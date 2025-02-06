https://ria.ru/20250206/moskva-1997633291.html

В 2024 году новорожденным в Москве часто давали двойные имена

В 2024 году новорожденным в Москве часто давали двойные имена - РИА Новости, 06.02.2025

В 2024 году новорожденным в Москве часто давали двойные имена

Двойные, тройные и четверные имена в столице в прошлом году получили более 900 мальчиков и порядка 400 девочек, мальчиков называли Алексей-Николай, Ян-Роман,... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T02:57:00+03:00

2025-02-06T02:57:00+03:00

2025-02-06T02:57:00+03:00

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Двойные, тройные и четверные имена в столице в прошлом году получили более 900 мальчиков и порядка 400 девочек, мальчиков называли Алексей-Николай, Ян-Роман, Марк-Иосиф и Егор-Лука, а девочек - Луна Кристал, Аврора Мари Виктория, Ева-Габриэль и Таисия-Антонина, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ЗАГС. "Двойные, тройные и четверные имена в столице получили более 900 мальчиков и порядка 400 девочек. Чаще всего дают имена с написанием через пробел, но встречаются и варианты написания через дефис. В 2024 году новорожденным в столице часто давали двойные имена. Так, двойное имя получили в прошлом году 847 мальчиков и 332 девочки. Мальчиков с тройным именем родилось в столице 55, а девочек – 53. Четверное имя получили три мальчика и две девочки", - рассказали в пресс-службе. В управлении отметили, что среди мужских имен часто можно встретить сочетания привычных. Так, одного мальчика назвали Алексей-Николай, также в Москве родился один Ян-Роман и один Марк-Иосиф. Одного мальчика родители назвали Егор-Лука. Теперь на улицах столицы можно встретить Григория-Максима, Евгения-Яна, Августина Ивана и Льва Александра. "Интересно, что в 2024 году 19 девочек родилось с двойным именем, начинающимся с имени Анна: имя Анна-Мария получили девять девочек, родители одной из них выбрали написание Анна Мария, а двух девочек назвали Анна-Елизавета. Также в Москве появились Анна-Агата, Анна Александра, Анна-Амалия, Анна-София и Анна София, Анна-Мари, Анна-Николь и Анна-Эмилия", - рассказали в пресс-службе. В ЗАГС уточнили, что часто девочкам дают двойное имя с сочетанием имени Ева. Например, в столице родились две Евы-Марии, одна Ева-Есения, Ева-Диана, Ева-Габриэль, Ева Виктория, Ева Мария и Луна Ева. По две девочки в Москве получили имена Анна-Елизавета и Мия-Мария. "По одному разу девочек в Москве назвали Мирослава-Анастасия, Мария-Виктория, Таисия-Антонина и Татьяна-София. Одной девочке родители дали необычное двойное имя Луна Кристал, а еще одной красивое тройное имя Аврора Мари Виктория", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230511/imya-1870931611.html

https://ria.ru/20250122/moskva-1994923530.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва