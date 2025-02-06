https://ria.ru/20250206/nauka-1997761618.html

Путин предложил создать экспозицию об отечественной науке

Путин предложил создать экспозицию об отечественной науке - РИА Новости, 06.02.2025

Путин предложил создать экспозицию об отечественной науке

Президент России Владимир Путин заявил, что есть идея создать специальную экспозицию об отечественной науке в Национальном центре "Россия". РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T15:36:00+03:00

2025-02-06T15:36:00+03:00

2025-02-06T16:02:00+03:00

наука

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что есть идея создать специальную экспозицию об отечественной науке в Национальном центре "Россия". "Хотим, чтобы вся страна, подрастающие поколения знали о ваших свершениях, гордились отечественной наукой. В этой связи есть идея создать специальную экспозицию на площадке Национального центра "Россия", чтобы её посетители, это и наши граждане, и зарубежные гости, могли лучше познакомиться с достижениями наших лауреатов, с лучшими проектами молодых учёных России", - сказал Путин во время вручения премий президента в области науки и инноваций молодым ученым за 2024 год. Он добавил, что очень важно не только повышать общественное уважение, авторитет нового поколения исследователей, заниматься популяризацией их работы. Огромное значение имеет и достойная финансовая поддержка.

https://ria.ru/20240208/nauka-1925633830.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин