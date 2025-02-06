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СМИ раскрыли, как мошенники похитили более 19 миллионов рублей у генерала - РИА Новости, 06.02.2025
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12:44 06.02.2025 (обновлено: 12:49 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/moshenniki-1997708597.html
СМИ раскрыли, как мошенники похитили более 19 миллионов рублей у генерала
СМИ раскрыли, как мошенники похитили более 19 миллионов рублей у генерала - РИА Новости, 06.02.2025
СМИ раскрыли, как мошенники похитили более 19 миллионов рублей у генерала
Они звонили 85-летнему Герману Гридневу несколько раз", — говорится в публикации. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T12:44:00+03:00
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технологии
россия
мгтс
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Мошенники обманули отставного генерал-лейтенанта Генштаба ВС России Германа Гриднева на 19,5 миллиона рублей, сообщил Mash. "Они звонили 85-летнему Герману Гридневу несколько раз", — говорится в публикации. Сообщается, что в первый раз мошенники представились работниками МГТС, чтобы получить данные для перерегистрации телефона. Затем они притворились сотрудниками спецслужб, убеждая генерала, что звонок от МГТС — это мошенники и что они сняли с его счета деньги и проспонсировали ВСУ. После этого, мнимые сотрудники спецслужб попросили Гриднева отдать оставшуюся наличку курьеру якобы для алиби. Когда генерал отдал мошенникам все накопления, ему сообщили, что деньги получены и скоро их вернут. Спустя время Гриднев понял, что его обманули, и обратился в полицию. Накануне ЦБ предупредил россиян о новой схеме мошенничества с созданием виртуального образа банковской карты. Как рассказали в Банке России, злоумышленники звонят россиянам, в том числе через мессенджеры, и сообщают о попытке похитить деньги с их счета. Для "предотвращения кражи" мошенники призывают установить "приложение Банка России". На самом деле загружаемая программа является вредоносной. ЦБ порекомендовал не скачивать никакие приложения или программы по просьбе незнакомцев и не совершать любых других действий по их требованию.
https://ria.ru/20250127/moshenniki-1995786592.html
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технологии, россия, мгтс
Технологии, Россия, МГТС
СМИ раскрыли, как мошенники похитили более 19 миллионов рублей у генерала

Mash: мошенники похитили у генерал-лейтенанта в отставке Гриднева 19,5 млн руб

© Fotolia / kantverСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Мошенники обманули отставного генерал-лейтенанта Генштаба ВС России Германа Гриднева на 19,5 миллиона рублей, сообщил Mash.

"Они звонили 85-летнему Герману Гридневу несколько раз", — говорится в публикации.
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СМИ: украинские мошенники придумали новый способ кражи денег у россиян
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Сообщается, что в первый раз мошенники представились работниками МГТС, чтобы получить данные для перерегистрации телефона. Затем они притворились сотрудниками спецслужб, убеждая генерала, что звонок от МГТС — это мошенники и что они сняли с его счета деньги и проспонсировали ВСУ.

После этого, мнимые сотрудники спецслужб попросили Гриднева отдать оставшуюся наличку курьеру якобы для алиби.

Когда генерал отдал мошенникам все накопления, ему сообщили, что деньги получены и скоро их вернут. Спустя время Гриднев понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Накануне ЦБ предупредил россиян о новой схеме мошенничества с созданием виртуального образа банковской карты.

Как рассказали в Банке России, злоумышленники звонят россиянам, в том числе через мессенджеры, и сообщают о попытке похитить деньги с их счета. Для "предотвращения кражи" мошенники призывают установить "приложение Банка России". На самом деле загружаемая программа является вредоносной. ЦБ порекомендовал не скачивать никакие приложения или программы по просьбе незнакомцев и не совершать любых других действий по их требованию.
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