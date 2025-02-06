https://ria.ru/20250206/nato-1997673593.html

Россия пообещала ответить на операцию НАТО в Балтийском море

Россия пообещала ответить на операцию НАТО в Балтийском море - РИА Новости, 06.02.2025

Россия пообещала ответить на операцию НАТО в Балтийском море

Москва примет ответные меры на балтийскую операцию НАТО по патрулированию подводных коммуникаций под названием "Балтийский часовой", заявил посол России в... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T10:53:00+03:00

2025-02-06T10:53:00+03:00

2025-02-06T11:54:00+03:00

россия

балтийское море

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александр токовинин

бельгия

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Москва примет ответные меры на балтийскую операцию НАТО по патрулированию подводных коммуникаций под названием "Балтийский часовой", заявил посол России в Бельгии Александр Токовинин."Недавно в январе было принято новое решение Североатлантического альянса о начале операции на Балтике под названием "Балтийский часовой", которое предполагает направление туда дополнительных военных кораблей, дополнительных военно-воздушных сил. Разумеется, с российской стороны будут предприниматься ответные меры", - сказал глава российской дипмиссии в эфире телеканала "Россия-24".Объявленная ранее на саммите в Хельсинки миссия НАТО под названием "Балтийский часовой" (Baltic Sentry), которая, как утверждается, призвана защитить подводную инфраструктуру на Балтике, будет носить бессрочный характер, говорилось в заявлении верховного командования ОВС НАТО в Монсе.

https://ria.ru/20250131/nato-1996579363.html

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балтийское море

брюссель

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