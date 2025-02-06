В МВФ следят за действиями США по поддержке Украины
МВФ следит за действиями властей США по поддержке Украины и USAID
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТабличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ
Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) пристально следит за действиями американских властей, включая приостановку оказания внешней помощи и действия в отношении Агентства США по международному развитию (USAID), на предмет их влияния на поддержку Украины, заявила директор по коммуникациям МВФ Джули Козак.
"Мы внимательно следим за объявлениями и событиями. Относительно USAID, на данном этапе еще слишком рано оценивать точное воздействие на страны, которые оно поддерживает. Мы будем ждать ясности относительно следующих шагов, включая любые изменения в сфере деятельности USAID", - сказала она на брифинге, комментируя влияние действий Вашингтона на поддержку Украины и других стран.
Украина за последние три года получила 27,2% всех средств USAID, работа которого подверглась резкой критике нового руководства в Вашингтоне, выяснило РИА Новости на основе анализа данных американского портала ForeignAssistance.gov.
Президент США Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности главы USAID, тот в свою очередь уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи. Американский предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку".
USAID сообщило, что в пятницу весь его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений, будет отправлен в административный отпуск. Телеканал CBS со ссылкой на источники ранее сообщал, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь персонал оттуда будет отозван к пятнице.