Рейтинг@Mail.ru
В МВФ следят за действиями США по поддержке Украины - РИА Новости, 06.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:13 06.02.2025 (обновлено: 19:14 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/mvf-1997824760.html
В МВФ следят за действиями США по поддержке Украины
В МВФ следят за действиями США по поддержке Украины - РИА Новости, 06.02.2025
В МВФ следят за действиями США по поддержке Украины
Международный валютный фонд (МВФ) пристально следит за действиями американских властей, включая приостановку оказания внешней помощи и действия в отношении... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T19:13:00+03:00
2025-02-06T19:14:00+03:00
в мире
украина
вашингтон (штат)
сша
дональд трамп
марко рубио
илон маск
агентство по международному развитию сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138446/74/1384467477_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_7982bb1e5a4fb1b037addad4f60054da.jpg
ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) пристально следит за действиями американских властей, включая приостановку оказания внешней помощи и действия в отношении Агентства США по международному развитию (USAID), на предмет их влияния на поддержку Украины, заявила директор по коммуникациям МВФ Джули Козак. "Мы внимательно следим за объявлениями и событиями. Относительно USAID, на данном этапе еще слишком рано оценивать точное воздействие на страны, которые оно поддерживает. Мы будем ждать ясности относительно следующих шагов, включая любые изменения в сфере деятельности USAID", - сказала она на брифинге, комментируя влияние действий Вашингтона на поддержку Украины и других стран. Украина за последние три года получила 27,2% всех средств USAID, работа которого подверглась резкой критике нового руководства в Вашингтоне, выяснило РИА Новости на основе анализа данных американского портала ForeignAssistance.gov. Президент США Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности главы USAID, тот в свою очередь уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи. Американский предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". USAID сообщило, что в пятницу весь его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений, будет отправлен в административный отпуск. Телеканал CBS со ссылкой на источники ранее сообщал, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь персонал оттуда будет отозван к пятнице.
https://ria.ru/20250206/postavki-1997644802.html
https://ria.ru/20250205/ukraina-1997607703.html
украина
вашингтон (штат)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138446/74/1384467477_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_8c80c8933ca9c25d95f401d1bd2027ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вашингтон (штат), сша, дональд трамп, марко рубио, илон маск, агентство по международному развитию сша, мвф
В мире, Украина, Вашингтон (штат), США, Дональд Трамп, Марко Рубио, Илон Маск, Агентство по международному развитию США, МВФ
В МВФ следят за действиями США по поддержке Украины

МВФ следит за действиями властей США по поддержке Украины и USAID

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТабличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ
Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) пристально следит за действиями американских властей, включая приостановку оказания внешней помощи и действия в отношении Агентства США по международному развитию (USAID), на предмет их влияния на поддержку Украины, заявила директор по коммуникациям МВФ Джули Козак.
"Мы внимательно следим за объявлениями и событиями. Относительно USAID, на данном этапе еще слишком рано оценивать точное воздействие на страны, которые оно поддерживает. Мы будем ждать ясности относительно следующих шагов, включая любые изменения в сфере деятельности USAID", - сказала она на брифинге, комментируя влияние действий Вашингтона на поддержку Украины и других стран.
Погрузка военной помощи для Украины - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
В США резко отреагировали на возобновление военной помощи Украине
Вчера, 07:10
Украина за последние три года получила 27,2% всех средств USAID, работа которого подверглась резкой критике нового руководства в Вашингтоне, выяснило РИА Новости на основе анализа данных американского портала ForeignAssistance.gov.
Президент США Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности главы USAID, тот в свою очередь уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи. Американский предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку".
USAID сообщило, что в пятницу весь его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений, будет отправлен в административный отпуск. Телеканал CBS со ссылкой на источники ранее сообщал, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь персонал оттуда будет отозван к пятнице.
Штаб-квартира USAID - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Роль USAID на Украине сводилась к столкновению с Россией, заявили в Раде
5 февраля, 20:08
 
В миреУкраинаВашингтон (штат)СШАДональд ТрампМарко РубиоИлон МаскАгентство по международному развитию СШАМВФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала