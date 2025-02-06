https://ria.ru/20250206/nato-1997765100.html

НАТО вскоре начнет размещать силы в Финляндии, заявил посол России

НАТО вскоре начнет размещать силы в Финляндии, заявил посол России - РИА Новости, 06.02.2025

НАТО вскоре начнет размещать силы в Финляндии, заявил посол России

Реализация решений НАТО о размещении сил и структур альянса в Финляндии, как ожидается, начнется в ближайшие месяцы, заявил в интервью РИА Новости посол России... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T15:46:00+03:00

2025-02-06T15:46:00+03:00

2025-02-06T15:49:00+03:00

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Реализация решений НАТО о размещении сил и структур альянса в Финляндии, как ожидается, начнется в ближайшие месяцы, заявил в интервью РИА Новости посол России в Финляндии Павел Кузнецов."На севере страны планируется размещение многонациональной тактической группы передового присутствия Объединенных сухопутных войск НАТО под шведским руководством. На востоке страны, в городе Миккели, появится штаб регионального командования сухопутных сил альянса. Принципиальные политические решения руководства НАТО на этот счет приняты, а практическая их реализация начнется, судя по всему, уже в ближайшие месяцы", - сказал Кузнецов.Посол добавил, что Финляндия прорабатывает планы по встраиванию национальной логистической инфраструктуры в "общенатовские маршрутные схемы" с целью ускоренной переброски в Финляндию войск союзников "в случае необходимости". Финское руководство также работает над планами по складированию вооружений и военной техники НАТО на территории страны."При этом пока речь не идет о создании в Финляндии иностранных военных баз с постоянной дислокацией крупных воинских контингентов, о размещении тяжелого наступательного вооружения и тому подобного", - добавил посол.Финляндия присоединилась к Североатлантическому альянсу 4 апреля 2023 года.Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявлял, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20250206/nato-1997636129.html

https://ria.ru/20250204/finljandija-1997317523.html

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в мире, финляндия, хельсинки, нато, россия, павел кузнецов