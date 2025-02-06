Ефимов: физлица могут купить у Москвы 29 участков для ИЖС
Ефимов: Москва выставила на продажу 29 земельных участков под ИЖС
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Физические лица могут приобрести 29 земельных участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в трех столичных округах, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Жители столицы могут приобрести землю для строительства частных домов напрямую у города. Сегодня в специализированном перечне объектов, доступных для ИЖС, находится 29 участков общей площадью 3,15 гектара. Они расположены в Троицком и Новомосковском административных округах, а также на востоке столицы. Покупатели смогут возвести на них в общей сложности свыше 12,7 тысячи квадратных метров жилой недвижимости, а также различные постройки, необходимые для ведения хозяйства", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
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Информация о выставленных на торги участках размещается на Инвестиционном портале Москвы.
Подать соответствующее заявление можно в Департамент городского имущества Москвы. Объект будет продан по кадастровой стоимости, если в течение 30 дней не поступило заявлений от других покупателей. В противном случае будут проведены торги. Принять участие в аукционах могут только физические лица.
Как отметил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, по 17 участкам из 29 общей площадью до 1,9 гектара запланированы торги из-за наличия нескольких заявителей, на три участка общей площадью около 0,4 гектара подано по одному заявлению. "Еще девять участков площадью более 0,8 гектара в Троицком административном округе доступны для покупки", – подытожил Гаман.
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