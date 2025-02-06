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НАТО пытается блокировать Россию на Балтике, заявил Патрушев

НАТО пытается блокировать Россию на Балтике, заявил Патрушев - РИА Новости, 06.02.2025

НАТО пытается блокировать Россию на Балтике, заявил Патрушев

НАТО пытается блокировать Россию в Балтийском море и парализовать работу портов в Ленинградской и Калининградской областях, заявил помощник президента,... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T17:20:00+03:00

2025-02-06T17:20:00+03:00

2025-02-06T18:06:00+03:00

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 фев — РИА Новости. НАТО пытается блокировать Россию в Балтийском море и парализовать работу портов в Ленинградской и Калининградской областях, заявил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев."Координируемые англосаксами действия Североатлантического альянса на Балтике, в Финском заливе, представляют собой попытки блокады России, в том числе с целью парализовать работу наших портов в Ленинградской и Калининградской областях", — сказал он на совещании по вопросам обеспечения безопасности морского и речного судоходства в Нижнем Новгороде.По его словам, политика НАТО негативно влияет на безопасность грузовых и пассажирских перевозок, разрушает глобальную систему морского торгового судоходства."В своем стремлении ослабить Россию западники используют и террористические методы. Примером этому является атака российского судна в Средиземном море, а также, по сути, пиратский захват судна Eagle S на Балтике", — отметил Патрушев.Линия электропередачи Estlink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря. Финская полиция заявляла, что электрокабель и кабели связи перерезал якорем танкер Eagle S под флагом Островов Кука. Местная таможня бездоказательно утверждала, что судно якобы причастно к перевозке российской нефти.Девяти членам экипажа танкера запретили покидать Финляндию. Всего на борту было 20 человек, все они — граждане Грузии и Индии.При этом газета The Washington Post писала со ссылкой на источники в разведке, что западные спецслужбы не нашли доказательств причастности России к повреждению подводных кабелей.Заявления о причастности к этому Москвы нацелены на то, чтобы препятствовать экспорту российской нефти, подчеркивала официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, НАТО воспользовалась ситуацией для наращивания военного присутствия в Балтийском море.Милитаризация БалтикиВ середине января по итогам саммита стран НАТО Балтийского региона в Хельсинки блок анонсировал миссию "Балтийский часовой" с целью "повысить ситуационную осведомленность" в регионе на фоне недавних повреждений кабелей.В НАТО не уточняли, сколько кораблей и воздушных средств задействуют, но подчеркивали, что миссия носит бессрочный характер. По данным Yle, альянс отправит до десяти кораблей для мониторинга инфраструктуры на Балтике.В рамках объявленной миссии в Балтийское море уже прибыли минный тральщик ВМС ФРГ "Даттельн", гидрографическое судно "Люймес" флота Нидерландов и корвет типа "Висбю" ВМС Швеции.Посол России в Бельгии Александр Токовинин предупреждал, что Москва примет ответные меры на балтийскую операцию НАТО по патрулированию подводных коммуникаций.

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Ольга Фомченкова

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