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В Молдавии отклонили предложение о праздновании 80-летия Победы - РИА Новости, 06.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
14:21 06.02.2025 (обновлено: 14:22 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/moldaviya-1997735186.html
В Молдавии отклонили предложение о праздновании 80-летия Победы
В Молдавии отклонили предложение о праздновании 80-летия Победы - РИА Новости, 06.02.2025
В Молдавии отклонили предложение о праздновании 80-летия Победы
Депутаты правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) отклонили запрос оппозиции о включении в повестку заседания парламента законопроекта о... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T14:21:00+03:00
2025-02-06T14:22:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
молдавия
кишинев
комрат
василий боля
день победы. подготовка к празднику
80-летие победы в великой отечественной войне
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КИШИНЕВ, 6 фев - РИА Новости. Депутаты правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) отклонили запрос оппозиции о включении в повестку заседания парламента законопроекта о проведении масштабных мероприятий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости. Инициативу накануне зарегистрировал оппозиционный блок "Победа" с целью провести ряд праздничных и образовательных мероприятий к юбилейной дате. По словам депутата от блока Василия Боли, в законопроекте предложено организовать торжественные мероприятия в Кишиневе, Бельцах и Комрате с участием ветеранов, молодежи и общественных деятелей, а также обеспечить широкое освещение событий через общественный телеканал "Молдова-1" и другие СМИ, чтобы 80-летие Победы стало главной темой в медиапространстве. На заседании в четверг за включение законопроекта в повестку дня проголосовало 26 депутатов от оппозиции. Против выступили 45 членов ПДС, 22 депутата воздержались. Прямая трансляция заседания велась на сайте парламента. В Молдавии тема Великой Отечественной войны остается важной частью исторической памяти. Однако в последние годы наблюдаются попытки пересмотра роли и значения событий тех лет, что вызывает дискуссии в обществе. В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
https://ria.ru/20240821/moldavia-1967611779.html
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в мире, молдавия, кишинев, комрат, василий боля, день победы. подготовка к празднику, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Молдавия, Кишинев, Комрат, Василий Боля, День Победы. Подготовка к празднику, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Молдавии отклонили предложение о праздновании 80-летия Победы

Парламент Молдавии отклонил проект о масштабных мероприятиях к 80-летию Победы

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 6 фев - РИА Новости. Депутаты правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) отклонили запрос оппозиции о включении в повестку заседания парламента законопроекта о проведении масштабных мероприятий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.
Инициативу накануне зарегистрировал оппозиционный блок "Победа" с целью провести ряд праздничных и образовательных мероприятий к юбилейной дате. По словам депутата от блока Василия Боли, в законопроекте предложено организовать торжественные мероприятия в Кишиневе, Бельцах и Комрате с участием ветеранов, молодежи и общественных деятелей, а также обеспечить широкое освещение событий через общественный телеканал "Молдова-1" и другие СМИ, чтобы 80-летие Победы стало главной темой в медиапространстве.
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На заседании в четверг за включение законопроекта в повестку дня проголосовало 26 депутатов от оппозиции. Против выступили 45 членов ПДС, 22 депутата воздержались. Прямая трансляция заседания велась на сайте парламента.
В Молдавии тема Великой Отечественной войны остается важной частью исторической памяти. Однако в последние годы наблюдаются попытки пересмотра роли и значения событий тех лет, что вызывает дискуссии в обществе.
В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреМолдавияКишиневКомратВасилий БоляДень Победы. Подготовка к празднику80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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