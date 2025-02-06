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МВФ выделит Украине 900 миллионов долларов - РИА Новости, 06.02.2025
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19:05 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/mvf-1997822591.html
МВФ выделит Украине 900 миллионов долларов
МВФ выделит Украине 900 миллионов долларов - РИА Новости, 06.02.2025
МВФ выделит Украине 900 миллионов долларов
Международный валютный фонд (МВФ) выделит Украине 900 миллионов долларов после следующего пересмотра действующей кредитной программы, заявила директор по... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T19:05:00+03:00
2025-02-06T19:05:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) выделит Украине 900 миллионов долларов после следующего пересмотра действующей кредитной программы, заявила директор по коммуникациям МВФ Джули Козак на вопрос РИА Новости. "В случае завершения следующего пересмотра и одобрения (исполнительным - ред.) советом, Украина получит доступ к порядка 900 миллионам долларов", - сообщила она на вопрос агентства на брифинге. В январе депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что экономическая ситуация на Украине в 2025 году может сильно ухудшиться. Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине на производство собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
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украина, россия, киев, алексей гончаренко, владимир зеленский, верховная рада украины, мвф, в мире
Украина, Россия, Киев, Алексей Гончаренко, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, МВФ, В мире
МВФ выделит Украине 900 миллионов долларов

МВФ выделит Украине 900 миллионов долларов после пересмотра кредитной программы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) выделит Украине 900 миллионов долларов после следующего пересмотра действующей кредитной программы, заявила директор по коммуникациям МВФ Джули Козак на вопрос РИА Новости.
"В случае завершения следующего пересмотра и одобрения (исполнительным - ред.) советом, Украина получит доступ к порядка 900 миллионам долларов", - сообщила она на вопрос агентства на брифинге.
В январе депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что экономическая ситуация на Украине в 2025 году может сильно ухудшиться.
Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине на производство собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
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