пособников на территории СССР геноцидом народов Советского Союза – это не только дань памяти жертвам нацизма, но и стремление восстановить историческую справедливость. То, что в отношении мирных советских граждан нацистами планомерно осуществлялся геноцид, – безусловный и неоспоримый факт. Он подтверждается как доктринальными документами рейха, который изначально собирался вести в нашей стране войну на уничтожение, так и огромным массивом документальных свидетельств совершенных преступлений, что нашло отражение в том числе в решениях Нюрнбергского трибунала.Германия на официальном уровне пока не демонстрирует готовности признать очевидное, рассматривая страшные злодеяния нацистов в СССР, включая блокаду Ленинграда, как военные преступления. Как в таком случае воспринимать неоднократную квалификацию германским бундестагом и правительством других исторических событий в качестве геноцида или действий, которые с позиции современных международно-правовых норм могли бы квалифицироваться как геноцид? Вспомнить хотя бы принятую германским бундестагом в декабре 2022 года резолюцию о признании массового голода в СССР в начале 1930-х годов, в результате которого погибло несколько миллионов советских граждан разных национальностей в разных республиках страны, геноцидом украинцев. Это решение, противоречащее фактам, историческим документам, правовым оценкам, да и здравому смыслу, было продиктовано исключительно политической конъюнктурой (ранее все попытки Киева продвинуть данный подход в ФРГ неизменно отвергались). На этом фоне немецким политикам и депутатам следовало бы проявить принципиальность и восстановить справедливость, признав историческую ответственность Германии перед народами Советского Союза в полном объеме. Соответствующая системная работа будет продолжена российскими дипломатами. Будем настойчиво ставить этот вопрос перед новым составом бундестага и новым правительством ФРГ.– В СМИ ФРГ и выступлениях политиков правящей коалиции все реже появляются публикации о теракте на трубопроводах "Северный поток". Нет ли у вас ощущения, что нынешние германские власти намерены уйти со своих постов, так и не поделившись с Россией и мировой общественностью итогами проводившегося расследования?– Несмотря на то, что канцлер ФРГ Олаф Шольц публично признал, что в сентябре 2022 года на "Северных потоках" был совершен террористический акт, а виновные должны предстать перед судом, ситуация с расследованием этой беспрецедентной атаки на крупнейший объект европейской критической инфраструктуры выглядит, мягко говоря, странно. Германское правительство, обычно скорое на бездоказательные обвинения России, как в случае с поврежденными на Балтике подводными кабелями и разнообразными хакерскими атаками, здесь изначально проявляло повышенную сдержанность, от комментариев воздерживалось, переводя стрелки на генпрокуратуру ФРГ. Мол, это ее компетенция. Последняя продолжает отмалчиваться, уклоняясь как от презентации промежуточных итогов своей работы, так и проведения транспарентного международного расследования с российским участием. В итоге спустя два с половиной года после терактов воз и ныне там. Мотивацию уходящего правительства ФРГ оценивать не берусь, но доверию к действиям германской стороны это явно не способствует.

https://ria.ru/20250203/germaniya-1996917468.html

https://ria.ru/20250201/germaniya-1996750111.html

https://ria.ru/20250202/gensek-1996887877.html

https://ria.ru/20250204/berbok-1997319830.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью, в мире, россия, германия, сергей нечаев (дипломат), международные отношения