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Ефимов: физлица могут купить у Москвы 29 участков для ИЖС - РИА Новости, 06.02.2025
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10:14 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/moskva-1997629783.html
Ефимов: физлица могут купить у Москвы 29 участков для ИЖС
Ефимов: физлица могут купить у Москвы 29 участков для ИЖС - РИА Новости, 06.02.2025
Ефимов: физлица могут купить у Москвы 29 участков для ИЖС
Физические лица могут приобрести 29 земельных участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в трех столичных округах, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T10:14:00+03:00
2025-02-06T10:14:00+03:00
москва
новомосковский административный округ
троицкий административный округ
максим гаман
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Физические лица могут приобрести 29 земельных участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в трех столичных округах, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Жители столицы могут приобрести землю для строительства частных домов напрямую у города. Сегодня в специализированном перечне объектов, доступных для ИЖС, находится 29 участков общей площадью 3,15 гектара. Они расположены в Троицком и Новомосковском административных округах, а также на востоке столицы. Покупатели смогут возвести на них в общей сложности свыше 12,7 тысячи квадратных метров жилой недвижимости, а также различные постройки, необходимые для ведения хозяйства", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Информация о выставленных на торги участках размещается на Инвестиционном портале Москвы.Подать соответствующее заявление можно в Департамент городского имущества Москвы. Объект будет продан по кадастровой стоимости, если в течение 30 дней не поступило заявлений от других покупателей. В противном случае будут проведены торги. Принять участие в аукционах могут только физические лица.Как отметил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, по 17 участкам из 29 общей площадью до 1,9 гектара запланированы торги из-за наличия нескольких заявителей, на три участка общей площадью около 0,4 гектара подано по одному заявлению. "Еще девять участков площадью более 0,8 гектара в Троицком административном округе доступны для покупки", – подытожил Гаман.
https://ria.ru/20241111/efimov-1982959730.html
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москва
новомосковский административный округ
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москва, новомосковский административный округ, троицкий административный округ, максим гаман, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Новомосковский административный округ, Троицкий административный округ, Максим Гаман, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: физлица могут купить у Москвы 29 участков для ИЖС

Ефимов: Москва выставила на продажу 29 земельных участков под ИЖС

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Физические лица могут приобрести 29 земельных участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в трех столичных округах, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Жители столицы могут приобрести землю для строительства частных домов напрямую у города. Сегодня в специализированном перечне объектов, доступных для ИЖС, находится 29 участков общей площадью 3,15 гектара. Они расположены в Троицком и Новомосковском административных округах, а также на востоке столицы. Покупатели смогут возвести на них в общей сложности свыше 12,7 тысячи квадратных метров жилой недвижимости, а также различные постройки, необходимые для ведения хозяйства", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
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Информация о выставленных на торги участках размещается на Инвестиционном портале Москвы.
Подать соответствующее заявление можно в Департамент городского имущества Москвы. Объект будет продан по кадастровой стоимости, если в течение 30 дней не поступило заявлений от других покупателей. В противном случае будут проведены торги. Принять участие в аукционах могут только физические лица.
Как отметил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, по 17 участкам из 29 общей площадью до 1,9 гектара запланированы торги из-за наличия нескольких заявителей, на три участка общей площадью около 0,4 гектара подано по одному заявлению. "Еще девять участков площадью более 0,8 гектара в Троицком административном округе доступны для покупки", – подытожил Гаман.
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