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Россиян предупредили о мошеннической схеме с использованием Wi-Fi - РИА Новости, 06.02.2025
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10:55 06.02.2025 (обновлено: 13:42 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/moshenniki-1997674322.html
Россиян предупредили о мошеннической схеме с использованием Wi-Fi
Россиян предупредили о мошеннической схеме с использованием Wi-Fi - РИА Новости, 06.02.2025
Россиян предупредили о мошеннической схеме с использованием Wi-Fi
В Шереметьево зафиксировали фальшивую сеть Wi-Fi, с помощью которой мошенники крали аккаунты в Telegram, об этом сообщили в МВД России. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T10:55:00+03:00
2025-02-06T13:42:00+03:00
технологии
шереметьево (аэропорт)
telegram
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В Шереметьево зафиксировали фальшивую сеть Wi-Fi, с помощью которой мошенники крали аккаунты в Telegram, об этом сообщили в МВД России. "Злоумышленники создают собственные фальшивые сети, которые внешне выглядят как реальные. С вредоносными сетями можно столкнуться в любом общественном месте. Например, в аэропорту Шереметьево работала точка доступа с названием SVO_Free", — рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.Обычно для авторизации при подключении к сети нужно просто ввести код из SMS. Аферисты же использовали схему, по которой нужно было авторизоваться с помощью Telegram. Жертвам по SMS приходил код из шести знаков, который нужно было ввести в сервисном боте. После этого мошенники получали доступ к аккаунту.Пресс-служба аэропорта, в свою очередь, призвала пассажиров подключаться только к официальной сети _Sheremetyevo Wi-Fi и напомнила, что авторизация в ней возможна исключительно с помощью номера телефона.
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технологии, шереметьево (аэропорт), telegram, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Технологии, Шереметьево (аэропорт), Telegram, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Россиян предупредили о мошеннической схеме с использованием Wi-Fi

МВД: мошенники используют фальшивые сети Wi-Fi для кражи аккаунтов в Telegram

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗначок WI-FI в вагоне электропоезда
Значок WI-FI в вагоне электропоезда - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Значок WI-FI в вагоне электропоезда. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В Шереметьево зафиксировали фальшивую сеть Wi-Fi, с помощью которой мошенники крали аккаунты в Telegram, об этом сообщили в МВД России.
"Злоумышленники создают собственные фальшивые сети, которые внешне выглядят как реальные. С вредоносными сетями можно столкнуться в любом общественном месте. Например, в аэропорту Шереметьево работала точка доступа с названием SVO_Free", — рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
Обычно для авторизации при подключении к сети нужно просто ввести код из SMS. Аферисты же использовали схему, по которой нужно было авторизоваться с помощью Telegram. Жертвам по SMS приходил код из шести знаков, который нужно было ввести в сервисном боте. После этого мошенники получали доступ к аккаунту.
Пресс-служба аэропорта, в свою очередь, призвала пассажиров подключаться только к официальной сети _Sheremetyevo Wi-Fi и напомнила, что авторизация в ней возможна исключительно с помощью номера телефона.
Официальный интернет-портал государственных услуг - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
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ТехнологииШереметьево (аэропорт)TelegramМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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