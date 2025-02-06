СМИ раскрыли, как мошенники похитили более 19 миллионов рублей у генерала
Mash: мошенники похитили у генерал-лейтенанта в отставке Гриднева 19,5 млн руб
Смартфон. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Мошенники обманули отставного генерал-лейтенанта Генштаба ВС России Германа Гриднева на 19,5 миллиона рублей, сообщил Mash.
"Они звонили 85-летнему Герману Гридневу несколько раз", — говорится в публикации.
"Они звонили 85-летнему Герману Гридневу несколько раз", — говорится в публикации.
Сообщается, что в первый раз мошенники представились работниками МГТС, чтобы получить данные для перерегистрации телефона. Затем они притворились сотрудниками спецслужб, убеждая генерала, что звонок от МГТС — это мошенники и что они сняли с его счета деньги и проспонсировали ВСУ.
После этого, мнимые сотрудники спецслужб попросили Гриднева отдать оставшуюся наличку курьеру якобы для алиби.
Когда генерал отдал мошенникам все накопления, ему сообщили, что деньги получены и скоро их вернут. Спустя время Гриднев понял, что его обманули, и обратился в полицию.
Накануне ЦБ предупредил россиян о новой схеме мошенничества с созданием виртуального образа банковской карты.
Как рассказали в Банке России, злоумышленники звонят россиянам, в том числе через мессенджеры, и сообщают о попытке похитить деньги с их счета. Для "предотвращения кражи" мошенники призывают установить "приложение Банка России". На самом деле загружаемая программа является вредоносной. ЦБ порекомендовал не скачивать никакие приложения или программы по просьбе незнакомцев и не совершать любых других действий по их требованию.
После этого, мнимые сотрудники спецслужб попросили Гриднева отдать оставшуюся наличку курьеру якобы для алиби.
Когда генерал отдал мошенникам все накопления, ему сообщили, что деньги получены и скоро их вернут. Спустя время Гриднев понял, что его обманули, и обратился в полицию.
Накануне ЦБ предупредил россиян о новой схеме мошенничества с созданием виртуального образа банковской карты.
Как рассказали в Банке России, злоумышленники звонят россиянам, в том числе через мессенджеры, и сообщают о попытке похитить деньги с их счета. Для "предотвращения кражи" мошенники призывают установить "приложение Банка России". На самом деле загружаемая программа является вредоносной. ЦБ порекомендовал не скачивать никакие приложения или программы по просьбе незнакомцев и не совершать любых других действий по их требованию.
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