https://ria.ru/20250206/moshenniki-1997674322.html

Россиян предупредили о мошеннической схеме с использованием Wi-Fi

Россиян предупредили о мошеннической схеме с использованием Wi-Fi - РИА Новости, 06.02.2025

Россиян предупредили о мошеннической схеме с использованием Wi-Fi

В Шереметьево зафиксировали фальшивую сеть Wi-Fi, с помощью которой мошенники крали аккаунты в Telegram, об этом сообщили в МВД России. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T10:55:00+03:00

2025-02-06T10:55:00+03:00

2025-02-06T13:42:00+03:00

технологии

шереметьево (аэропорт)

telegram

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В Шереметьево зафиксировали фальшивую сеть Wi-Fi, с помощью которой мошенники крали аккаунты в Telegram, об этом сообщили в МВД России. "Злоумышленники создают собственные фальшивые сети, которые внешне выглядят как реальные. С вредоносными сетями можно столкнуться в любом общественном месте. Например, в аэропорту Шереметьево работала точка доступа с названием SVO_Free", — рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.Обычно для авторизации при подключении к сети нужно просто ввести код из SMS. Аферисты же использовали схему, по которой нужно было авторизоваться с помощью Telegram. Жертвам по SMS приходил код из шести знаков, который нужно было ввести в сервисном боте. После этого мошенники получали доступ к аккаунту.Пресс-служба аэропорта, в свою очередь, призвала пассажиров подключаться только к официальной сети _Sheremetyevo Wi-Fi и напомнила, что авторизация в ней возможна исключительно с помощью номера телефона.

https://ria.ru/20241223/moshenniki-1990761586.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, шереметьево (аэропорт), telegram, министерство внутренних дел рф (мвд россии)