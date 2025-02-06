https://ria.ru/20250206/nauka-1997764455.html

Путин назвал достижения науки фундаментом развития России

Путин назвал достижения науки фундаментом развития России - РИА Новости, 06.02.2025

Путин назвал достижения науки фундаментом развития России

Достижения науки являются фундаментальным вопросом для развития России и обеспечения безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T15:44:00+03:00

2025-02-06T15:44:00+03:00

2025-02-06T15:44:00+03:00

наука

россия

владимир путин

наука

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Достижения науки являются фундаментальным вопросом для развития России и обеспечения безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в четверг вручил президентские премии по науке и инновациям для молодых ученых за 2024 год. "Исходим из того, что наука, ее достижения - это фундаментальный вопрос для суверенитета и будущего России. Они определяют наше развитие, нашу безопасность и, что очень важно, качество жизни наших граждан, потому что великие научные открытия всегда создают новые возможности для людей. И я очень рассчитываю на ваше участие в этой созидательной, интересной работе, вашей (лауреатов - ред.) и всех ваших коллег", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240208/nauka-1925633830.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, наука