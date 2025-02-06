https://ria.ru/20250206/moskva-1997629783.html

Ефимов: физлица могут купить у Москвы 29 участков для ИЖС

Ефимов: физлица могут купить у Москвы 29 участков для ИЖС - РИА Новости, 06.02.2025

Ефимов: физлица могут купить у Москвы 29 участков для ИЖС

Физические лица могут приобрести 29 земельных участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в трех столичных округах, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T10:14:00+03:00

2025-02-06T10:14:00+03:00

2025-02-06T10:14:00+03:00

москва

новомосковский административный округ

троицкий административный округ

максим гаман

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Физические лица могут приобрести 29 земельных участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в трех столичных округах, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Жители столицы могут приобрести землю для строительства частных домов напрямую у города. Сегодня в специализированном перечне объектов, доступных для ИЖС, находится 29 участков общей площадью 3,15 гектара. Они расположены в Троицком и Новомосковском административных округах, а также на востоке столицы. Покупатели смогут возвести на них в общей сложности свыше 12,7 тысячи квадратных метров жилой недвижимости, а также различные постройки, необходимые для ведения хозяйства", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Информация о выставленных на торги участках размещается на Инвестиционном портале Москвы.Подать соответствующее заявление можно в Департамент городского имущества Москвы. Объект будет продан по кадастровой стоимости, если в течение 30 дней не поступило заявлений от других покупателей. В противном случае будут проведены торги. Принять участие в аукционах могут только физические лица.Как отметил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, по 17 участкам из 29 общей площадью до 1,9 гектара запланированы торги из-за наличия нескольких заявителей, на три участка общей площадью около 0,4 гектара подано по одному заявлению. "Еще девять участков площадью более 0,8 гектара в Троицком административном округе доступны для покупки", – подытожил Гаман.

https://ria.ru/20241111/efimov-1982959730.html

https://realty.ria.ru/20230302/zhidkin-1855375706.html

москва

новомосковский административный округ

троицкий административный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, новомосковский административный округ, троицкий административный округ, максим гаман, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы