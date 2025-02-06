https://ria.ru/20250206/mussagaleev-1997735949.html
Участник "Времени героев" займется информационной политикой в Оренбурге
Участник "Времени героев" займется информационной политикой в Оренбурге - РИА Новости, 06.02.2025
Участник "Времени героев" займется информационной политикой в Оренбурге
Участник программы "Время героев" Нурсултан Муссагалеев стал и.о. замглавы министра региональной и информационной политики Оренбургской области, сообщается в... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T14:24:00+03:00
2025-02-06T14:24:00+03:00
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Участник программы "Время героев" Нурсултан Муссагалеев стал и.о. замглавы министра региональной и информационной политики Оренбургской области, сообщается в Telegram-канале программы. "Герой России, кавалер трех орденов Мужества, участник программы "Время героев" Нурсултан Муссагалеев назначен исполняющим обязанности заместителя министра региональной и информационной политики Оренбургской области", - отмечается в публикации.Муссагалеев рассказал об отличном уровень организации обучения. "Нас учат руководители нашей страны. Рассказывают не только как функционируют ключевые отрасли российской экономики, но и как грамотно подобрать себе команду", - поделился он.Он также рассказал о работе с главой Оренбургской области Денисом Паслером. Губернатор выразил надежду, что Муссагалеев станет весомым членом команды областного правительства. За выполнение боевых задач в зоне СВО Муссагалеев награждён званием Героя РФ. а также тремя орденами Мужества и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами. Ранее Владимир путин сообщил о начале новой кадровой программы для ветеранов и участников СВО "Время героев". Как указал российский лидер, ее участниками должны стать люди, продемонстрировавшие свои лучшие качества. Цель программы - подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
https://ria.ru/20250205/uchastnik-1997440864.html
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оренбургская область, россия, оренбург, владимир путин, денис паслер
Оренбургская область, Россия, Оренбург, Владимир Путин, Денис Паслер
Участник "Времени героев" займется информационной политикой в Оренбурге
Участник "Времени героев" Муссагалеев стал и.о. замминистра в Оренбурге
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости.
Участник программы "Время героев" Нурсултан Муссагалеев стал и.о. замглавы министра региональной и информационной политики Оренбургской области, сообщается в Telegram-канале
программы.
"Герой России
, кавалер трех орденов Мужества, участник программы "Время героев" Нурсултан Муссагалеев назначен исполняющим обязанности заместителя министра региональной и информационной политики Оренбургской области", - отмечается в публикации.
Муссагалеев рассказал об отличном уровень организации обучения.
"Нас учат руководители нашей страны. Рассказывают не только как функционируют ключевые отрасли российской экономики, но и как грамотно подобрать себе команду", - поделился он.
Он также рассказал о работе с главой Оренбургской области Денисом Паслером
.
Губернатор выразил надежду, что Муссагалеев станет весомым членом команды областного правительства.
За выполнение боевых задач в зоне СВО Муссагалеев награждён званием Героя РФ. а также тремя орденами Мужества и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами.
Ранее Владимир путин сообщил о начале новой кадровой программы для ветеранов и участников СВО "Время героев". Как указал российский лидер, ее участниками должны стать люди, продемонстрировавшие свои лучшие качества.
Цель программы - подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.