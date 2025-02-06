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Россия пообещала ответить на операцию НАТО в Балтийском море - РИА Новости, 06.02.2025
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10:53 06.02.2025 (обновлено: 11:54 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/nato-1997673593.html
Россия пообещала ответить на операцию НАТО в Балтийском море
Россия пообещала ответить на операцию НАТО в Балтийском море - РИА Новости, 06.02.2025
Россия пообещала ответить на операцию НАТО в Балтийском море
Москва примет ответные меры на балтийскую операцию НАТО по патрулированию подводных коммуникаций под названием "Балтийский часовой", заявил посол России в... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T10:53:00+03:00
2025-02-06T11:54:00+03:00
россия
балтийское море
брюссель
нато
москва
александр токовинин
бельгия
в мире
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Москва примет ответные меры на балтийскую операцию НАТО по патрулированию подводных коммуникаций под названием "Балтийский часовой", заявил посол России в Бельгии Александр Токовинин."Недавно в январе было принято новое решение Североатлантического альянса о начале операции на Балтике под названием "Балтийский часовой", которое предполагает направление туда дополнительных военных кораблей, дополнительных военно-воздушных сил. Разумеется, с российской стороны будут предприниматься ответные меры", - сказал глава российской дипмиссии в эфире телеканала "Россия-24".Объявленная ранее на саммите в Хельсинки миссия НАТО под названием "Балтийский часовой" (Baltic Sentry), которая, как утверждается, призвана защитить подводную инфраструктуру на Балтике, будет носить бессрочный характер, говорилось в заявлении верховного командования ОВС НАТО в Монсе.
https://ria.ru/20250131/nato-1996579363.html
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россия, балтийское море, брюссель, нато, москва, александр токовинин, бельгия, в мире
Россия, Балтийское море, Брюссель, НАТО, Москва, Александр Токовинин, Бельгия, В мире
Россия пообещала ответить на операцию НАТО в Балтийском море

Посол Токовинин: Россия ответит на операцию НАТО в Балтийском море

© AP Photo / Gero BreloerУчения НАТО в Балтийском море
Учения НАТО в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© AP Photo / Gero Breloer
Учения НАТО в Балтийском море. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Москва примет ответные меры на балтийскую операцию НАТО по патрулированию подводных коммуникаций под названием "Балтийский часовой", заявил посол России в Бельгии Александр Токовинин.
"Недавно в январе было принято новое решение Североатлантического альянса о начале операции на Балтике под названием "Балтийский часовой", которое предполагает направление туда дополнительных военных кораблей, дополнительных военно-воздушных сил. Разумеется, с российской стороны будут предприниматься ответные меры", - сказал глава российской дипмиссии в эфире телеканала "Россия-24".
Объявленная ранее на саммите в Хельсинки миссия НАТО под названием "Балтийский часовой" (Baltic Sentry), которая, как утверждается, призвана защитить подводную инфраструктуру на Балтике, будет носить бессрочный характер, говорилось в заявлении верховного командования ОВС НАТО в Монсе.
Учения НАТО в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
СМИ раскрыли опасный план НАТО против России в Балтийском море
31 января, 11:56
 
РоссияБалтийское мореБрюссельНАТОМоскваАлександр ТоковининБельгияВ мире
 
 
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