Путин предложил создать экспозицию об отечественной науке
Путин предложил создать экспозицию о науке в Национальном центре "Россия"
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на церемонии вручения премии президента в области науки и инноваций молодым ученым за 2024 год
Президент России Владимир Путин на церемонии вручения премии президента в области науки и инноваций молодым ученым за 2024 год
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что есть идея создать специальную экспозицию об отечественной науке в Национальном центре "Россия".
"Хотим, чтобы вся страна, подрастающие поколения знали о ваших свершениях, гордились отечественной наукой. В этой связи есть идея создать специальную экспозицию на площадке Национального центра "Россия", чтобы её посетители, это и наши граждане, и зарубежные гости, могли лучше познакомиться с достижениями наших лауреатов, с лучшими проектами молодых учёных России", - сказал Путин во время вручения премий президента в области науки и инноваций молодым ученым за 2024 год.
Он добавил, что очень важно не только повышать общественное уважение, авторитет нового поколения исследователей, заниматься популяризацией их работы. Огромное значение имеет и достойная финансовая поддержка.
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