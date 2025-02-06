https://ria.ru/20250206/mussagaleev-1997735949.html

Участник "Времени героев" займется информационной политикой в Оренбурге

Участник "Времени героев" займется информационной политикой в Оренбурге - РИА Новости, 06.02.2025

Участник "Времени героев" займется информационной политикой в Оренбурге

Участник программы "Время героев" Нурсултан Муссагалеев стал и.о. замглавы министра региональной и информационной политики Оренбургской области, сообщается в... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T14:24:00+03:00

2025-02-06T14:24:00+03:00

2025-02-06T15:58:00+03:00

оренбургская область

россия

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владимир путин

денис паслер

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Участник программы "Время героев" Нурсултан Муссагалеев стал и.о. замглавы министра региональной и информационной политики Оренбургской области, сообщается в Telegram-канале программы. "Герой России, кавалер трех орденов Мужества, участник программы "Время героев" Нурсултан Муссагалеев назначен исполняющим обязанности заместителя министра региональной и информационной политики Оренбургской области", - отмечается в публикации.Муссагалеев рассказал об отличном уровень организации обучения. "Нас учат руководители нашей страны. Рассказывают не только как функционируют ключевые отрасли российской экономики, но и как грамотно подобрать себе команду", - поделился он.Он также рассказал о работе с главой Оренбургской области Денисом Паслером. Губернатор выразил надежду, что Муссагалеев станет весомым членом команды областного правительства. За выполнение боевых задач в зоне СВО Муссагалеев награждён званием Героя РФ. а также тремя орденами Мужества и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами. Ранее Владимир путин сообщил о начале новой кадровой программы для ветеранов и участников СВО "Время героев". Как указал российский лидер, ее участниками должны стать люди, продемонстрировавшие свои лучшие качества. Цель программы - подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.

https://ria.ru/20250205/uchastnik-1997440864.html

https://ria.ru/20250204/geroy-1997372837.html

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оренбургская область, россия, оренбург, владимир путин, денис паслер