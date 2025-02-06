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НАТО пытается блокировать Россию на Балтике, заявил Патрушев - РИА Новости, 06.02.2025
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17:20 06.02.2025 (обновлено: 18:06 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/nato-1997791589.html
НАТО пытается блокировать Россию на Балтике, заявил Патрушев
НАТО пытается блокировать Россию на Балтике, заявил Патрушев - РИА Новости, 06.02.2025
НАТО пытается блокировать Россию на Балтике, заявил Патрушев
НАТО пытается блокировать Россию в Балтийском море и парализовать работу портов в Ленинградской и Калининградской областях, заявил помощник президента,... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T17:20:00+03:00
2025-02-06T18:06:00+03:00
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николай патрушев
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александр токовинин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 фев — РИА Новости. НАТО пытается блокировать Россию в Балтийском море и парализовать работу портов в Ленинградской и Калининградской областях, заявил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев."Координируемые англосаксами действия Североатлантического альянса на Балтике, в Финском заливе, представляют собой попытки блокады России, в том числе с целью парализовать работу наших портов в Ленинградской и Калининградской областях", — сказал он на совещании по вопросам обеспечения безопасности морского и речного судоходства в Нижнем Новгороде.По его словам, политика НАТО негативно влияет на безопасность грузовых и пассажирских перевозок, разрушает глобальную систему морского торгового судоходства."В своем стремлении ослабить Россию западники используют и террористические методы. Примером этому является атака российского судна в Средиземном море, а также, по сути, пиратский захват судна Eagle S на Балтике", — отметил Патрушев.Линия электропередачи Estlink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря. Финская полиция заявляла, что электрокабель и кабели связи перерезал якорем танкер Eagle S под флагом Островов Кука. Местная таможня бездоказательно утверждала, что судно якобы причастно к перевозке российской нефти.Девяти членам экипажа танкера запретили покидать Финляндию. Всего на борту было 20 человек, все они — граждане Грузии и Индии.При этом газета The Washington Post писала со ссылкой на источники в разведке, что западные спецслужбы не нашли доказательств причастности России к повреждению подводных кабелей.Заявления о причастности к этому Москвы нацелены на то, чтобы препятствовать экспорту российской нефти, подчеркивала официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, НАТО воспользовалась ситуацией для наращивания военного присутствия в Балтийском море.Милитаризация БалтикиВ середине января по итогам саммита стран НАТО Балтийского региона в Хельсинки блок анонсировал миссию "Балтийский часовой" с целью "повысить ситуационную осведомленность" в регионе на фоне недавних повреждений кабелей.В НАТО не уточняли, сколько кораблей и воздушных средств задействуют, но подчеркивали, что миссия носит бессрочный характер. По данным Yle, альянс отправит до десяти кораблей для мониторинга инфраструктуры на Балтике.В рамках объявленной миссии в Балтийское море уже прибыли минный тральщик ВМС ФРГ "Даттельн", гидрографическое судно "Люймес" флота Нидерландов и корвет типа "Висбю" ВМС Швеции.Посол России в Бельгии Александр Токовинин предупреждал, что Москва примет ответные меры на балтийскую операцию НАТО по патрулированию подводных коммуникаций.
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в мире, россия, финляндия, финский залив, николай патрушев, нато, мария захарова, александр токовинин, балтийское море
В мире, Россия, Финляндия, Финский залив, Николай Патрушев, НАТО, Мария Захарова, Александр Токовинин, Балтийское море
НАТО пытается блокировать Россию на Балтике, заявил Патрушев

Патрушев: НАТО пытается парализовать работу российских портов в Балтийском море

© AP Photo / Gero BreloerУчения НАТО в Балтийском море
Учения НАТО в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© AP Photo / Gero Breloer
Учения НАТО в Балтийском море. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 фев — РИА Новости. НАТО пытается блокировать Россию в Балтийском море и парализовать работу портов в Ленинградской и Калининградской областях, заявил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
"Координируемые англосаксами действия Североатлантического альянса на Балтике, в Финском заливе, представляют собой попытки блокады России, в том числе с целью парализовать работу наших портов в Ленинградской и Калининградской областях", — сказал он на совещании по вопросам обеспечения безопасности морского и речного судоходства в Нижнем Новгороде.
Немецкий фрегат Аугсбург (F 213) - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Корабли НАТО уже в Финском заливе. Что назревает у российских границ
17 января, 08:00
По его словам, политика НАТО негативно влияет на безопасность грузовых и пассажирских перевозок, разрушает глобальную систему морского торгового судоходства.
"В своем стремлении ослабить Россию западники используют и террористические методы. Примером этому является атака российского судна в Средиземном море, а также, по сути, пиратский захват судна Eagle S на Балтике", — отметил Патрушев.
Корабль HMS Somerset - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Британия устроила слежку за российским судном
22 января, 21:58

Грузовое судно "Урса Майор", плывшее из Санкт-Петербурга во Владивосток, потерпело крушение 23 декабря в Средиземном море. Оно затонуло в 67 милях от испанского берега и в 45 — от алжирского, 14 членов экипажа спасли, двое числятся пропавшими без вести. В МИД России заявили, что сухогруз затонул после взрыва в машинном отделении. Как отметили в "Оборонлогистике", причиной крушения стал теракт.

Линия электропередачи Estlink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря. Финская полиция заявляла, что электрокабель и кабели связи перерезал якорем танкер Eagle S под флагом Островов Кука. Местная таможня бездоказательно утверждала, что судно якобы причастно к перевозке российской нефти.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Страны НАТО пропустили давно ожидаемый удар
22 ноября 2024, 08:00
Девяти членам экипажа танкера запретили покидать Финляндию. Всего на борту было 20 человек, все они — граждане Грузии и Индии.
При этом газета The Washington Post писала со ссылкой на источники в разведке, что западные спецслужбы не нашли доказательств причастности России к повреждению подводных кабелей.
Заявления о причастности к этому Москвы нацелены на то, чтобы препятствовать экспорту российской нефти, подчеркивала официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, НАТО воспользовалась ситуацией для наращивания военного присутствия в Балтийском море.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
Горячие корсары Балтийского моря разворачивают войну против России
30 декабря 2024, 08:00

Милитаризация Балтики

В середине января по итогам саммита стран НАТО Балтийского региона в Хельсинки блок анонсировал миссию "Балтийский часовой" с целью "повысить ситуационную осведомленность" в регионе на фоне недавних повреждений кабелей.
В НАТО не уточняли, сколько кораблей и воздушных средств задействуют, но подчеркивали, что миссия носит бессрочный характер. По данным Yle, альянс отправит до десяти кораблей для мониторинга инфраструктуры на Балтике.
Финский ракетный катер класса Хамина на марше в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Финляндия направит в Балтийское море ракетный катер
22 января, 11:39
В рамках объявленной миссии в Балтийское море уже прибыли минный тральщик ВМС ФРГ "Даттельн", гидрографическое судно "Люймес" флота Нидерландов и корвет типа "Висбю" ВМС Швеции.
Посол России в Бельгии Александр Токовинин предупреждал, что Москва примет ответные меры на балтийскую операцию НАТО по патрулированию подводных коммуникаций.
Корабли НАТО в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
На Западе испугались действий НАТО в Балтийском море
20 января, 19:58
 
В миреРоссияФинляндияФинский заливНиколай ПатрушевНАТОМария ЗахароваАлександр ТоковининБалтийское море
 
 
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