https://ria.ru/20250206/mvf-1997824760.html

В МВФ следят за действиями США по поддержке Украины

В МВФ следят за действиями США по поддержке Украины - РИА Новости, 06.02.2025

В МВФ следят за действиями США по поддержке Украины

Международный валютный фонд (МВФ) пристально следит за действиями американских властей, включая приостановку оказания внешней помощи и действия в отношении... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T19:13:00+03:00

2025-02-06T19:13:00+03:00

2025-02-06T19:14:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) пристально следит за действиями американских властей, включая приостановку оказания внешней помощи и действия в отношении Агентства США по международному развитию (USAID), на предмет их влияния на поддержку Украины, заявила директор по коммуникациям МВФ Джули Козак. "Мы внимательно следим за объявлениями и событиями. Относительно USAID, на данном этапе еще слишком рано оценивать точное воздействие на страны, которые оно поддерживает. Мы будем ждать ясности относительно следующих шагов, включая любые изменения в сфере деятельности USAID", - сказала она на брифинге, комментируя влияние действий Вашингтона на поддержку Украины и других стран. Украина за последние три года получила 27,2% всех средств USAID, работа которого подверглась резкой критике нового руководства в Вашингтоне, выяснило РИА Новости на основе анализа данных американского портала ForeignAssistance.gov. Президент США Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности главы USAID, тот в свою очередь уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи. Американский предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". USAID сообщило, что в пятницу весь его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений, будет отправлен в административный отпуск. Телеканал CBS со ссылкой на источники ранее сообщал, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь персонал оттуда будет отозван к пятнице.

https://ria.ru/20250206/postavki-1997644802.html

https://ria.ru/20250205/ukraina-1997607703.html

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в мире, украина, вашингтон (штат), сша, дональд трамп, марко рубио, илон маск, агентство по международному развитию сша, мвф