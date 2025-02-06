НАТО пытается блокировать Россию на Балтике, заявил Патрушев
Патрушев: НАТО пытается парализовать работу российских портов в Балтийском море
© AP Photo / Gero BreloerУчения НАТО в Балтийском море
© AP Photo / Gero Breloer
Учения НАТО в Балтийском море. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 фев — РИА Новости. НАТО пытается блокировать Россию в Балтийском море и парализовать работу портов в Ленинградской и Калининградской областях, заявил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
"Координируемые англосаксами действия Североатлантического альянса на Балтике, в Финском заливе, представляют собой попытки блокады России, в том числе с целью парализовать работу наших портов в Ленинградской и Калининградской областях", — сказал он на совещании по вопросам обеспечения безопасности морского и речного судоходства в Нижнем Новгороде.
По его словам, политика НАТО негативно влияет на безопасность грузовых и пассажирских перевозок, разрушает глобальную систему морского торгового судоходства.
"В своем стремлении ослабить Россию западники используют и террористические методы. Примером этому является атака российского судна в Средиземном море, а также, по сути, пиратский захват судна Eagle S на Балтике", — отметил Патрушев.
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