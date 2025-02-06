https://ria.ru/20250206/nato-1997630341.html

В Европе обнаружили критическую уязвимость НАТО

В Европе обнаружили критическую уязвимость НАТО - РИА Новости, 06.02.2025

В Европе обнаружили критическую уязвимость НАТО

Страны ЕС не смогли улучшить возможности быстрого развертывания основных сил в случае начала вооруженного конфликта, свидетельствуют данные отчета Европейской... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T01:54:00+03:00

2025-02-06T01:54:00+03:00

2025-02-06T01:54:00+03:00

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Страны ЕС не смогли улучшить возможности быстрого развертывания основных сил в случае начала вооруженного конфликта, свидетельствуют данные отчета Европейской счетной палаты, опубликованные агентством Bloomberg."Несмотря на новые военные угрозы, задачи по созданию системы быстрого перемещения личного состава, снаряжения и боеприпасов в крупных масштабах так и не были достигнуты", — говорится в отчете.Аудиторы также обратили внимание, что бюджет НАТО на 2021-2027 годы включает развитие инфраструктуры как для гражданского, так и для военного пользования, но к концу 2023 года эти деньги уже потратили на нескоординированные проекты, которые не учитывали стратегическую обстановку и расстановку сил. Новых источников финансирования нет.В отчете также подвергается критике бюрократия в виде неорганизованной структуры командования и долгих согласований перевозок.С 2022 года отмечается значительный общий рост расходов на оборону стран НАТО и их союзников. На саммите в Вильнюсе в 2023 году страны альянса договорились тратить на оборону минимум два процента ВВП. Сейчас, согласно официальным данным, два процента ВВП тратят 23 государства из 32 членов блока.

https://ria.ru/20250205/vooruzhenie-1997551843.html

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в мире, европа, нато, евросоюз