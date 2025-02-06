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На сайте МВД появился реестр мигрантов - РИА Новости, 06.02.2025
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11:34 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/mvd-1997685363.html
На сайте МВД появился реестр мигрантов
На сайте МВД появился реестр мигрантов - РИА Новости, 06.02.2025
На сайте МВД появился реестр мигрантов
Реестр контролируемых лиц, где можно проверить данные иностранцев, появился на сайте МВД РФ в открытом доступе, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T11:34:00+03:00
2025-02-06T11:34:00+03:00
общество
россия
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Реестр контролируемых лиц, где можно проверить данные иностранцев, появился на сайте МВД РФ в открытом доступе, убедился корреспондент РИА Новости. Реестр публичный, поэтому, как ранее и сообщали в МВД, иностранцев не будут дополнительно уведомлять о внесении сведений о них в перечень, гражданин считается уведомленным со дня размещения информации на сайте. Для поиска в базе данных необходимо ввести фамилию, имя, отчество (при наличии), а также дату рождения, серию, номер и дату выдачи документа, удостоверяющего личность. Кроме того, на сайте опубликована специальная инструкция по работе с реестром. В России 5 февраля вступил в силу миграционный режим высылки в отношении нелегально пребывающих в стране иностранцев, они будут внесены в реестр контролируемых лиц, который предполагает ряд запретов с последующей депортацией, соответствующие поправки были внесены в августе 2024 года в федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". В частности, нелегальные мигранты не смогут менять место жительства или пребывания без разрешения органа внутренних дел, выезжать за пределы региона проживания, управлять транспортом, приобретать имущество, ставить недвижимость на кадастровый учет, открывать банковский вклад и осуществлять иные банковские операции.
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РИА Новости
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общество, россия
Общество, Россия
На сайте МВД появился реестр мигрантов

Реестр контролируемых лиц появился на сайте МВД в открытом доступе

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль МВД России
Автомобиль МВД России - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль МВД России. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Реестр контролируемых лиц, где можно проверить данные иностранцев, появился на сайте МВД РФ в открытом доступе, убедился корреспондент РИА Новости.
Реестр публичный, поэтому, как ранее и сообщали в МВД, иностранцев не будут дополнительно уведомлять о внесении сведений о них в перечень, гражданин считается уведомленным со дня размещения информации на сайте. Для поиска в базе данных необходимо ввести фамилию, имя, отчество (при наличии), а также дату рождения, серию, номер и дату выдачи документа, удостоверяющего личность. Кроме того, на сайте опубликована специальная инструкция по работе с реестром.
В России 5 февраля вступил в силу миграционный режим высылки в отношении нелегально пребывающих в стране иностранцев, они будут внесены в реестр контролируемых лиц, который предполагает ряд запретов с последующей депортацией, соответствующие поправки были внесены в августе 2024 года в федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". В частности, нелегальные мигранты не смогут менять место жительства или пребывания без разрешения органа внутренних дел, выезжать за пределы региона проживания, управлять транспортом, приобретать имущество, ставить недвижимость на кадастровый учет, открывать банковский вклад и осуществлять иные банковские операции.
Рейд по выявлению нелегальных мигрантов - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
В России вступает в силу режим высылки нелегалов
5 февраля, 00:20
 
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