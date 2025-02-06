https://ria.ru/20250206/moldaviya-1997735186.html

В Молдавии отклонили предложение о праздновании 80-летия Победы

В Молдавии отклонили предложение о праздновании 80-летия Победы - РИА Новости, 06.02.2025

В Молдавии отклонили предложение о праздновании 80-летия Победы

Депутаты правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) отклонили запрос оппозиции о включении в повестку заседания парламента законопроекта о... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T14:21:00+03:00

2025-02-06T14:21:00+03:00

2025-02-06T14:22:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

молдавия

кишинев

комрат

василий боля

день победы. подготовка к празднику

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg

КИШИНЕВ, 6 фев - РИА Новости. Депутаты правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) отклонили запрос оппозиции о включении в повестку заседания парламента законопроекта о проведении масштабных мероприятий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости. Инициативу накануне зарегистрировал оппозиционный блок "Победа" с целью провести ряд праздничных и образовательных мероприятий к юбилейной дате. По словам депутата от блока Василия Боли, в законопроекте предложено организовать торжественные мероприятия в Кишиневе, Бельцах и Комрате с участием ветеранов, молодежи и общественных деятелей, а также обеспечить широкое освещение событий через общественный телеканал "Молдова-1" и другие СМИ, чтобы 80-летие Победы стало главной темой в медиапространстве. На заседании в четверг за включение законопроекта в повестку дня проголосовало 26 депутатов от оппозиции. Против выступили 45 членов ПДС, 22 депутата воздержались. Прямая трансляция заседания велась на сайте парламента. В Молдавии тема Великой Отечественной войны остается важной частью исторической памяти. Однако в последние годы наблюдаются попытки пересмотра роли и значения событий тех лет, что вызывает дискуссии в обществе. В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.

https://ria.ru/20240821/moldavia-1967611779.html

https://ria.ru/20240509/pobeda-1944992668.html

молдавия

кишинев

комрат

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, кишинев, комрат, василий боля, день победы. подготовка к празднику, 80-летие победы в великой отечественной войне