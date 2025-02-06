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МВФ выделит Украине 900 миллионов долларов

МВФ выделит Украине 900 миллионов долларов - РИА Новости, 06.02.2025

МВФ выделит Украине 900 миллионов долларов

Международный валютный фонд (МВФ) выделит Украине 900 миллионов долларов после следующего пересмотра действующей кредитной программы, заявила директор по... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T19:05:00+03:00

2025-02-06T19:05:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) выделит Украине 900 миллионов долларов после следующего пересмотра действующей кредитной программы, заявила директор по коммуникациям МВФ Джули Козак на вопрос РИА Новости. "В случае завершения следующего пересмотра и одобрения (исполнительным - ред.) советом, Украина получит доступ к порядка 900 миллионам долларов", - сообщила она на вопрос агентства на брифинге. В январе депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что экономическая ситуация на Украине в 2025 году может сильно ухудшиться. Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине на производство собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.

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украина, россия, киев, алексей гончаренко, владимир зеленский, верховная рада украины, мвф, в мире