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Путин назвал достижения науки фундаментом развития России - РИА Новости, 06.02.2025
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Наука
 
15:44 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/nauka-1997764455.html
Путин назвал достижения науки фундаментом развития России
Путин назвал достижения науки фундаментом развития России - РИА Новости, 06.02.2025
Путин назвал достижения науки фундаментом развития России
Достижения науки являются фундаментальным вопросом для развития России и обеспечения безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T15:44:00+03:00
2025-02-06T15:44:00+03:00
наука
россия
владимир путин
наука
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Достижения науки являются фундаментальным вопросом для развития России и обеспечения безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в четверг вручил президентские премии по науке и инновациям для молодых ученых за 2024 год. "Исходим из того, что наука, ее достижения - это фундаментальный вопрос для суверенитета и будущего России. Они определяют наше развитие, нашу безопасность и, что очень важно, качество жизни наших граждан, потому что великие научные открытия всегда создают новые возможности для людей. И я очень рассчитываю на ваше участие в этой созидательной, интересной работе, вашей (лауреатов - ред.) и всех ваших коллег", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240208/nauka-1925633830.html
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россия, владимир путин, наука
Наука, Россия, Владимир Путин, Наука
Путин назвал достижения науки фундаментом развития России

Путин назвал достижения науки фундаментом для развития и безопасности России

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Достижения науки являются фундаментальным вопросом для развития России и обеспечения безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в четверг вручил президентские премии по науке и инновациям для молодых ученых за 2024 год.
"Исходим из того, что наука, ее достижения - это фундаментальный вопрос для суверенитета и будущего России. Они определяют наше развитие, нашу безопасность и, что очень важно, качество жизни наших граждан, потому что великие научные открытия всегда создают новые возможности для людей. И я очень рассчитываю на ваше участие в этой созидательной, интересной работе, вашей (лауреатов - ред.) и всех ваших коллег", - сказал Путин.
III Конгресс молодых ученых - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
День российской науки
8 февраля 2024, 02:32
 
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