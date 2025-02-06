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МВД предупредило о скупке аккаунтов в Telegram - РИА Новости, 06.02.2025
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12:30 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/mvd-1997703398.html
МВД предупредило о скупке аккаунтов в Telegram
МВД предупредило о скупке аккаунтов в Telegram - РИА Новости, 06.02.2025
МВД предупредило о скупке аккаунтов в Telegram
Мошенники активно скупают вновь зарегистрированные и похищенные аккаунты в Telegram на теневом рынке, предупредило управление по организации борьбы с... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T12:30:00+03:00
2025-02-06T12:30:00+03:00
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Мошенники активно скупают вновь зарегистрированные и похищенные аккаунты в Telegram на теневом рынке, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "В последние время на теневом рынке активно скупают аккаунты в Telegram. Злоумышленников интересуют аккаунты как вновь зарегистрированные, так и похищенные у граждан. Причем последние стоят намного дороже", - говорится в сообщении. Отмечается, что к этому привели новые правила об обязательном верифицировании владельца сим-карты, выпущенной в РФ, в связи с чем деятельность зарубежных мошеннических колл-центров осложнилась. В ведомстве уточнили, что мошенники могут преследовать разные цели. Если у аккаунта есть каналы с подписчиками или контакты, злоумышленники могут от его имени предлагать вложения, "быстрые деньги", поддельные инвестиционные схемы. Взломанные аккаунты часто используются для рассылки фишинговых ссылок, после чего мошенники получают доступ к банковским картам пользователей. Кроме того, Telegram используется как информационная площадка, злоумышленники могут скупать аккаунты для распространения фейковых новостей, политической пропаганды и дестабилизации обстановки, заключили в ведомстве.
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технологии, россия, telegram, происшествия
Технологии, Россия, Telegram, Происшествия
МВД предупредило о скупке аккаунтов в Telegram

МВД: мошенники активно скупают аккаунты в Telegram на теневом рынке

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Мошенники активно скупают вновь зарегистрированные и похищенные аккаунты в Telegram на теневом рынке, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"В последние время на теневом рынке активно скупают аккаунты в Telegram. Злоумышленников интересуют аккаунты как вновь зарегистрированные, так и похищенные у граждан. Причем последние стоят намного дороже", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к этому привели новые правила об обязательном верифицировании владельца сим-карты, выпущенной в РФ, в связи с чем деятельность зарубежных мошеннических колл-центров осложнилась.
В ведомстве уточнили, что мошенники могут преследовать разные цели. Если у аккаунта есть каналы с подписчиками или контакты, злоумышленники могут от его имени предлагать вложения, "быстрые деньги", поддельные инвестиционные схемы. Взломанные аккаунты часто используются для рассылки фишинговых ссылок, после чего мошенники получают доступ к банковским картам пользователей.
Кроме того, Telegram используется как информационная площадка, злоумышленники могут скупать аккаунты для распространения фейковых новостей, политической пропаганды и дестабилизации обстановки, заключили в ведомстве.
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